【宜野座村観光協会】観光と地域の暮らしを両立。サステナブル観光の指針「サステナGINOZA」公開

一般社団法人宜野座村観光協会

一般社団法人宜野座村観光協会（所在地：沖縄県国頭郡宜野座村）は、これまで実践してきた地域主導型のサステナブルツーリズムを体系化し、特設サイト「サステナGINOZA」を公開しました。

本サイトでは、環境・文化・暮らし・観光地としての取り組みという視点から、観光と地域の暮らしを両立させるための考え方と実践事例を整理し、観光協会としての指針を明文化しています。

■観光を拡大するだけではなく、継続していくために

国内観光需要が回復し、来訪者数の拡大が注目されるなか、地域の暮らしとのバランスや持続可能性は、多くの観光地にとって重要な課題となっています。

人口約6,000人の小規模自治体である宜野座村においても、観光は地域の活力を生み出す重要な要素である一方で、自然環境や暮らし、歴史と向き合いながら、どのように継続していくかが問われてきました。

宜野座村観光協会は、これまで実施してきた各種体験プログラムや地域連携の取り組みを改めて整理し、「観光は地域の延長線上にある」という考え方を軸に、本サイトを公開しました。

「サステナGINOZA」はこちらから :https://ginozanavi.com/sustainable

■「サステナGINOZA」の3つの特徴

１、3つの柱で整理された観光の軸

本サイトでは、宜野座村観光協会が大切にしている考え方を、以下の3つの視点で整理しています。

・環境・自然を守ること

・文化や暮らし・社会を大切にすること

・観光地として持続可能な取り組みを行うこと

これらを単なる理念にとどめず、具体的な体験プログラムと紐づけて紹介しています。

2、体験とSDGs視点の可視化

サイクリングツアー、散策プログラム、地域循環型の取り組みなど、既存の体験プログラムに対し、資源循環やCO2削減、生態系保全、地域経済への波及といった観点を整理し、分かりやすく可視化しています。

これにより、旅行者にとっても「参加すること自体が地域とつながる行動である」という視点を提示しています。

3、地域の歴史や現状に向き合う学習プログラムの実施

宜野座村観光協会では、地域の歴史や米軍基地の現状について学ぶ平和学習プログラムも実施しています。観光を通して地域の背景を理解することもまた、持続可能な観光の一部であるという考えのもと、過去・現在・未来を考える機会を提供しています。

■小規模団体が観光の軸を言語化するという挑戦

今回の特設サイト公開は、体験紹介だけにとどまらず、観光協会が自ら観光の軸を整理し、外部に向けて明示した点に意義があります。小規模団体であっても、地域の実情に即した観光のあり方を自ら言語化し示していくことができる。「サステナGINOZA」はその実践の記録であり、今後の指針でもあります。

本サイトを基盤とし、教育旅行や研修型プログラムの充実、地域事業者との連携強化を図りながら、観光と暮らしが調和する地域づくりを推進して参ります。

■一般社団法人宜野座村観光協会について

宜野座村に内在する観光資源（景観、伝統、文化、産業、食、スポーツ、自然など）に光をあて、これらを生かした観光メニューを創出するとともに、宜野座村の魅力を県内外へ発信することを目的としている団体です。村民と訪客をつなげる仕組みづくり、 「また来たい！」と思っていただけるような誘客に取り組んでいます。

所在地 ：〒904-1304 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那1646-4

道の駅「ぎのざ」観光拠点施設内

TEL ：098-968-8787（代表）

受付時間 ：9:15～17:30 ※施設メンテナンスや台風時は臨時休館