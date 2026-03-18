株主優待のＷeb申込サービス「Sharely BF」、OUGホールディングス株式会社に導入

エキサイトホールディングス株式会社

Sharely株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西條 晋一）が提供する株主優待のＷeb申込サービス「Sharely BF（シェアリーBF）」は、OUGホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：橋爪 康至）に導入されたことをお知らせします。

Sharelyでは株主優待のWeb申込みを支援させていただいており、本日公式サイトにて、導入事例を公開しています。

導入事例：https://sharely.app/case/oug

Sharelyは、株主総会のオンライン化を総合的に支援するサービスです。議決権行使や質問ができるシステムに加え、シナリオ作成や当日までの運営サポートなども提供しており、カスタマイズ可能なシステムやきめ細やかな運営サポートを好評いただいています。加えて株主優待や説明会のDX化支援も行っています。

今後もSharelyでは、株主総会のデジタル化を総合的に支援することを通じて、株主総会への参加をより身近なものに変え、資産運用や投資を始めるきっかけを提供していきます。

■OUGホールディングス株式会社様 コメント（一部抜粋）

実は数年前から株主優待のweb申込については検討を始めておりましたが、過去に検討したサービスについてはＷeb申込みの機能だけ提供するのではなく、いくつかのサービスが付帯されていたので、想定よりも高額なことが導入に踏み切れなかった主な理由でした。

その点、SharelyのＷeb申込みサービス「Sharely BF」は、シンプルなシステムで使い易そうでしたし、かつサポート内容も柔軟で、web申込み機能だけを部分的に導入することが出来たので、我々のニーズに合致しました。

■Sharelyについて

Sharelyは株主総会の開催・運営も行っている総合支援サービスです。リアル開催からハイブリッド開催、バーチャルオンリー開催含め、幅広く対応可能なプラットフォームの提供に加え、議長連携支援システムの提供、事前質問のみのプラットフォーム提供など柔軟なサービス提供により、多方面で支持されています。他にも株主優待のDX化支援、取締役会のDX化支援を手掛けるなど、プロダクトおよびサービスを拡大しています。

Sharely公式サイト：https://sharely.app/

■Sharely株式会社について

所在地 ：東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー27F

設立 ：2024年3月8日（2020年6月に事業開始の後、事業譲渡により独立）

代表者 ：代表取締役 西條 晋一

事業内容 ：株主総会総合支援事業、IR/決算説明会支援事業、株主優待支援事業、その他DX支援事業、前記に付随する関連事業

URL ：https://sharely.app/

問い合わせ：https://share.hsforms.com/1ZXuQ6XHUR9KJkNXs7Kb_lw50cbt