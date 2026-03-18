センシンロボティクス、設備管理アプリ『ゲンコネ』のIoT連携によりリアルタイムな可視化を強化

株式会社センシンロボティクス

社会インフラDXのリーディングカンパニーである株式会社センシンロボティクス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：北村 卓也、以下「センシンロボティクス」）が提供する設備管理アプリケーション『ゲンコネ(https://gembaconnect.sensyn-robotics.com/)』において、外部IoTデバイスとの連携を強化する新機能『ゲンコネ＋IoT』の提供を開始したことをお知らせいたします。

昨今、現場のDX推進において、大規模なプラントや工場など様々な施設にもネットワークカメラやIoTデバイスの導入が進んでいます。一方で、導入されたIoTデバイスの増加に伴い「一覧管理が困難」「設置場所が直感的に分かりにくい」「図面と現場情報の往復が手間」といった運用上の課題も顕在化しています。



『ゲンコネ＋IoT』は、これらの外部サービスをより直感的に活用するためのプラットフォームです。個々のIoTデバイスが現場からリアルタイムに収集する情報を現場の図面・地図と一体化させて表示することで、正しい位置を把握しやすくし、現場管理の効率化を支援します。管理者は事務所にいながら、図面をクリックするだけで現場の計器数値やリアルタイム映像にアクセスでき、現場全体の状況を直感的に把握することが可能になります。

また、現場で異常な挙動を検知した際は、発報したIoTデバイスからのアラート情報を『ゲンコネ』上に連携することで、関係者がどこにいても同じタイミングで検知することが可能となり、迅速な情報共有、アクションに繋げます。

現在、セーフィー株式会社が提供するクラウド録画サービス「Safie（セーフィー）*1」や、AIによる計器読み取りデバイスなど、様々なIoTデバイスからのデータ連携に対応しています。

航空写真上にプロットされたIoTデバイス群 ※サンプル画面

『ゲンコネ＋IoT』の主な特長

・IoTデバイスを地図・図面上にプロットし「面」で現場全体を把握

航空写真、地図、CAD図面、P&ID図、現場パノラマ画像など、複数のベース上にデバイスを登録可能です。設置場所を記憶に頼らず直感的に把握できるため、誰でも迷わず対象のIoTデバイスへアクセスできる環境を提供します。

・異なる図面間での「同一IoTデバイス」紐づけ

「現場写真のこのカメラ」＝「CAD図面上のこの位置」＝「P&ID上のこの設備」といった対応関係を明確にできます。例えば、P&ID上のバルブ位置と、その箇所を撮影しているSafieを紐づけることで、確認ミスを防止し、図面と現場の行き来をスムーズにします。

・「見たいもの起点」での直感的な導線

Safieとの連携では、設置場所だけでなく被写体にもIoTデバイスピンの登録が可能です。「カメラを選んで映像を見る」という従来の運用から、「見たい対象（設備）を選んで映像を見る」という、より現場の実務に即した導線を提供します。

・データの蓄積と異常検知の高度化

各IoTデバイスで取得した数値データ（計器読み取りIoT）やスナップショット（Safie）を『ゲンコネ』のデータベースへ保存可能です。また、PLC等のアラートと連携し、異常発生時に『ゲンコネ』に登録した図面上のピンを明滅表示させたり、スマートフォンへ通知を送ったりすることで、PCがない環境でも即座に異常を把握できます。

・ドローンで取得したデータとの連携にも対応

ドローンが取得したデータとの連携も可能です。データ管理機能を持つセンシンロボティクス独自のアプリケーション『SENSYN CORE Datastore』との連携で、ドローンが撮影した画像を『ゲンコネ』上のピンから直接確認することができます。

ドローンが撮影したデータを『ゲンコネ』上のピンで確認が可能 ※サンプル画面

センシンロボティクスは、今後も対応するIoTデバイスのさらなる拡充を図るとともに、既存のIoTデバイスを横断的に活用できる環境を構築してまいります 。日々の巡視・点検業務の効率化に加え、現場での対応実績や経験をデジタル情報として蓄積・活用することで、将来にわたって持続可能な設備管理体制の構築を支援してまいります。

注釈

*1 Safie…Safieは、セーフィー株式会社の登録商標です。

センシンロボティクスについて

センシンロボティクスは『社会の「当たり前」を進化させていく。』をミッションに掲げ、社会や企業が抱える課題を、AI×Dataの力で解決する社会インフラDXのリーディングカンパニーです。

日本、そして世界を支える社会・産業インフラの現場に存在する「労働力不足・安全に対するリスク・上昇するコスト」などの課題を、AIを始めとする最新のテクノロジーを駆使し、誰にでも扱えるデータ利活用のためのソフトウェアソリューションで解決します。 豊富なプロジェクトで得られたノウハウと、独自のソフトウェア開発プラットフォーム「SENSYN CORE」を活用し、コンサルティングからシナリオ策定、ビジネス実現性の評価、技術・システム開発、実業務への定着化まで一気通貫で支援、老朽化するインフラ点検や、少子高齢化による労働人口の減少、激甚化する災害といった社会課題を解決しサステイナブルな未来を実現していきます。

本社所在地：東京都品川区大井一丁目28番1号 住友不動産大井町駅前ビル4階

設立：2015年10月

代表：代表取締役社長 CEO 北村 卓也

https://www.sensyn-robotics.com/