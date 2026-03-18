【千葉県・君津市】月額16,800円から森の拠点を持つ会員制キャンプ場「フォレストパーティー峰山」

株式会社プレイバッカーズ

株式会社プレイバッカーズ（代表取締役：吉川隼大）は、千葉県君津市にバンガローおよびフリーサイトを月額定額で利用できる参加型キャンプ場「フォレストパーティー峰山」をリニューアルオープンし、本日より会員募集および見学受付を開始いたしました。

月額制で森を“自分の拠点”に

フォレストパーティー峰山は、森の区画やバンガローを月額16,800円（税込）から利用できる定額制モデルを採用しています。

単発利用型のキャンプや宿泊とは異なり、同じ空間を継続的に使い、自分仕様に育てていくことが可能です。森の一角を拠点にしたり、バンガローを自分らしい空間として活用したりと、それぞれのスタイルに合わせた関わり方ができます。

“泊まる”だけではなく、“通い、育て、関わる”。



森を自分の居場所にしていく、新しいキャンプ場のかたちです。

シャワールーム・炊事場をリニューアル

今回のリニューアルでは、シャワールームおよび炊事場を刷新。

継続利用を前提とした快適な環境整備を行いました。

自然の中での時間をより心地よく、より使いやすくすることで、長く関わり続けられる拠点へと進化しています。

メンバー制によるコミュニティ型設計

フォレストパーティー峰山では、月額会員制を通じて、森と継続的に関わる仕組みを構築しています。

会員は空間を利用するだけでなく、

- メンバー同士での意見交換- 森で実施する活動や企画の検討- 会員限定イベントへの参加

など、場づくりそのものに関わることができます。

森の中で焚き火を囲みながら語り合う時間。

新しい取り組みを一緒に考える夜。

自分の空間を少しずつ整えていく過程。

関わるほどに価値が増していくキャンプ場を目指しています。

見学・入会方法

見学をご希望の方は、公式LINEより以下の手順でお申し込みください。

１. 下記リンクより、公式LINEにご登録ください

▶ https://page.line.me/581axnpj?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/581axnpj?oat_content=url&openQrModal=true)

２. LINEメニューの「見学予約」をタップ

３. 表示されるURLから、カレンダーに記載のある見学可能な日時をご確認ください

４. ご希望の日時を「〇月〇日 〇時」とLINEメッセージでお送りください

５. 内容を確認のうえ、スタッフより日程確定のご連絡をいたします

フォレストパーティー峰山のこれまでとこれから

フォレストパーティー峰山は、完成された施設ではなく、現在進行形でつくり続けているキャンプ場です。

空間の整備や設備の改善、活動の企画など、その過程そのものを大切にしています。

どのように場を整え、どんな思いでリニューアルを進めてきたのか。

その背景や日々の取り組みは、noteおよびYouTubeにて公開しています。

▶ LINE公式アカウント

https://page.line.me/581axnpj?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/581axnpj?oat_content=url&openQrModal=true)

▶ YouTube

https://www.youtube.com/@forestparty

▶ note

https://note.com/playbackers

森のこれまでと、これからの挑戦をぜひご覧ください。