牡蠣も海鮮も飲み放題も！欲張りな幹事様にぴったりの宴会プランが登場！最大84名対応可能な唯一無二の居酒屋｜牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

株式会社N・I

牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店（大阪市中央区）では、2026年3月1日(日)より、最大84名まで対応可能な歓送迎会向け宴会コースの提供を開始しました。歓送迎会などの宴会にぴったりの4種類のコースを提供いたします。なんと最大84名まで対応可能で、4名～84名様は個室もご利用いただけます。どのコースも飲み放題込となっておりますので、ご予算に合わせてご予約ください。

歓送迎会シーズンに合わせてご提案するコースは5,000円・7,000円・8,000円の全3種類。

8,000円コースは、牡蠣をふんだんに盛り込んだ牡蠣鍋を中心に当店の名物を詰め込んだ大満足のラインナップ。リーズナブルな5,000円コースは、当店自慢が気軽にお楽しみいただけます。

さらに、全コースに飲み放題が標準で付いています。会費設定がしやすく、幹事が予算を組み立てやすい点も特徴です。＋1,000円でグレードアップ、＋2,000円でプレミアム飲み放題への変更も可能です。

歓送迎会以外にも、会社内でのお集まりやご友人との飲み会など幅広くご活用いただけるコースとなっております。個室や貸し切りなどのご予約も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

コース概要

5,000円コース おひとり様 5,000円(税込)

・先付け

・鰹の藁焼き 塩たたき

・ツナと大根のサラダ

・自家製合鴨ロースのカルパッチョ

・若鶏の唐揚げ

・かに屋さんの造った蟹クリームコロッケ

・もずくそうめん

・海鮮太巻き

7,000円コース おひとり様 7,000円(税込)

・先付け

・海鮮サラダ

・漁港直送 刺身7種盛り合わせ

・厳選！生牡蠣2種盛り合わせ

・季節の焼魚

・天ぷら盛り合わせ

・いくらぶっかけ出汁巻き玉子

・海鮮太巻き

8,000円コース おひとり様 8,000円(税込)

・季節の先付け

・漁港直送 刺身3種盛り合わせ

・海鮮サラダ

・厳選！生牡蠣2種盛り合わせ

・大粒牡蠣フライ 京風タルタル添え

・牡蠣の豆乳バター鍋／牡蠣の辛みそ鍋

※お選びいただけます。

・〆の雑炊 or ラーメン

店舗概要

店舗名：牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2丁目1-3 セントピア堺筋本町ビル B1F

アクセス：大阪メトロ堺筋線「堺筋本町駅」9番出口すぐ

営業時間：17:00～25:00（L.O.24:30）

席数：最大84名対応

電話番号：06-4708-4770

URL：https://drsv.gnavi.co.jp/051003/reserve/

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〈株式会社Ｎ・Ｉ 会社概要〉

■会社名：株式会社Ｎ・Ｉ

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I 広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928