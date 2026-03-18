AIが紹介業務をどう変えるのか？業界特化AIで実現する人材紹介の未来

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260325?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0318#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社スマレジュと共同で「AIの活用でもう頭を悩ませない！スマレジュ×PORTERSが実現する紹介業務の未来(https://lp.porters.jp/seminar_260325?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0318#contact-form)」と題した無料セミナーを2026年3月25日（水）12:00～オンラインで開催いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

近年、人材業界における多くの業務で生成AIの活用に注目が集まっています。しかし、「適切なプロンプトを書くのが難しい」「紹介業務における具体的な活用イメージができていない」「セキュリティに対する懸念が拭いきれない」などの課題から、いまだに活用しきれていない方が多いです。

では、人材紹介事業においてAIを活用し、生産性を向上させていくには具体的にどうしたら良いのでしょうか？



本セミナーでは、多くの人材紹介事業においてAIの活用が進まない要因を明らかにした上で、活用に成功している企業の事例を基に「同事業における適切なAI活用推進の方法」を紹介。その上で、2025年9月に実現したAI SaaS『スマレジュ』とマッチングシステム『PORTERS』の連携により紹介業務が具体的にどのように変わるのか？ その業務変革の内容についても解説します。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・紹介事業の生産性を根本から引き上げ、コンサルタント一人あたりの決定数を最大化したい方

・会社としてAI活用を推進したいと考えているもの「セキュリティリスク」や「投資対効果（ROI）」に懸念があり踏み切れていない方

・チームにて生成AIを導入したものの、一部のメンバーしか使っておらず現場に定着していないと悩む方

・生成AI活用の重要性は理解しているものの、紹介業務での具体的な活用方法のイメージが湧いていないため、具体的な活用事例を知りたいと考える方

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認する :https://lp.porters.jp/seminar_260325?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0318#contact-form

株式会社スマレジュ 代表取締役CPO株式会社パンハウス 取締役CBO土戸悠生氏

東大松尾研発AIベンチャー「パンハウス」にて、200社以上の生成AI研修・導入と自動化ソリューション事業を統括。並行して人材業界特化のAI SaaS「スマレジュ」を創業し、業界特有の不をAIで解消するプロダクト開発を牽引しています。AIを単なるツールではなく「プロダクトに溶け込ませる」専門家として、最新のLLM技術とUXを融合。ビジネスと技術を架橋し、「ユーザー価値ありき」の次世代AIプロダクトを体現します。

株式会社スマレジュ 代表取締役CEO株式会社Plus Synergy 代表取締役CEO山岡寿成氏

新規事業開発・業務改革（BPR）・DX推進を軸に、大手企業の構造変革をリード。構想策定から業務設計、組織再編、実装まで一気通貫で担う実行型コンサルタント。株式会社Plus Synergyを設立し、戦略と現場を接続する変革支援を展開。人材業界特化AI SaaS「スマレジュ」を共同創業し、AIを前提に業務構造を再設計するモデルを体現している。

ポーターズ株式会社 Consulting Unit Growth Gr. マネージャー兼田 洋平

大手人材紹介会社にてRA・CA業務や支社立ち上げを経験後、SaaS企業でインサイドセールスチームの立ち上げに参画。現在はポーターズ株式会社で紹介・派遣両方の領域における営業チームのマネージャーとして、顧客企業がより多くの求職者と企業のマッチングを実現できるよう、PORTERSのオンボーディングや活用促進支援に取り組んでいる。

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/186_1_51f9a7f01aa1aab75b7d5a402c056c40.jpg?v=202603181051 ]

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260325?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0318#contact-form

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

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