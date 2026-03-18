空き施設を“無人で収益化”するオールインワンシステム「ROOMKEY」公開｜予約・決済・鍵を自動化｜業界最安水準の月額8,800円

株式会社 PING-PONG COMPANY

株式会社 PING-PONG COMPANY（本社：東京都豊島区、代表取締役：前田雄紀）は、空きスペースを無人で収益化できる統合システム「ROOMKEY」の提供を開始した。従来は個別に導入が必要だった予約管理・決済・スマートロックを一体化することで、低コストかつ簡単にスペースビジネスを始めることが可能となる。今後3年以内に全国3,000拠点への導入を目指す。

■ 業界最安値水準※を実現

詳細を見る :https://roomkey.jp

外注開発では数十万～数百万円、既存SaaSでも月額2～3万円台が一般的な中、ROOMKEYは以下の価格で提供します。

・ 初期費用：19,800円

・ 月額費用：8,800円

無人店舗運営基盤として、業界最安値水準※を実現しました。

※主要無人店舗向け統合システムとの比較において（自社調べ）

■ ひとつの基盤で完結する無人運営

無人店舗の運営には、一般的に以下のような複数のシステムが必要です。

・予約システム

・決済サービス

・スマートロック

・売上管理

ROOMKEYはこれらの機能を統合し、“ひとつの基盤で完結する無人運営”を実現します。

また、信頼性の高いスマートロックを搭載しており、施設の無人入室をスムーズに実現します。（世界的に有名なCANDY HOUSE社（SESAME）オフィシャル提携）

■ 主な機能

1. 予約から解錠まで自動連携

予約完了と同時にオンライン決済を実行。

利用時間に応じてスマートロックと自動連携し、入退室を管理します。

2. 売上のリアルタイム可視化

管理画面で売上を即時確認可能。

経営状況をリアルタイムで把握できます。

3. 導入スピード最短3日

申込後、専用URLを即時発行。

短期間で無人運営を開始できます。

・ 時間貸しタイプ(サロン/スタジオ/オフィス等)

・ 宿泊タイプ(民泊/ゲストハウス/コテージ等)

・サブスクタイプ(トレーニングジム/サウナ等)

業種を問わず、「空間を貸すビジネス」すべてが対象です。

■ 代表コメント

代表取締役 前田雄紀

無人店舗の運営は、もっとシンプルでいい。

ROOMKEYは、その答えです。

価格と機能の両立によって、誰でも低コストで無人ビジネスを始められる環境を整えたい。

空間ビジネスの仕組みそのものを再設計し、業界の常識を更新していきます。

3年以内に全国3,000拠点への導入を目指し、無人店舗運営の新たなスタンダードを確立します。

最終的には、「すべての空間ビジネスにROOMKEYがある世界」の実現を目指します。

ジム、スタジオ、サロン、会議室、民泊、スポーツ施設。

あらゆる“空間を貸すビジネス”が、よりシンプルに、より低コストで、より自由に運営できる社会へ。

ROOMKEYは、空間ビジネスのインフラになります。

【会社概要】

会社名：株式会社PING-PONG COMPANY

代表者：代表取締役 前田雄紀

所在地：東京都豊島区

事業内容：卓球を軸とした空間創造事業およびデジタルプラットフォーム開発

・ 24時間型卓球スタジオの企画・運営

・ 卓球レッスンプログラムの開発・提供

・ 卓球専門プロダクトの企画・販売

・ 卓球コミュニティおよびイベント事業

・ 無人店舗運営システム「ROOMKEY」の開発・提供

【お問い合わせ先】

ROOMKEYお問い合わせ窓口

LINE：https://lin.ee/6eIYeD6

Email：info@roomkey.jp

詳細を見る :https://roomkey.jp