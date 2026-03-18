SVP注目市場分析「AIエージェント」を公開

株式会社ＳＶＰジャパン

会員制マーケットリサーチサービスを提供している、株式会社SVPジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 雅、以下「SVPジャパン」）は、本日、SVP注目市場分析レポート「AIエージェント-世界市場の現状と将来展望-」を、会員企業向けに公開いたしました。

■AIエージェントの世界市場

AIエージェントは、自然言語やシステムイベントを起点に複数の業務工程を自律的に設計・実行し、SaaSや基幹システムを横断的に操作して業務を完結させる実行型AIである。世界の生成AI市場が年率30％台後半～40％台前半で拡大する中においても、業務自動化による直接的な価値創出に直結する領域として、より高い成長が見込まれている。日本国内においてもエンタープライズ導入の本格化を背景に、市場は中期的に数倍規模へ拡大する可能性が高い。上流では基盤モデルやクラウドへの機能集約が進む一方、下流では業務オーケストレーションや業種特化型ソリューションを軸に競争が激化する見通しである。特に顧客管理システム（CRM）や企業資源計画（ERP）と連携するバックオフィス、顧客対応、IT運用、データ分析分野での拡大が有望である。

■AIエージェントの市場概況

AIエージェントの価値は、単なるツール提供から業務成果を直接生み出す「成果提供型」へと移行している。そのため競争優位の源泉は個別機能ではなく、業務全体をどこまで自律的に設計・統合・実行できるかという業務適合力と信頼性にある。特に業務オーケストレーションやアプリケーションなど川下領域ほど収益性が高く、既存SaaSやRPAと統合できるプレイヤーが優位に立ちやすい。一方で、技術的参入障壁は低下するものの、信頼性・ガバナンス要件が実質的な壁となり、価格競争ではなく成果・リスク低減を含む価値訴求が鍵を握る。日本市場は規模こそ限定的だが、世界市場と比較しても高い成長ポテンシャルを有する市場である。慎重な導入姿勢のもと、人間の関与を前提としながら段階的に自律度を高めていく構造が特徴となっている。

■本レポートの構成

I．市場の定義

II．市場動向

III．市場規模・予測

IV．マーケットシェア

Ｖ．参入企業の動向

VI．業界構造

VII．課題

VIII．日本市場の動向

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■SVPジャパンについて

「WebにもAIにも載っていない、“意思決定のためのビジネスインサイト”を。」を価値観とする、会員制マーケットリサーチサービスプロバイダー。

SVPジャパンでは、調査とAIの双方に精通したプロフェッショナルリサーチャーが、

公開情報、商用データ、独自情報、ヒアリングやアンケート調査など多様な情報源を組み合わせ、企業の意思決定に直結するリサーチとインサイトを提供しています。

1974年の創業以来、日本を含む世界40カ国に広がるグローバルネットワークを構築、大手・中堅企業を中心に、意思決定を情報力で支援してきました。

2021年には事業承継を機に経営体制を刷新、現在はAI時代における新たなリサーチ価値の創出に取り組んでいます。

《会社概要》

社名： 株式会社SVPジャパン

代表取締役： 橋本 雅

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-9 宮前ビル2F

設立年月日： 1974年7月1日

事業内容： 会員制のビジネス情報提供サービス

URL： https://www.svpjapan.com/

資料ダウンロードはこちら :https://www.svpjapan.com/contact/form_request.htmlメールでの問い合わせはこちら :https://www.svpjapan.com/contact/株式会社SVPジャパン

代表取締役：橋本 雅

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-9 宮前ビル2F

設立年月日：1974年7月1日

事業内容：会員制のビジネス情報提供サービス

URL：https://www.svpjapan.com

X：https://twitter.com/svp_japan

note：https://note.com/svp_japan

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