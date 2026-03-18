3/21(土)「れんげ食堂Toshu イオンモール柏店」オープン！

イオン株式会社

2026年3月21日（土）、中華料理店「れんげ食堂Toshu」を展開するイオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤雅之）は、「れんげ食堂Toshu イオンモール柏店」をオープンいたします。

れんげ食堂Toshu イオンモール柏店について

千葉県柏市のイオンモール柏1階に位置しており、お買い物前後のランチやディナーはもちろん、ゆっくり食事を楽しみたい時にも気軽に立ち寄れます。モール内ならではの利便性として、天候を気にせずご利用いただけるのも魅力のひとつ。ご家族連れやご友人同士でも安心して、ゆったりとお過ごしいただけます。

自慢の餃子・ラーメン・チャーハンをはじめ、毎日でも食べたくなる定番中華メニューを豊富にご用意しており、生ビールやハイボールなどのアルコール類も揃え、お買い物帰りや週末の“ちょい飲み”にもご利用いただけます。

学生の方やファミリー、近隣にお住まいの皆さまにとって、明るく居心地がよく、ひとりでも家族でも使いやすい。そんな柏の日常に溶け込む中華食堂として、地域とともに歩んでまいります。

店舗概要

住所：千葉県柏市豊町2-5-25

最寄り駅：JR常磐線 南柏駅 徒歩17分 (シャトルバス 南柏駅西口ロータリーを超え6号線方面に進んだ左側のバス乗り場より5分～8分) / JR常磐線 3東武アーバンパークライン 柏駅 徒歩23分 (シャトルバス 柏駅西口ロータリーの企業バス乗り場より8分～10分）

電話番号：047-186-7578

営業時間：10:00～21:00 (ラストオーダーは、20:45となります)

席数：カウンター3席 テーブル60席 計63席

オープン記念セール 商品概要

当店では、3月21日（土）から期間限定で、人気メニューがおトクに楽しめるオープン記念セールを実施します。

お席でかんたん。スマートなセルフオーダーシステムを導入します

当店では、座席でスマートフォンからご注文いただけるシステムを導入します。

テーブルに設置された二次元コードを読み取るだけで、メニューの閲覧からご注文までスムーズに行えます。

中華食堂「れんげ食堂Toshu」について

"れんげから広がる、ちょうどいい しあわせ"

「れんげ食堂Toshu」の名前には、「れんげ」から広がるおいしい食事で、日常を幸せにしたいという想いが込められています。和食に「箸」が欠かせないように、中華料理には「れんげ」が欠かせません。また、植物の「れんげ」の花言葉は「幸せ」です。

「れんげ食堂Toshu」では、人気の定番料理メニューに加え、れんげ食堂ならではのセットメニューやお酒、また、テイクアウトメニューもご用意しています。

自宅や職場とは違った心地の良い場所として、おひとりで、グループやご家族でも、気軽に楽しんでいただける中華食堂です。

X：https://x.com/renge_PR

LINE：https://lin.ee/unvjkip/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/武蔵野うどん小麦晴れ 他

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/