「ブルーピリオド」山口つばさ氏など豪華クリエイターが審査員として参加！世界中から作品が集まるコピック作品コンテスト「コピックアワード2026」が5月1日より募集開始

株式会社トゥーマーカープロダクツ

カラーマーカーを中心に展開している日本生まれの画材ブランド「コピック」を製造・販売する株式会社トゥーマーカープロダクツ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：石井 剛太）は、コピックを使ったオリジナル作品コンテスト「コピックアワード2026」を開催することをお知らせします。

コピックアワード2026開催決定。募集期間は5月1日～6月30日

今回で9回目となるコピックアワードは、「世界中のコピックユーザーとつながる」ことをコンセプトにしたウェブ上で作品を募集するコンテストです。前年度のコピックアワード2025の開催では、世界72の国と地域から4,796点もの応募作品が集まりました。

今年は2026年4月1日（水）よりエントリーが可能となっており、5月1日（金）～6月30日（火）の期間で作品の応募を受け付けます。

ジャンル・募集テーマはフリー。コピック製品を使用して制作した作品を広く募集！

テーマはフリーで、コピック製品を使用したオリジナル作品（画材の併用可）をイラスト、アート、クラフトなどのジャンルを問わず広く募集します。どなたでも参加が可能で、エントリー・審査料は無料です。（※1）

すべての応募作品はコピックアワード公式サイトに掲載され、応募者は自身の作品を多くの人に発信できると同時に、世界中から集まる多様な作品の鑑賞もお楽しみいただけます。

（※1：最終審査は原画で行うため、最終審査に進んだ場合は原画の発送のみ応募者にご負担いただきます）

コピックに縁のある、著名クリエイターがすべての作品を見て審査

コピックアワードでは、毎年異なる5名の審査員がサイトに掲載されるすべての作品を見て一次審査を行い、最終審査は原画で実施します。応募の手軽さと、アナログ作品ならではの原画審査の実施にこだわっている点もコピックアワードの大きな特徴のひとつです。

ジャンルや経歴は問いません。本アワードを機にコピックに初めて触れた方や、久しぶりにコピックを使ってみたという方も大歓迎です。創作への熱意や自身の個性を発揮した、オリジナリティー溢れる作品のご応募をお待ちしております。

【コピックアワード公式ウェブサイト】

日本語版： https://copicaward.com/ja/

英語版 ： https://copicaward.com/

漫画家の山口つばさ氏、イラストレーターの藤ちょこ氏ら5名のクリエイターが審査

今年の審査員は、「カリカチュア・ジャパン」の代表を務めるKage氏、多岐にわたるジャンルで活躍しているイラストレーターの藤ちょこ氏、デザイナーで東京藝術大学准教授の丸山素直氏、「ブルーピリオド」などで人気の漫画家の山口つばさ氏、鮮やかな色彩と繊細な線描が生む生命感あふれる絵画表現が特徴で、多くのコラボレーションも展開しているアーティストのYuta Okuda氏といった、豪華なクリエイターの方に務めていただきます。

審査員を務めていただく5名の方に「審査員としての意気込み、応募を予定している方へのメッセージ」を頂戴しましたので紹介いたします。審査員によるミニインタビュー全文は、コピックアワード公式サイトでご覧いただけます。

審査員（敬称略、五十音順）

Kage 氏

カリカチュア・ジャパン株式会社代表取締役社長兼代表アーティスト。

本場アメリカでカリカチュアを学んだ後、日本にカリカチュア文化を広めるべく起業。国際大会で多数の受賞歴を持ち、2016年の世界大会で殿堂入りを果たすなど、国内外で活躍している。

「作品に込める想いとかける時間に、コピックは裏切りません。必ず素晴らしい作品を作ってくれる素晴らしい画材です。皆さんの最高傑作を、心から楽しみにしています！」

藤ちょこ 氏

イラストレーター。 マジカルミライ2020メインビジュアル、にじさんじバーチャルライバー「リゼ・ヘルエスタ」、#コンパス「狐ヶ咲甘色」キャラクターデザインを手掛けるなど、様々なジャンルで活躍している。3rd画集「祝彩巡礼」が株式会社KADOKAWAより発売中。

「過去の受賞作品を見ると、「これをコピックで？！どう描いているのか全く想像がつかない…！」という作品ばかりなので、原画を拝見できる最終審査会が楽しみでなりません。

コピックならではの、素晴らしい作品をお待ちしています」（一部抜粋）

丸山 素直 氏

パッケージや広告などのイラスト、デザイン、子どもに向けた絵本などを制作。

シンセサイザーバンド「CRYSTAL」のメンバーとして国内外での演奏活動も行っている。東京藝術大学美術学部デザイン科准教授。

「技術や完成度だけでなく、その人らしい発想や表現の面白さにも注目して作品を拝見したいと思っています。まだどこにもないような個性や、新しい表現に出会えることを楽しみにしています。どうぞ楽しみながら、自由な気持ちで思いきり描いた作品を見せてください」

山口 つばさ 氏

東京藝術大学絵画科油画専攻卒業。アフタヌーン四季賞2014年夏のコンテストで佳作受賞。2016年に新海誠監督の作品『彼女と彼女の猫』のコミカライズでデビュー。

2017年6月から『月刊アフタヌーン』で「ブルーピリオド」を連載。

「賞にこだわらず自分自身がワクワクしながら描くことが大事なのかなと思います。いろんな作品を拝見できるのが楽しみです！気持ちの乗った１枚を見せていただけたらうれしいです」

Yuta Okuda 氏

日本およびイギリスにてファッションデザインを学び、ファッションブランドでデザイナーとして活動した後、2016年にアーティストへ転向。ファッションやホスピタリティ分野を横断した多様なコラボレーションも手掛ける。

「きっと皆さん、技術的にはとても高いレベルで描かれていると思います。だからこそ、テーマや思い、その人らしさがふっと伝わってくる作品に出会えたら嬉しいです。

皆さんの挑戦を心から楽しみにしています」（一部抜粋）

ゲスト審査員

さらに、5名の審査員に加えて、昨年コピックともコラボした世界で活躍するアーティストの

Julia Gisella氏（以下ジュリア氏）がゲスト審査員として参加することが決定しました。

ジュリア氏が選定する「Julia Gisella賞」の受賞者には、コピックスケッチ72色セット、サイン入りコラボセットが贈られます。

Julia Gisella 氏

写実的なポートレート、錯視アート、ポップカルチャーを融合した独自のスタイルで世界的に支持され、欧米・中東・南米など多様な地域で大規模ブランドとのコラボレーション実績を持つ国際的アーティスト。SNS総フォロワー数は3,500万人を超える。

グランプリをはじめ、「次世代アーティスト賞」「エリア賞」など150名以上に受賞のチャンスあり

グランプリ受賞者には賞金1,500USドル（日本円23万円相当※）のほか、特製アクリルケース入りコピックスケッチ全358色セット（約20万円相当）、コピック マルチライナー、コピック アクレアといったコピック製品一式、記念トロフィー、記念画集などが贈られます。

※2026年2月の為替レート参考

未来のアーティストの発掘や、今後の更なる成長を応援することを目的として設けている応募時19歳未満の応募者作品から選ばれる「次世代アーティスト賞」が今年も100点選ばれるほか、「エリア賞」が復活するなど、年齢・国籍問わず多くの方に受賞の機会があるコンテストとなっています。

ピクシブ、しまうまプリントが協賛

コピックアワード2026は、ピクシブ株式会社、株式会社しまうまプリントの協力をいただいています。

クリエイターのためのSNS「pixiv」を運営するピクシブ株式会社協賛の「pixiv賞」受賞者にはpixivプレミアム1年分、pixivisionにて単独インタビュー、書籍「VISIONS 2026 ILLUSTRATORS BOOK」といった豪華な賞品が贈られます。

また、クリエイター向け冊子印刷サービス「しまうま出版」を提供する株式会社しまうまプリントからは、グランプリ、準グランプリを含む入選受賞者に贈呈される記念画集を提供していただきます。しまうまプリントの誇る高い印刷技術で制作された画集をお楽しみください。

応募要綱[表1: https://prtimes.jp/data/corp/138307/table/96_1_3c93fbaecb97c31d6a43f71116aeada8.jpg?v=202603181051 ]

賞について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/138307/table/96_2_695539efe3ed39bc0419e93ff633ec49.jpg?v=202603181051 ]

コピックアワード受賞者の活躍（一部）

・Yu-Shan, Huang 氏（台湾）：コピックアワード2017でグランプリ「Mini Specimen Box (ミニチュア標本箱)」

イベント「ホビーショー2019」のコピックブースでワークショップ講師を担当

・柳生千裕 氏（日本）：コピックアワード2019 次世代アーティスト賞グランプリ

コピックアワードサイト受賞者インタビュー

https://copicaward.com/ja/feature/detail/interview_Yagyu



・ほしみ 氏（日本）：コピックアワード2019で準グランプリ「永き眠りから覚めて」

初著書となる書籍「塗り絵でまなぶコピックのきほん」を2020年に発売



・ななみりお 氏（日本） ：コピックアワード2021 グランプリ「月魄II」

2024年発売の雑誌「季刊エス86号」でコピックアクレア メイキング記事を担当



・Rodrigo Mathias 氏（ブラジル） ：コピックアワード2019準グランプリ「Mother」

2024年 にブラジルで開催されたイベント「アニメフレンズ」のコピックブースで製品デモとワークショップ講師を担当

ほかインタビュー記事の公開、ワークショップ講師依頼、描き下ろしイラスト依頼など受賞者の実績多数。過去の受賞作品はこちら：https://copicaward.com/ja/archive/

【コピックアワード公式ウェブサイト】

日本語版： https://copicaward.com/ja/

英語版 ： https://copicaward.com/

コピックについて

コピックはカラーマーカーを中心に展開している日本生まれの画材ブランドです。

デザイナーが使用する描画ツールとして1987年に「コピック」（現「コピッククラシック」）を発売後、品質の高さや独自の色展開が高く評価され、アルコールマーカーをはじめとした製品は70以上の国と地域で販売されています。

イラスト、コミック、アート、クラフトなど、多様なジャンルのクリエイターをはじめ多くの方にご愛用いただいています。

主要製品：コピックスケッチ、コピックチャオ、コピックインク、コピックマルチライナー、コピック アクレア 他

公式サイト：https://copic.jp/

■会社概要

社名 ：株式会社トゥーマーカープロダクツ

所在地 ：東京都目黒区東山1-4-4 目黒東山ビル

代表者 ：代表取締役 社長 石井 剛太

設立年月：1989年10月6日

資本金 ：1,600万

事業内容：描画用マーカーの製造・販売 / 輸入代行業務 / デザイン材料、画材、額縁、額絵、額縁加工、建築模型材料、コミック制作材料、文具、雑貨、書籍の販売