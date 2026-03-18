APTO、「フィジカルAI 開発支援プログラムby AWSジャパン」に採択

株式会社APTO

APTOは、多くのAI開発のボトルネックとなっているデータにフォーカスした、AI開発プラットフォーム事業・AIコンサルティング事業を展開しております。

これまで、LLM/SLM開発やロボティクス・自動運転といった最先端分野において、モデルの性能を最大化させるための高品質のデータ作成を評価いただき、国内外のトップエンタープライズ企業、研究機関などのパートナーの皆様のドメイン特化型AIの開発を支援してまいりました。

本プログラムを通じて、これまでに培った知見を活かしつつ、AWSの高度な計算リソースと技術支援を活用し、Vision-Language-Action（VLA）をはじめとするロボット基盤モデルの研究開発を推進いたします。これにより、現実世界で高度な判断と行動を行うフィジカルAIの基盤開発を牽引し、ロボティクス技術の社会実装をさらに加速させてまいります。

「フィジカルAI 開発支援プログラムby AWSジャパン」とは

AWSジャパンが提供する本プログラムは、日本国内に拠点を持つ企業・団体を対象に、VLA（Vision-Language-Action）をはじめとするロボット基盤モデルの開発を支援するものです。

データ収集からモデル学習、シミュレーション、実環境へのデプロイに至る一連のパイプライン構築を包括的にサポートし、ロボティクス分野へのAI活用を加速させることを目的としています。

本プログラムの採択組織には、専門スペシャリストによる技術支援や開発費用を補完するAWSクレジットの提供に加え、ロボティクス・生成AI領域でのコミュニティ形成、さらには市場投入に向けたGo-to-Market支援など、多角的なリソースが提供されます。

プログラム詳細ページURL：https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-japan-physical-ai-development-support-program/

株式会社APTO

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ： 東京都千代田区岩本町２丁目４－１ 神田岩本町プラザビル504

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]

AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちら :https://harbest.io/contact/