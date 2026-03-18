株式会社Triiku、空き家専門の買取相談サイト「空き家買取.com」の提供を開始

株式会社Triiku

空き家買取・再生事業を展開する株式会社Triiku（トリイク）（本社：東京都港区、代表取締役：池上 航生、以下「Triiku（トリイク）」）は、このたび、空き家専門の買取相談サイト「空き家買取.com」の提供を開始したことをお知らせいたします。相続した空き家、家財が残る戸建て、老朽化して管理が難しい住宅、遠方で手入れができない物件など、売却が難しい空き家を対象に、Triiku（トリイク）が直接買い取りを行うサービスです。「売りたいが何から始めればよいか分からない」といった段階からご相談いただける、空き家売却の入口として運営してまいります。

空き家を取り巻く現状

詳細はこちら :https://akiya-kaitori.co.jp/

全国の空き家数は約900万、空き家率は13.8％と、いずれも過去最高となりました。

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査（基本集計）によると、全国の空き家数は約900万、全体からの空き家率は13.8％となり、いずれも過去最高となりました。2018年と比べると空き家数は約51万戸増で、1993年から2023年までの30年間では約2倍に増加しています。空き家問題は一部地域に限られたものではなく、全国的に広がる社会問題となっています。

また、空き家の中には賃貸用・売却用・二次的住宅（別荘等）も含まれますが、こうした住宅を除いた「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」も385万6千戸（総住宅数の5.9％）にのぼります。単に空き家が多いだけでなく、実際に管理や活用、処分の判断が難しい住宅が相当数存在していることが、統計からも読み取れます。

一方で、空き家の売却には、老朽化、家財整理、相続、遠方居住、費用負担など複数の事情が重なりやすく、所有者が「売りたいが、何から始めればいいか分からない」という状態になりやすいのが実情です。加えて、こうした事情を抱える空き家に対して、全国規模で直接買取まで対応できる事業者はまだ多くありません。こうした背景から、空き家所有者が相談から売却判断まで進めやすい、わかりやすい買取導線の整備が求められています。

「空き家買取.com」提供開始の背景

出典：総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果」

Triiku（トリイク）は、空き家の買取再生事業を展開する中で、空き家課題は“物件の問題”であると同時に、“意思決定を前に進めるための整理の問題”でもあると捉えてきました。実際の現場では、相続したまま管理が続いている空き家、家財が残っていて動けない戸建て、老朽化が進み判断が先送りになっている住宅、遠方に住んでいて対応が難しい物件など、さまざまな事情が重なっています。



こうした背景の中で、空き家所有者にとっては「どこに相談すればよいか分からない」「売りたいが、何から進めればよいか分からない」という状態が生まれやすく、最初の一歩を踏み出しにくいことが課題となっています。Triiku（トリイク）はこの課題に対し、空き家所有者がより分かりやすく、より早く次の一歩に進めるよう、空き家専門の買取相談サイト「空き家買取.com」を提供開始しました。



「空き家買取.com」は、Triiku（トリイク）が直接買い取ることを前提に、空き家の売却を検討している方が相談しやすい導線を整えたサービスです。空き家の状態や所有者の事情を整理しながら、売却判断までを前に進める“空き家売却の入口”として運営してまいります。

「空き家買取.com」の特長

「空き家買取.com」は、Triiku（トリイク）が運営する空き家専門の直接買取サイトです。単なる問い合わせ窓口ではなく、実際の買取実務につながる前提で設計されており、空き家の売却を検討している方が相談から売却まで進めやすいサービス設計を行っています。

主な特長

主なご相談対象

- 全国47都道府県での対応体制地域を問わず、全国の空き家を対象に相談を受け付けています。特定エリアに限定せず、相続空き家や管理が難しい物件など幅広いご相談に対応できる点が強みです。- Triikuによる直接買取「空き家買取.com」は仲介型ではなく、Triiku（トリイク）が直接買い取ることを前提としたサービスです。直接買取を前提とすることで、所有者にとって最速でのご売却を叶えます。- 司法書士事務所と連携し、相談から売却まで一気通貫で対応空き家の売却では、相続や権利関係、登記に関する確認事項などが発生する場合があります。「空き家買取.com」では、必要に応じて提携先の司法書士事務所と連携し、相談から売却まで一気通貫で進められる体制を整えています。- 空き家買取再生事業の実務基盤を持つ運営体制Triiku（トリイク）は、空き家の「相談→買取→再生」を一貫して行う事業を展開しています。単なるリード獲得サイトではなく、実際の買取・再生につながる運営基盤があることが、サービスの実行力につながっています。

「空き家買取.com」では、相続や管理負担など、さまざまな事情を抱える空き家のご相談に対応しています。以下のようなケースを中心に、空き家の状況整理から売却判断までを前に進めるサポートを行っています。

主なご相談ケース

代表メッセージ

- 相続した空き家相続後に活用方法が決まらず、管理だけが続いている空き家。遠方に住んでいて現地確認が難しいケースや、将来的な方針が決まらないまま負担が続いているケースにも対応しています。- 家財・残置物が残っている戸建室内に家財や荷物が残っており、片付けの負担が大きく、売却の判断が進めにくい物件。何から手をつければよいか分からない状態でもご相談いただけます。- 老朽化して管理が難しい住宅建物の老朽化が進み、修繕や維持管理の負担が大きくなっている住宅。空き家のまま維持することに不安があるケースにも対応しています。- 遠方で手入れ・管理が難しい物件居住地と物件所在地が離れており、定期的な見回りや管理が難しい物件。移動負担や時間的制約により対応が後回しになっているケースにも対応しています。株式会社Triiku（トリイク）代表取締役 池上 航生

このたび、空き家専門の買取相談サイト「空き家買取.com」をリリースいたしました。空き家のご相談は、相続や家財、管理、遠方居住など複数の事情が重なり、「売りたいけれど進められない」状態になりやすいと感じています。

Triiku（トリイク）は、空き家の買取再生事業を通じて、こうした事情を整理し、意思決定を前に進めることを大切にしてきました。「空き家買取.com」は、空き家売却を検討されている方が相談しやすい入口として立ち上げたサービスです。

今後もTriiku（トリイク）は、相談から買取・再生までを通じて、「空き家で困る人がいない社会」の実現に向けて取り組んでまいります。

今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177210/table/5_1_4092e7a4f1c323b002af1cc9360c8f54.jpg?v=202603181051 ]

Triiku（トリイク）は今後、「空き家買取.com」を通じて、全国の空き家所有者がより相談しやすい導線づくりを進めてまいります。あわせて、空き家売却に関する情報発信の充実や、相談対応体制の強化を通じて、空き家の「相談→買取→再生」をより前に進められるサービスへと改善を重ねてまいります。また、地域ごとの実情に応じた対応を積み重ねながら、空き家所有者の意思決定を支える実務を通じて、「空き家で困る人がいない社会」の実現を目指してまいります。

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社Triiku（トリイク）

代表取締役 ：池上 航生

電話番号 ：03-6845-0996

メールアドレス：info@triiku.com