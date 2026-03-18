【ECバックヤードの限界を突破】受注・出荷作業の「80%以上を自動化」するライブ実演ウェビナーを毎週開催！

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem(本社：東京都中央区、代表：藤本 卓治)が提供するクラウド型通販一元管理システム「GoQSystem」は、EC事業者の受注・出荷業務における手作業を80%以上削減するための手法を公開するライブ実演ウェビナー『【ライブ実演】受注・出荷の80%以上を自動化可能！GoQSystemで叶える「超・効率化」ガイド』を定期開催することをお知らせいたします。

視聴はこちら :https://goqsystem.com/webinar-weekly/

■背景：EC業界を襲う「多忙の罠」

現在、多くのEC事業者が楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングといった多モール展開を進める一方で、比例して増大する「受注処理」や「出荷作業」などのバックヤード業務が深刻な課題となっています。

「注文が増えるほど、スタッフが疲弊しミスが起きる」という悪循環を断ち切るため、当社はシステムのポテンシャルを最大限に活かした「自動化」のノウハウを広く公開することを決定いたしました。

■ ウェビナーの3つの特徴

本ウェビナーは、従来の「説明資料を読み上げるだけ」の形式とは一線を画し、

実際の操作画面を投影しながら、参加者が導入後のイメージを即座に持てる内容となっています。

- 「80%以上の自動化」を可能にする実演デモ単なる機能紹介ではなく、注文を一括処理し、出荷までを自動で完結させるフローをライブで披露します。- 「人為的ミス」を仕組みで封じ込める設定術備考欄の自動判別や、条件に応じたステータス移動など、現場のプロが活用している具体的な自動化設定を公開します。- その場で解決、リアルタイムQ&A運用構築の最前線に立つ専門担当が、匿名での質問に回答。「自社独自の運用は自動化できるか？」といった疑問をその場で解消します。

■ 開催概要

- タイトル【ライブ実演】受注・出荷の80%以上を自動化可能！GoQSystemで叶える「超・効率化」ガイド- 開催日時： 毎週木曜 17時～- 形式 ： オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費 ： 無料（事前予約制）- 対象 ： 受注管理の効率化を検討中のEC事業者様、代理店様視聴はこちら :https://goqsystem.com/webinar-weekly/

GoQSystemが選ばれる理由

定額制の安心感

受注件数が増えても月額料金は一定。1日あたり約500円（税別）～という圧倒的コストパフォーマンスで、成長期のEC事業者を支援します。

伴走型サポート

導入前から専属スタッフが画面共有でレクチャー。メール・電話に加え、LINEでの相談も可能で、現場の「困った」を即座に解決します。

自動化率80％以上

各店舗の運用に合わせたカスタマイズ設定により、ルーチンワークの大部分を自動化。クリエイティブな業務に集中できる環境を提供します。

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立 ： 2009年2月25日

事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者 ：代表取締役 藤本 卓治

企業サイト：https://goq.co.jp/