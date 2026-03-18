赤からのコク×麻辣のしびれが絶妙に調和！【赤から】しびれる旨辛の「赤から麻辣鍋」を4月1日（水）より期間限定で販売

株式会社甲羅

「おいしさと楽しさの創造」を理念に掲げる株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤裕）が全国約150店舗を展開する鍋料理店「赤から」では、2026年4月1日（水）から5月10日（日）までの期間限定で「麻辣フェア」を開催いたします。

本フェアでは、旨辛で人気の「赤から鍋」に、今話題の麻辣のしびれと香りを掛け合わせた新メニュー「赤から麻辣鍋」が登場。近年ブームとなっている麻辣湯の要素を取り入れた、新感覚の赤から鍋をお楽しみいただけます。

話題の麻辣湯をヒントに誕生した新感覚の「赤から麻辣鍋」

近年、専門店の増加やSNSを中心に人気が高まっている「麻辣湯」。そのトレンドを背景に特徴である花椒のしびれと赤から鍋のコク深い旨辛スープとの絶妙な調和が楽しめるのが「赤から麻辣鍋」です。

赤からならではの旨みと辛さはそのままに、ごまペーストのまろやかさと麻辣のしびれがアクセントとなり、これまでの赤から鍋とはひと味違う刺激的な味わいに仕上げました。

具材には、赤から鍋でも定番の国産牛ホルモンや豚バラ、つくね、油揚げなどに加え、白きくらげや蟹だんご、チンゲン菜など、麻辣湯でもおなじみの食材をラインナップ。さまざまな食感と旨みがスープに溶け込み、最後までお楽しみいただける一品です。



また本フェアでは、「麻辣ユッケ」や「麻辣鶏ささみ」など、麻辣の刺激を楽しめる期間限定のサイドメニューもご用意。赤からならではの“旨辛”に“しびれ”が加わった、新しい味わいをぜひ体験してください。

赤から麻辣鍋1人前 2,189円（税込）

具材：白きくらげ・蟹だんご・チンゲン菜・海老水餃子・トッポギ・マロニー・鶏セセリ（赤）・国産牛ホルモン・豚バラ・つくね・油揚げ・もっちり豆乳豆富・白菜・白ネギ・もやし

※辛さは中辛・大辛の2種類からお選びください。

※ご注文は2人前より承ります。

フェア限定の麻辣サイドメニューをご用意

麻辣ユッケ979円（税込）

【非加熱食肉製品加工】

※菌検査を実施済みの商品です。

麻辣鶏ささみ649円（税込）

※菌検査を実施済みの商品です。

麻辣ポテト473円（税込）

赤から「麻辣フェア」について

販売期間 ： 2026年4月1日（水）～5月10日（日）

販売店舗 ： 赤から全店



特設サイト：https://akakara.jp/pages/campaign-page/mala_2026

赤から店舗一覧 : https://akakara.jp/pages/shops

赤から公式ホームページ : https://akakara.jp/



※写真はすべてイメージです。

「赤から」ブランドについて

2003年8月、名古屋で「赤から」の第1号店がオープンして以来、創業20年以上続く鍋料理店。独自の比率でブレンドした味噌を使った旨辛料理が人気で、コクのある旨みとクセになる辛さの「赤から鍋」が看板メニュー。一度味わえば、やみつきになる奥深い味付けの鍋、焼き物、名古屋名物の一品も楽しめます。他では体験できない「赤から独自の味」を求める熱狂的なファンも多く、20代女性を中心に幅広い方々に支持されています。全国約150店舗で展開し、旨辛グルメのトップランナーとしてさらなる進化を目指しています。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月（創業／1969年12月）

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導