新商品「プリントフィルムアクリル」を自社ECサイトでオーダー開始 ― オフセット並みの高精細印刷を小ロットで実現 ―

株式会社funbox

株式会社funbox（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：林基史）は、自社ECサイト「アクリルキング」にて、高精細オンデマンドレーザー印刷機をアクリルグッズ製造に本格応用した新商品「プリントフィルムアクリル」のオーダー受付を開始いたしました。

本技術は、海外製アクリルグッズでよくみられる“表面にクリアフィルムを重ねる仕様”の美しい仕上がりを国内で再現し、オフセット印刷に迫る高精細表現を小ロットで提供できる点が特長です。





■商品の特徴

さらに、2026年3月26日（木）からは、「プリントフィルムアクリル」のホログラム／オーロラシート仕様のアクリルグッズも販売開始いたします。１. ⾊・線の再現性が高い

従来のインクジェットオンデマンド方式では難しかった精密なグラデーションや細部のディテールまで再現が可能です。オフセットに近い表現力を、少ないロットでもそのまま実現できます。

２.キズから保護

印刷面は高透明フィルムでカバーされており、キズや汚れによる絵柄の汚損も防ぐことが出来ます。

３. 小ロットから注文可能

「クオリティは上げたいが、在庫リスクは減らしたい」というクリエイター・企業のニーズに応えるため、3個からと小ロットに対応も可能です。

４. 国内製造だから短納期

受注から印刷・加工・出荷までの一連を国内自社工場で行うことで短納期を実現しています。

短納期対応でも、パーツの取り付けや袋詰めまで一つひとつ丁寧に仕上げています。

５. 自社ECサイトで簡単注文

入稿、プレビュー、オーダーすべてをECサイト上で完結出来ます。

ご注文はこちらから :https://acrylking.com/

▼「プリントフィルムアクリル」特設ページ

https://acrylking.com/user_data/print_film

「プリントフィルムアクリル」を中心とした新商品の拡張や、より多様な素材への展開も予定しています。企業向け大量ロットにも柔軟に対応いたします。

まずはアクリルキングの問い合わせフォーム（https://acrylking.com/contact）よりお気軽にご連絡ください。

■開発の背景

アクリルキーホルダーやアクリルスタンドを中心としたオリジナルグッズ市場は、近年、より高いクオリティを求めるクリエイター・企業のニーズが増えています。その中で、海外ではオフセット印刷+表面保護のクリアフィルムが主流となり、色鮮やかさとディテール再現性、高耐久性が高く評価されています。

しかし国内では、同様の仕上がりを小ロット/オンデマンド印刷で提供できる環境が整っておらず、弊社ではそれらのニーズに応えるべく、既存の高精細オンデマンドレーザー印刷技術をアクリル用に最適化して転用した仕組みを構築。高品質なアクリルグッズを3個からの小ロットでご提供可能となりました。

■こんな方にオススメ！

無料アップグレードキャンペーン実施中

「プリントフィルムアクリル」発売を記念し、通常のアクリル仕様から「プリントフィルムアクリル」に無料アップグレード出来るキャンペーンを実施しています。

・期間：2026年3月26日（木）11:59まで

・対象：通常アクリル商品

新商品のクオリティを気軽に体験できる期間限定企画となっております。

ぜひこの機会にご注文ください。

ご注文はこちらから :https://acrylking.com/

■ホログラム/オーロラシート仕様も展開

2026年3月26日（木）12:00より、「プリントフィルムアクリル」にホログラムシート／オーロラシート仕様の新商品を販売開始いたします。

定番のアクリルも特別感溢れる仕上がりになるオススメの商品です。

【商品の特徴】１.キラキラした仕上がり２.グラデーションが動くように見える仕様３.推し活グッズやライブグッズに最適４.小ロットから制作可能

株式会社funbox

株式会社funboxは、「笑顔が生まれるモノづくり」を原点に、アクリルグッズ、DECOチョコ、文具、雑貨、プラスチック製品、缶製品などの企画・製作・販売を行っています。

また、街ガチャで全国の商業施設や観光地と連携した体験価値の創出や、インドネシア法人設立で海外市場への展開を進めています。



私たちは「商品をつくる」だけでなく、「手に取る瞬間のワクワク」や記憶に残る体験を届けることを使命と考えています。新たな商品カテゴリーへの挑戦やアパレル・雑貨領域への展開も進め、市場の変化に柔軟に対応しながら、一歩先の提案を目指していきます。



今後もfunboxから新しい「ワクワク」をお届けします。



【会社概要】

本社所在地：東京都千代田区岩本町三丁目2番4号 岩本町ビル4階

代表取締役：林 基史

コーポレートサイト：https://www.funbox.jp

〈アクリルキング〉公式サイト： https://acrylking.com/

〈キングくん〉公式X：https://x.com/kingkun_info

※掲載内容は、2026年3月18日（水）現在の情報です。