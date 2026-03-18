リーナー、ミスミとのシステム連携により購買業務のデジタル化を加速

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大野 龍隆、以下「ミスミ」）と連携し、企業の調達・購買業務のDXを支援する新たな取り組みを開始したことをお知らせします。

■連携の背景と目的

今回の連携は、国内製造業が抱える共通の課題を解決する目的で実現しました。国内の製造業は、就業者数減少による深刻な人手不足、賃上げ要請に伴う労務費の増加、材料・エネルギー価格の高騰、取引先からの値上げ要請など、多くの課題に直面しています。

リーナーが提供する「リーナー購買」は、検索から発注、検収までの一連の購買管理を一元化できるサービスです。 特に検索機能においては、登録した複数のサプライヤーやECサイトを横断して、最適な商品を効率よく探すことができます。

ミスミは、製造業の裏方として、FA用メカニカル部品、金型部品、工具・消耗品などの商品をワンストップ、かつ短納期でお届けすることで、ものづくり産業の発展に貢献してまいりました。近年は、設計・購買・製造現場向けの各種デジタルサービス提供による調達プロセス全体の手間削減や、価格競争力の高いエコノミーシリーズや納期割引サービス提供によるコストダウンへの貢献を強化しており、お客様の労務費と材料費の双方の課題解決を実現するパートナーを目指しています。

この度の両社の連携により、「リーナー購買」の効率的な横断検索機能と、ミスミが持つ製造業向けの豊富な商品ラインアップおよび調達の手間を削減する各種デジタルサービスが結びつきます。具体的には、「リーナー購買」からミスミのECサイトへ「パンチアウト連携」が可能になります。

これにより、「リーナー購買」の利用企業は、調達・購買プロセスを大幅に効率化し、サプライチェーン全体の最適化を実現できます。

今回の連携により、デジタルの力で企業の調達業務を革新し、圧倒的な業務効率化と生産性向上を実現することを目指してまいります。

■会社概要

株式会社ミスミグループ本社

ものづくり産業の現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社以上（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。

法人名：株式会社ミスミグループ本社

代表者：大野 龍隆

所在地：東京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会館テラス

設立：1963年02月

URL：https://www.misumi.co.jp/

株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル2F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp