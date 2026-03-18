もっとスタイリッシュに、もっと自由に、go-kohを楽しもう。　傘ブランド『go-koh』 26SSブランドビジュアル＆ムービーを公開

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「go-koh（ゴコウ）」は、2026年のシーズンビジュアルとブランドムービーを公開いたしました。傘ブランド「Wpc.」の技術を結集して2025年に誕生した傘ブランドgo-koh。さらに多くの方に手に取っていただきたいと考え、2026年は新たなブランドビジュアルとムービーを通じ、様々なシーンにスタイリッシュにフィットするgo-kohの魅力や楽しみ方をお届けしていきます。

※当社製品との比較go-kohブランドサイト :https://wpc-worldparty.jp/brand/go-koh/

“もっと自由にgo-kohを楽しむ“ go-koh 新ブランドムービー

性別も、ファッションも、シーンも。

新ムービーには、似合う人を限定することなく、「もっと自由にgo-kohを楽しんでほしい」という想いを込めました。

ムービーは、ブランドムービーと商品紹介ムービー（コンパクト／高強度耐風）の全３種類。

ブランドムービーでは、ミニマルで洗練されたgo-kohの様々な“表情”をお伝えし、

商品紹介ムービーでは、コンパクトな携帯性や、傘骨の風への強さを表す耐風性など、それぞれ分かりやすく表現しています。

モノトーンファッションのなかにgo-kohのクールなブラックカラーとマットな質感が際立つ、「go-kohとともにある装い」をお楽しみください。

go-koh 26SSブランドムービー :https://youtu.be/BOldHFrjOyM?list=PL7x84xXvsYr6iZhtcHEwfoE-Vb2XMqYaKgo-koh -コンパクト- :https://youtu.be/haQbeGrxh14?list=PL7x84xXvsYr6iZhtcHEwfoE-Vb2XMqYaKgo-koh -高強度耐風- :https://youtu.be/mNHEisdGcLg?list=PL7x84xXvsYr6iZhtcHEwfoE-Vb2XMqYaK

厳選された５種のラインナップ

go-kohは、ブランド名の由来の１つでもある「５つの高み」を体現した、“５種”のラインナップを展開。

「超軽量（50cm／55cmの２種）」、「コンパクト」、「高強度耐風」、「自動開閉」という、特にニーズの高い機能性を厳選して取り揃えています。また、すべての商品には、“THE PREMIUM BLACK”と称したハイスペックな超軽量生地を標準搭載しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/384_1_fec89968f3ba70e90e2a660acaadf721.jpg?v=202603181051 ]

“小さめバッグで出かけることの多い私は、コンパクトタイプ”、

“強いビル風にも対応できるタフな傘が欲しい僕は、高強度耐風タイプ”

など、ニーズや好みの異なるパートナーとも、共通のトーンをまといながらリンクコーデが楽しめるのもgo-kohの楽しみ方の１つ。ぜひお気に入りの１本をみつけてください。

超軽量タイプ（50cm/55cm）

超軽量タイプは、親骨の大きさ違いで２種を用意。

「超軽量50cm」は本体重量約85g、「超軽量55cm」は本体重量約95gと、超軽量生地とカーボン骨の組み合わせで、Wpc.史上最も軽い晴雨兼用傘※です。

いずれも一般的なスマートフォンよりも軽いので、鞄の中の常備傘にもピッタリ。さっと取り出して晴雨どちらにも抜かりなく対応でき、大人のスマートな余裕を醸し出せます。

※親骨50cmと親骨55cmの晴雨兼用傘において。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/384_2_19efa89f605ea4fe1826b415ee6deaee.jpg?v=202603181051 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/384_3_8b14168febf32797e1ec1f61bfa11972.jpg?v=202603181051 ]

高強度耐風タイプ

高強度耐風タイプは、一般的な強風レベルとされる風速をはるかに超える風速30m/s※の耐風試験にも合格した、ポリカーボネートとナイロン製の傘骨がポイント。骨が柔らかくしなり、折れを防ぎます。

高層ビルの谷間を歩く通勤時間や、海沿いの散歩時など、強めの風が吹くシーンは日常に多くあります。風にも負けずに、日ざしや雨を避けながら颯爽と街歩きを楽しめる、心強い味方です。

※この製品は一般の傘と比較した場合強度はありますが、台風や突風時での使用は大変危険ですのでお控えください。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/384_4_cfcf8586cc52cb8492eba078c3c30979.jpg?v=202603181051 ]

コンパクトタイプ

コンパクトタイプは、流行のミニバッグへの収納も可能な、手のひらサイズ。傘を折りたたんだ際の高さは約13cmと、一般的なスマートフォンとほぼ同等サイズ。カラビナ付きなので、バッグやベルトループへの取り付けも。

Wpc.史上最もコンパクト※なフラットタイプの晴雨兼用傘は、鞄の隅にも入れやすいため、「お気に入りのバッグの形を崩したくない」というニーズにもしっかりと対応。折りたたんだ時に存在感を示す、ブラックトーンで揃えた帯留めも、さりげないアクセントに。

※フラットタイプにおいて。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/384_5_cafa7482b9495081ec30defc063ada84.jpg?v=202603181051 ]

自動開閉タイプ

便利な反面、一般的には重くなりがちという難点がある自動開閉傘。go-kohの自動開閉タイプは、約170gと軽量化を実現。

さっと取り出し片手で開閉、安全自動開閉システム採用で段階的に収納など便利な機能性で、重い資料がたくさん入った鞄を持つビジネスシーンやお子さま連れのお出かけ時にも。

開閉も、持ち運びも、スマートに行える、Wpc.史上最もコンパクトな晴雨兼用自動開閉傘で、日々のスタイルにゆとりをプラス。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/384_6_20015465383fc13d30fd46e92a778b80.jpg?v=202603181051 ]

新生活にも、贈り物にも。公式オンラインストアで10％オフクーポン配布中！

春からの新生活に向け、日傘も新調してみませんか。

ただいま、Wpc. ONLINE STOREでは、go-koh全５商品を対象とした、10％オフクーポンを配布中。シックでスタイリッシュなgo-kohで新生活を新たな気持ちで迎えてみては。また、春は送別や卒入学など、ギフトを贈る機会も多い時期。シックなギフトボックス入りで、性別や年齢を問わず幅広く喜んでいただけるgo-kohは贈り物としてもおすすめです。

▼Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/feature/go-koh-10off_0318/)

［期間］2026年３月18日（水）10:00～3月27日（金）9:59

［内容］期間中、go-koh全５商品を対象とした10％オフクーポンを進呈。

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://www.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/)

・Wpc. Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/wpc-worldparty/)

・Amazon Wpc.(https://www.amazon.co.jp/stores/page/33606DC4-9164-46A4-AF28-7AEDBD29B0E4?ingress=2&visitId=984d6a01-2af2-4c23-a474-7aa994cd6c10&ref_=ast_bln)

・マルイウェブチャンネル Wpc.(https://search-voi.0101.co.jp/shop/wpc_kiu/)

・d fashion Wpc.(https://dfashion.docomo.ne.jp/brand/wpc/?searchShopCode=SWPC2063D)

・MAGASEEK Wpc.(https://www.magaseek.com/brand/wpc/)

・LOCOND Wpc.(https://www.locondo.jp/shop/brand/wpc/)

・Wpc. and ST店(https://www.dot-st.com/concept/?dispNo=013928)

▼直営店舗 ※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

公式SNS

・go-koh-Instagram(https://www.instagram.com/gokoh.official) ※2026/3/18開設！ぜひフォローをお願いいたします。

・Wpc.-X(https://x.com/wpcUmbrella)

・Wpc.-Instagram(https://www.instagram.com/wpc_official)

・Wpc.-TikTok(https://www.tiktok.com/@wpc._official)

・Wpc.心斎橋パルコ店-X(https://x.com/wpc_s_parco)

・Wpc.心斎橋パルコ店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_shinsaibashiparco)

・Wpc. LUCUA 1100店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_lucua1100/)

・Wpc. Echika fit 銀座店 -Instagram(https://www.instagram.com/wpc_ginza/)

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. classic / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU

＜本リリースに記載の性能表示について＞

●遮光率100％

JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を遮光率100％生地としております。

●UVカット率（遮蔽率）100％

JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率（遮蔽率）100％の測定値が出た生地をUVカット率（遮蔽率）100％生地としております。

●UPF50＋

JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

●遮熱効果

JIS L 1951の規定に準じて生地の遮熱効果を測定しています。

●はっ水等級５級（最高等級）

撥水性試験で5級(最高等級)の結果を得ていること。

JIS L 1 092の規定に準じて生地の撥水度を測定しています。撥水等級は、最高レベルを5級、最低レベルを1級とした、撥水性の等級です。

※上記記載の結果はすべて生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

●風速30m/sの試験に合格

第三者検査機関において、記載の風速送風下で傘骨に異常がないかを確認しています。

※この傘は一般の傘と比較した場合強度はありますが、台風・突風時でのご使用は大変危険ですのでおやめください。