空き施設を“無人で収益化”するオールインワンシステム「ROOMKEY」公開｜予約・決済・鍵を自動化｜業界最安水準の月額8,800円

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株式会社 PING-PONG COMPANY


株式会社 PING-PONG COMPANY（本社：東京都豊島区、代表取締役：前田雄紀）は、空きスペースを無人で収益化できる統合システム「ROOMKEY」の提供を開始した。従来は個別に導入が必要だった予約管理・決済・スマートロックを一体化することで、低コストかつ簡単にスペースビジネスを始めることが可能となる。今後3年以内に全国3,000拠点への導入を目指す。


詳細を見る :
https://roomkey.jp

■ 業界最安値水準※を実現


外注開発では数十万～数百万円、既存SaaSでも月額2～3万円台が一般的な中、ROOMKEYは以下の価格で提供します。


・ 初期費用：19,800円


・ 月額費用：8,800円


無人店舗運営基盤として、業界最安値水準※を実現しました。


※主要無人店舗向け統合システムとの比較において（自社調べ）




■ ひとつの基盤で完結する無人運営

無人店舗の運営には、一般的に以下のような複数のシステムが必要です。


・予約システム


・決済サービス


・スマートロック


・売上管理


ROOMKEYはこれらの機能を統合し、“ひとつの基盤で完結する無人運営”を実現します。


また、信頼性の高いスマートロックを搭載しており、施設の無人入室をスムーズに実現します。（世界的に有名なCANDY HOUSE社（SESAME）オフィシャル提携）





■ 主な機能

1. 予約から解錠まで自動連携


予約完了と同時にオンライン決済を実行。


利用時間に応じてスマートロックと自動連携し、入退室を管理します。


2. 売上のリアルタイム可視化


管理画面で売上を即時確認可能。


経営状況をリアルタイムで把握できます。


3. 導入スピード最短3日


申込後、専用URLを即時発行。


短期間で無人運営を開始できます。


・ 時間貸しタイプ(サロン/スタジオ/オフィス等)


・ 宿泊タイプ(民泊/ゲストハウス/コテージ等)


・サブスクタイプ(トレーニングジム/サウナ等)


業種を問わず、「空間を貸すビジネス」すべてが対象です。






■ 代表コメント



代表取締役 前田雄紀


無人店舗の運営は、もっとシンプルでいい。


ROOMKEYは、その答えです。


価格と機能の両立によって、誰でも低コストで無人ビジネスを始められる環境を整えたい。


空間ビジネスの仕組みそのものを再設計し、業界の常識を更新していきます。


3年以内に全国3,000拠点への導入を目指し、無人店舗運営の新たなスタンダードを確立します。


最終的には、「すべての空間ビジネスにROOMKEYがある世界」の実現を目指します。


ジム、スタジオ、サロン、会議室、民泊、スポーツ施設。


あらゆる“空間を貸すビジネス”が、よりシンプルに、より低コストで、より自由に運営できる社会へ。


ROOMKEYは、空間ビジネスのインフラになります。





【会社概要】


会社名：株式会社PING-PONG COMPANY


代表者：代表取締役 前田雄紀


所在地：東京都豊島区


事業内容：卓球を軸とした空間創造事業およびデジタルプラットフォーム開発


・ 24時間型卓球スタジオの企画・運営


・ 卓球レッスンプログラムの開発・提供


・ 卓球専門プロダクトの企画・販売


・ 卓球コミュニティおよびイベント事業


・ 無人店舗運営システム「ROOMKEY」の開発・提供


【お問い合わせ先】


ROOMKEYお問い合わせ窓口


LINE：https://lin.ee/6eIYeD6


Email：info@roomkey.jp


詳細を見る :
https://roomkey.jp