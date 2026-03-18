創業70年老舗が“素材を格上げ”日本唯一・伊豆松崎産桜葉使用の“極上桜餅”発売

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株式会社お亀堂


春を告げる和菓子「桜餅」。


創業70年以上の老舗和菓子店・株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、この春、看板商品の桜餅をさらに改良。
より香り高く、よりもちもちとした食感へと進化させました。


“毎年同じ”ではなく、“毎年進化する”。


原材料高騰が続く中でも品質を落とさず、あえて素材を格上げ。
「安く作る」のではなく、「より良く作る」選択をしました。


和菓子職人のこだわりを極めた桜餅が完成しました。


■ なぜ、桜餅を改良したのか


桜餅は、日本の春を象徴する和菓子。


しかし私たちは問い続けました。
「本当に、これが最高と言い切れるだろうか」と。


素材の見直し。
製法の見直し。
道明寺の粒の大きさ。
蜜の浸透時間。


細部を一つひとつ検証し、改良を重ねた結果、
これまで以上に香り立ち、口どけの良い桜餅が完成しました。


■ こだわり１. 最高級・国産水稲米の道明寺


桜餅の命ともいえる道明寺には、
国産水稲米の最高級品を使用。


新米水稲を使用することで古米特有のにおいを抑え、
もちもち感と透明感のある甘みを実現しました。


・3つ割れの粒感

あえて大きめの「3つ割れ」を使用。
つぶつぶ感が際立ち、より強いもちもち食感に。


・前日蜜漬け製法

前日から蜜漬けすることで、
芯までしっとりと甘みを浸透。
時間を味方につけた製法です。


※道明寺とは、蒸したもち米を乾燥させ砕いたもの。




■ こだわり２. 日本唯一の産地・伊豆松崎産桜葉


桜餅を包む桜葉には、
日本唯一の産地・静岡県伊豆半島松崎町の桜葉漬けを使用。


柔らかく、香り高いのが特徴。
塩味と桜の香りが、餡と道明寺を包み込みます。


※桜葉はそのままお召し上がりいただけます。




■ 老舗自慢のこし餡


餡には、なめらかで上品な甘さの自家製こし餡を使用。


道明寺の粒感と、桜葉の香り。
三位一体となって完成する春の味わいです。


■ 代表取締役 森貴比古 コメント


「桜餅は、春の顔ともいえる和菓子です。


だからこそ妥協したくない。
毎年“本当にこれが最善か”を問い続けています。


原材料が高騰する時代でも、品質は下げない。
今年の桜餅は、自信を持ってお届けできる仕上がりになりました。」




【商品概要】


商品名：桜餅
価格：280円（税込）


販売場所：東三河のお亀堂直営店各店


所在地：愛知県豊橋市南小池町164
営業時間：9:00～18:00
TEL：0532-45-7840


【お亀堂について】


株式会社お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上続く老舗和菓子店。


「挑戦」と「革新」を掲げ、
伝統を守りながらも、常に進化を続けています。


和菓子の力で、季節と心をつなぐ。
それが私たちの使命です。


【会社概要】


株式会社お亀堂
所在地：愛知県豊橋市南小池町164
代表取締役：森貴比古
HP：https://okamedo.jp/


X：https://twitter.com/okamedo_jp
Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/