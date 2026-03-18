前年比2割増の好調ブランド「サッポロラガービール」の缶商品を5月19日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、業務用市場を中心に大びん・中びんのみで販売している「サッポロラガービール」の缶商品を5月19日(火)に全国で数量限定発売します。

「サッポロラガービール」は、1877年(明治10年)にサッポロビールの前身である開拓使麦酒醸造所から誕生した冷製「札幌ビール」をルーツとするブランドとして、長年にわたって飲み継がれてきた、現存する日本で最も歴史のあるビールブランドです。

熱処理ビールならではの厚みのある味わいが高く評価されるとともに、流行に左右されずに「サッポロラガービール」らしさを貫く姿勢がお客様に支持され、2025年累計実績は前年比121%と好調です。

缶のデザインは、現在のびんラベルを忠実に表現しています。ラベル中央の赤い星は、開拓使のシンボルであった北極星を表し、ファンの皆さまから「赤星」の愛称で長年親しまれています。缶の裏面には、開拓使麦酒醸造所と「サッポロラガービール」のルーツである冷製「札幌ビール」をデザインしています。

当社は引き続き多様なビールブランドをもつ強みを活かし、さまざまなお客様の期待に応えていきます。

■商品概要

1.商品名

サッポロラガービール

2.パッケージ

350ml缶、500ml缶

3.品目

ビール

4.アルコール分

5％

5.純アルコール量

350ml缶：14g、500ml缶：20g

6.発売日・地域

2026年5月19日(火)・全国

7.参考小売価格

オープン価格

8.中味特長

熱処理ならではのしっかりとした厚みのある味わい。

■赤星探偵団について

https://www.akaboshi-tanteidan.com/

﻿「赤星探偵団」は サッポロビール(株)と(株)講談社が共同で運営する、全国の赤星のあるおいしい酒場を紹介するサイトです。

■「サッポロラガービール」について

1877年、サッポロビールの前身・開拓使麦酒醸造所から発売されて以来受け継がれてきた、現存する日本で最も歴史あるビールブランド。赤星という愛称で飲食店を中心に長年愛され続けています。熱処理ならではのしっかりとした味わいが特長です。

サッポロラガービール ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/lager/

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800