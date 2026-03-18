【レペット】3日間の熱狂を再び。Shogo Sekine氏コラボイベントのアーカイブ公開｜限定ノベルティ「アートポスター」展開中

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフランス発のラグジュアリーシューズブランド「Repetto（レペット）」は、イラストレーター Shogo Sekine氏とのコラボレーションを記念し、2月に東京・青山で開催した先行公開イベントのアーカイブページを、本日3月18日(水)より公開いたします。

自由に舞う感性、あの日を彩った全ての瞬間をアーカイブとして記録

一般発売に先駆け、青山のスパイラルにて開催された3日間の先行販売ポップアップ。 ブランドのクラシックな要素を大胆に再解釈したコレクションが並ぶ空間で、来場者が一体となって創り上げたアート体験の数々を、豊富なビジュアルとともに振り返ります。

会場の中心に鎮座した、レペットの象徴である「Cendrillon（サンドリオン）」のアートウォール。それが来場者の手によって唯一無二のアートピースへと変貌を遂げていく過程や、無邪気にドローイングへ没頭する来場者の姿が生む、創造性あふれる熱気。さらに、Shogo Sekine氏を囲んで開催されたレセプションナイトの華やかな雰囲気を、ストーリー性豊かなテキストとともに構成いたしました。

伝統と感性が共鳴する、新たな表現の形

今回のコラボレーションは、レペットが大切にしてきたフランスの伝統的なクラフツマンシップと、Shogo Sekine氏が描く自由でポジティブな感性が共鳴することで誕生しました。単なる製品のコラボレーションに留まらず、手に取る人の感性を刺激する唯一無二の表現を目指し、まるでアートを纏うかのような特別な体験を提案します。

描き下ろし「限定アートポスター」のノベルティ進呈

現在、全国のレペット店舗およびオンラインストアにて本コレクションを展開しております。

対象商品をご購入いただいたお客様へ、本コレクションのために描き下ろされた「限定アートポスター」を、特別なノベルティとして進呈いたします。今しか出会えない、特別なギフトをぜひその手に。

【特設アーカイブページ詳細】

公開日：2026年3月18日(水)10時

公式サイト：https://www.repetto.jp/shogosekine-collaboration/#archive

【Shogo Sekine × Repetto カプセルコレクション詳細】

展開アイテム：

・Cendrillon Haute バレエフラット 全2型各2色

74,800円（税込）

・トートバッグ 1型1色

28,600円（税込）

購入特典：

本カプセルコレクションのご購入で、アートポスターをプレゼント

※数に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

取り扱い店舗：

全国のレペット店舗

https://www.repetto.jp/our-boutiques/

公式オンラインストア

https://www.repetto.jp/shogosekine-collaboration/#archive

About Shogo Sekine

1983年東京都生まれNY育ち。2013年よりイラストレーターとして活動開始。

手書きのタイポグラフィー、図形、花植物を組み合わせたイラストをスタイルとし、雑誌・広告・アパレル・プロダクト・テキスタイル・空間など様々な分野でアートワークを提供中。

INSTAGRAM:@shogosekine0319

About Spiral Showcase

季節を先取りするファッションアイテムの販売、スパイラルガーデンと連動したイベントの開催など、発信性の高いフレキシブルなイベントスペースです。

About Repetto

1947年、ローズ・レペットによって創設されたメゾン レペットは、ダンスの世界と卓越したクラフツマンシップにおけるグローバルなリファレンスとして確固たる地位を築いてきました。伝説的なバレリーナシューズをはじめ、アクティブウェアやレザーグッズのコレクションに至るまで、レペットは優雅さと動きを昇華させる卓越したクリエイションを生み出し続けています。

【レペット日本公式アカウント】

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