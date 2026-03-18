観光戦略×AIで意思決定を支援するプラットフォーム『Tourism Intelligence』を提供開始（オープントーン）

株式会社オープントーン

株式会社オープントーン（本社：東京都千代田区）は、観光戦略に特化したAIプラットフォーム『Tourism Intelligence（ツーリズムインテリジェンス）』の提供を開始。観光白書や47都道府県の観光振興計画などのデータをクラウドサービス内で収集蓄積。国と地域の観光データをAIが分析し、自治体やDMO（観光地域づくり法人）の施策立案・意思決定を支援します。

▼ Tourism Intelligence 公式サイト

https://tourism-intelligence.info/

■ 背景：急成長するインバウンド市場と観光DXのニーズ

2025年の訪日外客数は4,268万人を記録し、過去最高を更新しました。こうしたインバウンド市場の急成長に伴い、自治体やDMOには「戦略的な観光振興」がこれまで以上に求められています。また、急増する利用者に加え予約や決済の電子化の推進に伴い生み出されたビッグデータを活かして「データに基づく分析や計画の作成」の観光DXにニーズが高まり続けています。

一方、分析や計画の作成を行う現場ではデータの収集・解析を行えるIT人材の育成やシステム構築が追いつかず着手できていないのが現状です。

観光庁の調査によると、旅館・ホテル業の51.8%が人手不足を訴えており、観光振興の企画・分析に十分な人員を割くことが難しい状況です。「他の自治体がどんなインバウンド施策を打っているのか調べたい」「計画に使えるデータの裏付けがほしい」と思っても、調査だけで数日かかり、本来注力すべき施策の検討に時間を使えない──そんな声が多く聞かれます。

そのため、観光庁は2025年度の重点施策として「生成AI活用モデル」の実証事業を推進しており、観光分野におけるAI・DX活用の機運が高まっています。

Tourism Intelligenceは、こうした課題に対して「観光データ×AI」で応えるプラットフォームです。

■ Tourism Intelligence とは

Tourism Intelligenceは、観光白書や47都道府県の観光振興計画データをもとに、AIが情報の整理・分析を行う観光戦略支援プラットフォームです。「AI相談」「テーマ別AIレポート」「週次トピック配信」の3つの機能を通じて、自治体やDMOの施策立案から日常の情報収集まで支援します。

■ 特徴1：他地域の観光施策を、AIで一気に比較調査

AI相談

自治体やDMOが新しい施策を検討する際、まず必要になるのが「他の地域はどうしているか」という情報です。従来は、各自治体のWebサイトや報告書を一つひとつ調べる必要がありました。

Tourism Intelligenceの「AI相談」機能では、47都道府県の観光振興計画データと観光白書をもとに、AIが横断的な比較分析を行います。たとえば「北海道のインバウンド施策を他の観光先進県と比較したい」と入力するだけで、関連するデータや他地域の取り組みを整理した分析が得られます。回答には参照したデータソースが明示されるため、根拠の確認もすぐに行えます。

これまで数日かかっていた他地域調査を、担当者一人でも当日中に進められるようになります。

※AI相談は現在β版として提供しています。回答内容は参考情報としてご活用ください。

■ 特徴2：議会報告や予算要求の資料作成を効率化

観光振興計画の策定、議会への報告、来年度の予算要求──自治体の観光部門では、データに裏付けされた資料を定期的に作成する必要があります。しかし、テーマごとにデータを集めて分析し、資料にまとめる作業は大きな負担です。

Tourism Intelligenceでは、「テーマ別AIレポート」として、地域政策、インバウンド戦略、観光DX、地方創生といった重要テーマを多角的に分析した戦略レポートを配信しています。現在16本以上のレポートを公開しており、観光振興計画のベースデータや、議会報告資料の分析パートとしてそのまま活用いただけます。

テーマ選定やデータ収集にかかる時間を省き、施策の中身の検討に集中する時間を確保できます。

テーマ別AIレポート

■ 特徴3：限られた人員でも、観光DXの最新動向を追える

週刊観光xAIトピック

「観光DXの動きを把握しておきたいが、日々の業務で手が回らない」──少人数で観光振興を担う自治体の現場では、情報収集そのものが後回しになりがちです。

Tourism Intelligenceの「週次トピック配信（TOPIC）」は、観光×AIの最新動向を毎週テーマを絞ってお届けします。忙しい業務の合間でも、週に一度トピックを確認するだけで、観光分野のAI活用や国の施策動向を効率よくキャッチアップできます。

国が掲げる「観光DX」の流れに乗り遅れないための情報源として、観光部門の担当者の日常業務に組み込んでいただけます。

■ 料金

無料登録で10クレジットを付与。AI相談は1回の相談（新規スレッド作成）につき1クレジットで利用可能です。まずは他地域との比較分析など、日常業務の中でお試しいただけます。今後の料金体系については、サービスの利用状況に応じて調整を予定しています。

■ 関連情報

note（開発チームによる情報発信）

Tourism Intelligenceの活用術や月間レポートについて、noteで記事を連載しています。

https://note.com/ot_sec_service

X（旧Twitter）

最新のトピック更新情報やサービスに関するお知らせを配信しています。

https://x.com/TourismIntelli

■ 今後の展開

Tourism Intelligenceは今後、観光業界向けのAIプラットフォームとしてサービスラインナップの拡充を予定しています。現在開発中の「Tourism Intelligence WebSight」では、自治体やDMOが運営する観光サイトのパフォーマンス計測やSEO・GEO（AI検索最適化）の分析、制作会社向けの改善指示書の自動生成などを提供予定です。

■ 本件に関するお問い合わせ先

お問合せ： Tourism Intelligenceお問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevaq8LhgW-O_i4WoA8aqwxVtMYhWpbejCyPnNB5UxquYylzA/viewform)

E-mail： ot-sec-service@opentone.co.jp

担当部署：サービス開発室

■ 運営会社情報

株式会社オープントーンは、「まだないものを、まだ届かないところへ」を合言葉に「Enterprise Solution」を提供するトータルプロバイダーです。

会社名：株式会社オープントーン

所在地：東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル6F

代表者：代表取締役社長 佐藤 大輔

事業内容：勤怠管理システムや各種サービスの開発・提供、AI、ビッグデータ、IoT等、IT技術を用いた研究開発

U R L：https://www.opentone.co.jp/