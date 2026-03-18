【地域共生とウェルビーイングの実現へ】グンゼタウンセンターつかしんにて「わんにゃんさくらEXPO」を支援・会場提供

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社の連結子会社、グンゼ開発株式会社が運営する商業施設グンゼタウンセンターつかしんは、2026年3月28日（土）、29日（日）の２日間、保護動物の譲渡会や防災をテーマにした啓発イベント「わんにゃんさくらEXPO in グンゼタウンセンターつかしん」に協賛し、会場を提供することをお知らせします。

本イベントは、桜満開の季節に「楽しみながら命の尊さに触れる」をコンセプトとした、地域共生とウェルビーイングを目指したプロジェクトです。深刻化する保護動物の現状や、能登半島地震などで得た教訓から「ペット防災」の重要性をショッピングモールという日常の場から発信し、持続可能な地域社会の構築に貢献します。

わんにゃんさくらEXPO in グンゼタウンセンターつかしんイメージ画像（提供：つかねこ動物愛護環境福祉事業部）

■「わんにゃんさくらEXPO in グンゼタウンセンターつかしん」 3つのハイライト

1. “命を知るきっかけづくり” 運命の出会いを創出。大規模な「保護犬・保護猫譲渡会」

「つかねこ動物愛護環境福祉事業部」および「MANAあにまるフェス」と連携し、つかしん初となる大規模・参加型チャリティーイベントとして保護犬・保護猫譲渡会を開催します。新しい家族を待つ保護犬・保護猫たちが集まり、実際の譲渡プロセスに触れることで、安易な生体販売に頼らない「里親」という選択肢を地域に根付かせることを目的としています。

2. “ペット防災の意識向上” 災害大国日本の必須知識。「ペット防災」の実践的展示

震災写真展やワークショップを通じ、災害時に愛犬・愛猫を守るための具体的な備えを啓発します。特に、能登半島地震・能登豪雨における長期的な災害ペット支援の現場で実践してきた経験をもとに、教科書通りでは通用しない「リアルな現実」と向き合いながら、本当に必要な備えと支援のあり方をお伝えします。ペット飼育者だけでなく、地域住民全体で「共生」を考えるきっかけとなることを願った展示です。

3. 大人から子どもまで楽しめる参加型企画

売上の一部が動物愛護活動に寄付されるチャリティーマルシェをはじめ、大阪・関西万博では多くの外国の方が参加いただいた「ねこのお面絵付けワークショップ」などを開催します。また、動物愛護推進員など、ボランティア活動に詳しい専門家による相談ブース（チャリティーブース）を設け、ペットとの暮らしをより豊かにするヒントをお伝えします。にしまちエリアではペット同伴でのお買い物が可能となっており、ペットと一緒に参加できるさまざまな体験ブースもご用意しています。

■開催背景：なぜ「グンゼ」が今、動物愛護を支援するのか

グンゼグループが掲げる「地域社会への貢献」と「ウェルビーイングの向上」において、現代社会で家族同然の存在であるペットとの共生は非常に大切なテーマです。

単なる場所の提供に留まらず、年間約1,500万人が訪れる「つかしん」を拠点とすることで、普段愛護活動に馴染みのない層へも広くメッセージを届け、環境・社会・経済が調和した持続可能な街づくりを目指します。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23550/table/760_1_316514eaa4b712a21f3acbfc88bbb78c.jpg?v=202603181051 ]

■グンゼタウンセンターつかしんについて

グンゼタウンセンターつかしん 公式サイト：https://www.tsukashin.com/

尼崎市北部の大型ショッピングセンター。アル・プラザと約150の専門店をはじめ、天然温泉、スポーツクラブなどの施設があります。街の中心を伊丹川が流れ憩いのガーデンスペースを有する一日中楽しめる商業施設です。地域密着型の施設として、健康・環境・教育を軸とした様々な社会貢献イベントを定期的に開催しています。

■所在地、営業時間および交通アクセス

◎所在地：兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８番1号

◎連絡先：06-6420-3300

◎営業時間：

・ひがしまち物販・サービス・飲食：10：00～21：00

・ひがしまちフードコート：10：00～21：00

・にしまちキッチン：11：00～21：00

・にしまちレストラン：11：00～22：00

・アル・プラザ：10：00～21：00

◎休館日：元旦休業。ただし、年に1回程度、設備点検のために全館休業する場合があります。

交通アクセス