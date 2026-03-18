前年比2割増の好調ブランド「サッポロラガービール」の缶商品を5月19日(火)数量限定発売

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サッポロホールディングス株式会社


サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、業務用市場を中心に大びん・中びんのみで販売している「サッポロラガービール」の缶商品を5月19日(火)に全国で数量限定発売します。



「サッポロラガービール」は、1877年(明治10年)にサッポロビールの前身である開拓使麦酒醸造所から誕生した冷製「札幌ビール」をルーツとするブランドとして、長年にわたって飲み継がれてきた、現存する日本で最も歴史のあるビールブランドです。　　　　



熱処理ビールならではの厚みのある味わいが高く評価されるとともに、流行に左右されずに「サッポロラガービール」らしさを貫く姿勢がお客様に支持され、2025年累計実績は前年比121%と好調です。



缶のデザインは、現在のびんラベルを忠実に表現しています。ラベル中央の赤い星は、開拓使のシンボルであった北極星を表し、ファンの皆さまから「赤星」の愛称で長年親しまれています。缶の裏面には、開拓使麦酒醸造所と「サッポロラガービール」のルーツである冷製「札幌ビール」をデザインしています。



当社は引き続き多様なビールブランドをもつ強みを活かし、さまざまなお客様の期待に応えていきます。




■商品概要


1.商品名 　　　


サッポロラガービール



2.パッケージ 　　　


350ml缶、500ml缶



3.品目 　　　


ビール



4.アルコール分 　 　　


5％



5.純アルコール量 　　　


350ml缶：14g、500ml缶：20g



6.発売日・地域　　 　　　


2026年5月19日(火)・全国



7.参考小売価格　　　　　　 　


オープン価格



8.中味特長　　　　　　　　　　


熱処理ならではのしっかりとした厚みのある味わい。




■赤星探偵団について


https://www.akaboshi-tanteidan.com/


﻿「赤星探偵団」は サッポロビール(株)と(株)講談社が共同で運営する、全国の赤星のあるおいしい酒場を紹介するサイトです。




■「サッポロラガービール」について
1877年、サッポロビールの前身・開拓使麦酒醸造所から発売されて以来受け継がれてきた、現存する日本で最も歴史あるビールブランド。赤星という愛称で飲食店を中心に長年愛され続けています。熱処理ならではのしっかりとした味わいが特長です。


サッポロラガービール ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/lager/



【消費者の方からのお問い合わせ先】


サッポロビール（株）お客様センター


TEL 0120-207-800