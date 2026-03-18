生成AIと連携する翻訳・言語処理プラットフォームをご紹介！第10回 AI・人工知能EXPO【春】出展のお知らせ

株式会社川村インターナショナル

知識と技術で言語サービスの課題解決をサポートする株式会社川村インターナショナル（本社：東京都新宿区、代表取締役：森口 功造）は、2026年4月15日（水）～4月17日（金）に東京ビッグサイトで開催される展示会 NexTech Week 2026【春】の 第10回 AI・人工知能EXPO【春】に出展いたします。

「AI・人工知能EXPO」とは、製造、物流、金融、流通など、様々な業種に向けた最新のAI技術（生成AI、RAG、プロンプトエンジニアリング、AIエージェント、自然言語処理、画像認識など）が集結する、日本最大級のAI技術専門展示会です。AX推進、業務効率化の製品やサービスの導入についてのご相談、最新情報の収集などにお役立てください。

川村インターナショナルは、生成AI時代における翻訳・多言語化業務の基盤として、複数の機械翻訳エンジンとGeminiやClaudeなどの生成AIを組み合わせて活用できる統合プラットフォーム「XMAT(R)」を、AI・人工知能EXPO内「生成AI Hub」の専用ブースにてご紹介いたします。

XMATのサイトページはこちら：https://ldxlab.io/xmat

また、APIを通じて各種システムに組み込んで利用できる国産AI翻訳エンジン「みんなの自動翻訳＠KI」もあわせて展示し、内部システム・業務アプリケーションとの柔軟な連携方法をご紹介します。

さらに、当社が特許を取得した独自技術を活用し、機械翻訳 × AI自動修正 × 専門リンギストによる仕上げによって短納期と高品質を両立する翻訳サービス「ハイブリッドポストエディット」についてもご案内いたします。

川村インターナショナルの翻訳・AI活用ソリューションは、官公庁・自治体様や、法人大手企業様、個人事業主様など幅広いお客様に導入実績があり、自社の専門エンジニアによる業務フロー構築、翻訳前後のデータ加工まで含めたワークフロー全体の支援が可能です。

生成AIの業務利用や、多言語業務の効率化・工数削減をご検討の方は、ぜひ会場の「生成AI Hub」ブースにお立ち寄りください。

■開催概要

展示会名：第10回 AI・人工知能 EXPO【春】

展示会公式サイト：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html

開催日時：2026年4月15日（水）～4月17日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

小間番号：10-75（生成AI Hubエリア）

主催：RX Japan株式会社

費用：入場には事前の来場登録（無料）が必要です

■XMAT(R)とは

来場登録はこちらから（無料） :https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1330725641625982-S34

製品ページ：https://ldxlab.io/xmat

主な機能：

● 複数のAI／翻訳エンジンを横断利用できる「Quick MT テキスト翻訳」

みんなの自動翻訳、Claude、Gemini、GPT など多様なエンジンを用途に応じて選択可能。

翻訳に加え、要約・文体変換・言い換えなどの生成AI処理にも対応します。

●Excel／PowerPoint／PDF等10種類以上のファイル形式に対応した「Quick MT ドキュメント翻訳」

レイアウトを保持したまま、大量のファイルを一括で効率的に翻訳。

法人様・自治体様の大規模な文書処理にも最適です。

● 翻訳とAI編集を効率化する高機能エディタ「Quick PE」

原文・訳文・AI出力を並行して確認でき、レビュー・編集作業を大幅に効率化。

さらに、機械翻訳の結果を生成AIが自動修正し、翻訳エラーを大幅に削減します。

● 言語資産の管理とAIエンジンのカスタマイズをセルフサービス化

用語集・対訳データなどの言語資産を一元管理し、自社専用の翻訳AIエンジンの構築や調整もスピーディに実現。企業独自の用語や表現に対応した高品質な翻訳を実現しながら、翻訳工程を効率化できます。

価格：1ユーザー5,500円～（税込）/月［月間翻訳文字数制限なし］

利用可能な翻訳AIエンジン：みんなの自動翻訳＠KI（商用版）など10種類以上

利用可能な生成AI：Claude、Gemini、GPTなど5種類

対応言語：100以上の言語の組み合わせに対応

無償トライアル可能期間：2週間（カスタマイズ機能のトライアル期間は1か月）

■株式会社川村インターナショナルのソリューション提供サイト「LDX lab」

ホームページ：https://ldxlab.io/

■会社概要

ホームページ： https://www.k-intl.co.jp/

会社名：株式会社川村インターナショナル

本社所在地： 東京都新宿区神楽坂6-42 神楽坂喜多川ビル6階

設立年月日： 1986年1月

代表取締役： 森口 功造 (もりぐち こうぞう)

事業内容： 翻訳・機械翻訳・ポストエディットなどの翻訳ソリューション、通訳、制作、人材派遣・紹介

資本金：50,000,000円