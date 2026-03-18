兵庫県の博物館で初！設置型ベビーケアルーム「mamaro」を「明石市立文化博物館」に設置しました！

Trim株式会社

Trim株式会社（横浜市中区、代表取締役社長：長谷川裕介）は完全個室型のベビーケアルーム「mamaro(TM)」を、新たに「2026年2月27日(金)」より「明石市立文化博物館」に設置しました。

「mamaro」は、授乳やおむつ交換、着替え等のベビーケアを目的に利用可能な完全個室のベビーケアルームです。日本全国の商業施設や鉄道駅や、公共施設や公園などに続々と設置が進み、、2025年12月に導入実績900台を達成し、累計利用回数は160万回に達しました。

Trimはミッションに掲げる「よりよい子育て環境を提供する」を追求し、プロダクトの開発及び設置を推進します。

■設置型ベビーケアルーム「mamaro(TM)」の設置詳細

・設置場所

「明石市立文化博物館」

・運用開始日

「2026年2月27日（金曜日）」

・利用対象

小さなお子様連れの方（性別を問わず御利用いただけます。）

搾乳をされる女性

■設置の背景

当館ではこれまで専用の授乳室がなく、授乳を希望される方にはスタッフ控室を代替的にご利用いただいていました。しかし、控室には職員の私物等もあり、来館者・職員双方にとって十分に安心できる環境とは言えない状況でした。

明石市は「子育てのまち」として施策を推進しており、公共施設においても子育て世代が安心して利用できる環境整備が求められています。

当館が掲げる「だれにでもやさしい」「文化芸術の入口」という理念のもと、乳幼児を伴う方にも公平に文化に触れていただける環境を整えることが必要と考え、設置に至りました。

■施設担当者コメント

担当者名：荒川楓様

役職：事務局長兼総務課責任者

これまで当館には専用の授乳室がなく、スタッフ控室を代替利用いただいていました。来館者の方にも気兼ねなく過ごしていただける環境を整えたいと考え、1階ロッカールーム内に設置しました。家族みんなで文化に触れる時間を楽しんでいただければと願っています。

■ベビーケアルーム「mamaro(TM)」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルームです。幅広い赤ちゃんケアにご利用いただける他、スマートフォンアプリと連動し利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載しています。

個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く性別問わず利用ができることから、D&IやSDGsの取り組みの一環として設置いただくケースも増加しています。

▼「mamaro(TM)」詳細

・主な室内設備：ソファ、可動式ソファ、モニター、コンセント

・大きさ：高さ：203cm／幅：180cm／奥行：90cm（室内の高さ 190cm／室内面積 1.28平方メートル ）

▼「mamaro(TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://trim-inc.com/products/mamaro/

■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番

代表： 長谷川 裕介

URL： https://www.trim-inc.com/