前年比2割増の好調ブランド「サッポロラガービール」の缶商品を5月19日(火)数量限定発売
サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、業務用市場を中心に大びん・中びんのみで販売している「サッポロラガービール」の缶商品を5月19日(火)に全国で数量限定発売します。
「サッポロラガービール」は、1877年(明治10年)にサッポロビールの前身である開拓使麦酒醸造所から誕生した冷製「札幌ビール」をルーツとするブランドとして、長年にわたって飲み継がれてきた、現存する日本で最も歴史のあるビールブランドです。
熱処理ビールならではの厚みのある味わいが高く評価されるとともに、流行に左右されずに「サッポロラガービール」らしさを貫く姿勢がお客様に支持され、2025年累計実績は前年比121%と好調です。
缶のデザインは、現在のびんラベルを忠実に表現しています。ラベル中央の赤い星は、開拓使のシンボルであった北極星を表し、ファンの皆さまから「赤星」の愛称で長年親しまれています。缶の裏面には、開拓使麦酒醸造所と「サッポロラガービール」のルーツである冷製「札幌ビール」をデザインしています。
当社は引き続き多様なビールブランドをもつ強みを活かし、さまざまなお客様の期待に応えていきます。
■商品概要
1.商品名
サッポロラガービール
2.パッケージ
350ml缶、500ml缶
3.品目
ビール
4.アルコール分
5％
5.純アルコール量
350ml缶：14g、500ml缶：20g
6.発売日・地域
2026年5月19日(火)・全国
7.参考小売価格
オープン価格
8.中味特長
熱処理ならではのしっかりとした厚みのある味わい。
■赤星探偵団について
https://www.akaboshi-tanteidan.com/
「赤星探偵団」は サッポロビール(株)と(株)講談社が共同で運営する、全国の赤星のあるおいしい酒場を紹介するサイトです。
■「サッポロラガービール」について
1877年、サッポロビールの前身・開拓使麦酒醸造所から発売されて以来受け継がれてきた、現存する日本で最も歴史あるビールブランド。赤星という愛称で飲食店を中心に長年愛され続けています。熱処理ならではのしっかりとした味わいが特長です。
サッポロラガービール ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/lager/
【消費者の方からのお問い合わせ先】
サッポロビール（株）お客様センター
TEL 0120-207-800