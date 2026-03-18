創業70年老舗が“素材を格上げ”日本唯一・伊豆松崎産桜葉使用の“極上桜餅”発売

株式会社お亀堂

春を告げる和菓子「桜餅」。

創業70年以上の老舗和菓子店・株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、この春、看板商品の桜餅をさらに改良。

より香り高く、よりもちもちとした食感へと進化させました。

“毎年同じ”ではなく、“毎年進化する”。

原材料高騰が続く中でも品質を落とさず、あえて素材を格上げ。

「安く作る」のではなく、「より良く作る」選択をしました。

和菓子職人のこだわりを極めた桜餅が完成しました。

■ なぜ、桜餅を改良したのか

桜餅は、日本の春を象徴する和菓子。

しかし私たちは問い続けました。

「本当に、これが最高と言い切れるだろうか」と。

素材の見直し。

製法の見直し。

道明寺の粒の大きさ。

蜜の浸透時間。

細部を一つひとつ検証し、改良を重ねた結果、

これまで以上に香り立ち、口どけの良い桜餅が完成しました。

■ こだわり１. 最高級・国産水稲米の道明寺

桜餅の命ともいえる道明寺には、

国産水稲米の最高級品を使用。

新米水稲を使用することで古米特有のにおいを抑え、

もちもち感と透明感のある甘みを実現しました。

・3つ割れの粒感

あえて大きめの「3つ割れ」を使用。

つぶつぶ感が際立ち、より強いもちもち食感に。

・前日蜜漬け製法

前日から蜜漬けすることで、

芯までしっとりと甘みを浸透。

時間を味方につけた製法です。

※道明寺とは、蒸したもち米を乾燥させ砕いたもの。

■ こだわり２. 日本唯一の産地・伊豆松崎産桜葉

桜餅を包む桜葉には、

日本唯一の産地・静岡県伊豆半島松崎町の桜葉漬けを使用。

柔らかく、香り高いのが特徴。

塩味と桜の香りが、餡と道明寺を包み込みます。

※桜葉はそのままお召し上がりいただけます。

■ 老舗自慢のこし餡

餡には、なめらかで上品な甘さの自家製こし餡を使用。

道明寺の粒感と、桜葉の香り。

三位一体となって完成する春の味わいです。

■ 代表取締役 森貴比古 コメント

「桜餅は、春の顔ともいえる和菓子です。

だからこそ妥協したくない。

毎年“本当にこれが最善か”を問い続けています。

原材料が高騰する時代でも、品質は下げない。

今年の桜餅は、自信を持ってお届けできる仕上がりになりました。」

【商品概要】

商品名：桜餅

価格：280円（税込）

販売場所：東三河のお亀堂直営店各店

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

営業時間：9:00～18:00

TEL：0532-45-7840

【お亀堂について】

株式会社お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上続く老舗和菓子店。

「挑戦」と「革新」を掲げ、

伝統を守りながらも、常に進化を続けています。

和菓子の力で、季節と心をつなぐ。

それが私たちの使命です。

【会社概要】

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

代表取締役：森貴比古

HP：https://okamedo.jp/

X：https://twitter.com/okamedo_jp

Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/