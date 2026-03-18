AI時代の「キャリア迷子」を救う。悩みを言語化して整理し、理想の未来を図解でクリアにするキャリア支援AI「if AI」をリリース

株式会社ミライフ

「働く、生きるを、HAPPYに」をミッションに掲げ、未来志向型キャリアデザイン事業を運営する株式会社ミライフ（本社：東京都、代表取締役：佐藤雄佑、以下ミライフ）は、変化の激しいAI時代のキャリア自律を支援するため、独自のキャリア教育プログラム「ミライフキャリアデザイン（MCD）」をAI化した新サービス「if AI（イフ・エーアイ）」をリリースいたします。

本サービスは、利用者のキャリアや人生におけるモヤモヤとした思考を圧倒的なスピードで客観的な図解へと変換し、希望を持って未来へ踏み出す「確かな一歩」を創出します。 受講者約200名のうち9割近くが具体的な行動変容を起こした「ミライフキャリアデザイン（以下MCD）」のメソッドに基づき、誰もが自分の未来を描ける世界を目指します。

■ 開発の背景｜AI時代の「キャリア迷子」という課題

変化の激しい現代、「より高い役職や年収を追い求めることこそが正解」とするような、他者評価や社会的なステータスに依存したキャリアの常識は通用しなくなっています。「何を信じ、どこへ向かえばいいのか」という指針を持てず、立ち尽くしている「キャリア迷子」が急増しています。

ミライフはこの課題に真剣に向き合い、これまで多くの成果を出してきたキャリア教育プログラム「MCD」の知見を教育系AIと融合させることで、より多くの人が自分だけの「旗」を持てる仕組みを構築しました。

「if AI」詳細ページ：https://www.miraif.co.jp/lp_ifai

■「if AI」の主な特徴

「if AI」は、単なるチャットボットではなく、利用者の内面にある「本音」を引き出し、可視化することに最大の特徴があります。

- 思考の断片を「グラレコ」で可視化：AIがセッションの内容をリアルタイムで言語化・図解し、あなただけのグラフィックレコーディングとしてまとめます。- 4ステップの確実なプロセス：（1）自分を知る、（2）理想未来のプロトタイプ、（3）他者を知る、（4）理想未来の旗を立てる、という体系立てられたステップで進行します。- AI × キャリアデザイナーの伴走：AIが可視化した理想を、プロのキャリアデザイナーが現実的な戦略へと落とし込み、次の一歩をサポートします。

【グラレコイメージ｜ミライフメンバーが宣言した「理想未来の旗」】

■ 圧倒的な実績｜9割弱が「アクション」を開始

「if AI」のベースとなっているMCDプログラムは、すでに高い成果を上げています。

- 未来への確信：受講者の87.0%が「自分の未来は明るい」と回答。これは世の中の平均（25%）の3倍以上にのぼります。- 行動変容：卒業生の9割弱が、すでに新たな環境への転職、「旗」を実現するための起業、より望ましい業務への社内異動など、具体的なアクションを開始しています。- 壁の打破：かつて「一人では旗を立てられなかった」という66.5%の人々が、「言語化」と「図解」の力で一歩を踏み出しています。■ なぜ、実績あるプログラムを「無料」で提供するのか

ミライフは「MCDを大人の義務教育にしたい」という想いから、このプログラムを無料で提供することにいたしました。ミライフの主幹事業は転職エージェントです。ゴールは、思考の霧が晴れたユーザーが、自分らしい未来を自律的に描き出し、納得感を持ってその一歩を踏み出すこと。一過性ではない、生涯のパートナーでありたいと考えています。

ミライフは、この「if AI」を通じて、社会課題である「キャリア迷子」を解消し、誰もが自分の未来を自由に描いて実現できる社会を創造していきます。

■ 先行体験したユーザーの声- 自分自身の価値観をグラレコで視覚的に認識できて、腹落ち感が高かった- ロールモデルと対話ができるワークでは、本当にその人と話しているかのような体験ができた- 対面では話しにくい自分の些細な悩みが、AIだと相談しやすかった- 仕事でもプライベートでも価値観が揺らぐことがあったが、自身の軸を見つめ直すことができた- 出力されるグラレコは、「プレゼントをもらうようなうれしさ」があった- この内容を生身の人間とシェアすることもおもしろいと思った■ ミライフ代表取締役・佐藤 雄佑コメント

ミライフ創業から10年、そして「ミライフキャリアデザイン（MCD）」を10期にわたり運営する中で培ってきた「自分の未来を描く」メソッドを、このたびAIプロダクトとして結晶化させることができました。これまでMCDは、受講生から高い評価をいただいてまいりましたが、3か月という期間や費用面の制約から、お届けできる人数には限りがありました。今回のAIプロダクト化により、最短1日で『理想の未来のプロトタイプ』を作成することが可能となり、より多くの方に未来をデザインする体験を提供できる体制が整いました。

実際にMCDの卒業生アンケートでは、理想の未来という「旗印」を掲げることで、87％もの方が「自分の未来は明るい」と回答しています。この「if AI」を通じて、一人でも多くの方がモヤモヤを解消し、未来にワクワクしながら前向きな歩みを進めていただけることを、心より願っております。

株式会社ミライフ（運営会社）について

代表取締役：佐藤 雄佑

所在地：東京都渋谷区神南1-5-6 H1O渋谷神南1006

設立：2016年3月10日（サトウの日）

資本金：888万円

＜本件に関するお問い合わせ＞

if AI事務局

Email：info@miraif.co.jp

URL：https://www.miraif.co.jp/lp_ifai