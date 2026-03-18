韓国ファッション・ドレスに「興味あり」の女性は約5割。購入先は「ファッション専門通販サイト」が約47％で上位に

株式会社NEXER

■20代～40代女性のファッションのトレンド情報収集、実態は？

好きな服を着ているだけで気分が上がる。

けれど「トレンドは気になるけど、何をチェックすればいいかわからない」「韓国ファッションが気になるけど、実際どうなの？」と感じている方も多いのではないでしょうか。

日々移り変わるファッションのトレンドに対して、20代～40代の女性たちはどのように向き合っているのでしょうか。

ということで今回はキャバドレス・ミニドレス通販Tika（ティカ）と共同で、全国の20代～40代の女性116名を対象に、「トレンドファッションの情報収集」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとTika（ティカ）による調査」である旨の記載

・Tika（ティカ）（https://www.tika.jp/）へのリンク設置

「トレンドファッションの情報収集に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月24日 ～ 3月4日

調査対象者：全国の20代～40代の女性

有効回答：116サンプル

質問内容：

質問1：あなたはファッションのトレンド情報を収集していますか？

質問2：ファッションのトレンド情報はどこから得ることが多いですか？（複数選択可）

質問3：その情報源を利用する理由を教えてください。

質問4：トレンドを取り入れる際、重視するポイントは何ですか？（複数選択可）

質問5：「韓国ファッション」や「韓国ドレス」に興味はありますか？

質問6：「韓国ファッション」「韓国ドレス」のどのような点に魅力を感じますか？（複数選択可）

質問7：トレンドファッションを購入する際、主にどこで購入しますか？（複数選択可）

質問8：トレンドファッションの情報収集や購入において、困っていることや「あったら嬉しい」と思うサービスがあれば教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■46.6％が「まったく収集していない」と回答

まず、ファッションのトレンド情報を収集しているかどうかについて聞いてみました。

最も多かった回答は「まったく収集していない」で46.6％でした。次いで「あまり収集していない」が25.9％、「たまに収集している」が23.3％、「積極的に収集している」が4.3％という結果になりました。

「まったく収集していない」と「あまり収集していない」を合わせると7割以上に上り、多くの女性がトレンド情報を積極的には集めていないことがわかります。

■75.0％が、情報源として「Instagram」と回答

続いて、ファッションのトレンド情報を収集している方に、どこから情報を得ることが多いかを聞いてみました。

最も多かったのは「Instagram」で75.0％と圧倒的な支持を集めています。

次いで「YouTube」で37.5％、「通販サイト・ECサイト」で34.4％という結果になりました。

それぞれの情報源を利用する理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「Instagram」と回答した方

・Instagramが一番自分の使用頻度が高く写真付きでいろいろ見られるからわかりやすくていい。（20代・女性）

・Instagram自体おしゃれな人が使用しているから。自分が見たいものを検索しやすいから。（20代・女性）

・最新のコーディネートなどが豊富で参考になるから。（40代・女性）

「YouTube」と回答した方

・見ていてわかりやすいから。（30代・女性）

・おしゃれなインフルエンサーが多い印象があるから。（30代・女性）

・毎日のようにそのSNSを利用しているから。（40代・女性）

「通販サイト・ECサイト」と回答した方

・最先端な気がして。（30代・女性）

・手軽に口コミが見られるから。（40代・女性）

・常に更新されていてトレンドがわかる。（40代・女性）

「写真で視覚的にわかりやすい」「コーディネートの参考になる」といった声が多く見られました。テキスト中心の情報よりも、着用イメージが一目でわかる媒体が好まれているようです。

また「使用頻度が高いSNSで自然に目に入る」という声もあり、わざわざ調べるよりも日常の延長でトレンドをキャッチしている方が多い印象です。

■81.3％が、トレンドを取り入れる際に「自分に似合うかどうか」を重視

続いて、トレンドを取り入れる際に重視するポイントについても聞いてみました。

最も多かったのは「自分に似合うかどうか」で81.3％でした。大多数の女性が、流行そのものよりも自分に合うかどうかを最優先にしていることがわかります。次いで「価格・コストパフォーマンス」で53.1％、「着回しができるかどうか」で34.4％でした。

流行を追いかけるだけでなく、実用性や経済性を重視する現実的な視点を持った女性が多いことがわかります。トレンドはあくまで参考程度にして、自分のスタイルに無理なく取り入れることが大切にされているようです。

■50.0％が、韓国ファッション・韓国ドレスに「興味がある」と回答

次に「韓国ファッション」や「韓国ドレス」への興味について聞いてみました。

その結果「とても興味がある」が12.5％、「やや興味がある」が37.5％で、合わせると50.0％でした。一方で「あまり興味がない」が31.3％、「まったく興味がない」が18.8％という結果になりました。

興味がある層とない層がほぼ半々に分かれる形となりました。

韓国ファッションは近年、K-POPや韓国ドラマの影響もあり日本でも注目度が高まっています。

■56.3％が、韓国ファッションの魅力として「トレンド感がある」と回答

では、実際にどのような点に魅力を感じているのでしょうか。

韓国ファッション・韓国ドレスに興味があると回答した方に、魅力を感じるポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「トレンド感がある」で56.3％でした。

次いで「価格が手頃」で50.0％、「デザインがおしゃれ・洗練されている」で37.5％という結果になりました。

トレンド感がありつつも手頃な価格で手に入る点が、韓国ファッションの大きな魅力として認識されているようです。デザイン性の高さと価格のバランスの良さが、多くの女性の支持を集めている理由と言えるでしょう。

■56.3％が、購入先として「総合ECサイト（Amazon、楽天など）」と回答

続いて、トレンドファッションの購入先についても聞いてみました。

最も多かったのは「総合ECサイト（Amazon、楽天など）」で56.3％でした。次いで「ファッション専門通販サイト」と「ファストファッション店（ZARA、H&M、GUなど）」が同率の46.9％で並びました。

オンラインでの購入が上位を占めつつも、実店舗での購入も根強い人気があることがわかります。

トレンドファッションの情報収集や購入で困っていること、「あったら嬉しい」と思うサービスについても聞いてみたので、一部を紹介します。

困っていることや「あったら嬉しい」と思うサービス

・着回しの例がどの服にもあると嬉しい。（20代・女性）

・好きなジャンルのファッションや骨格、パーソナルカラーに絞って検索できること。（30代・女性）

・サイズ感が分かりやすい情報。（30代・女性）

・試着サービスがあったら嬉しい。（40代・女性）

・自分に合ったコーディネートを提案してくれるサービスがあると嬉しい。（40代・女性）

・サイトによっては、商品の写真など情報が少ないためサイズ感などがいまいちわからない時が多く、失敗しやすい。もう少し写真が多く、レビューもたくさん見たい、参考にしたい。（40代・女性）

特に目立ったのが「サイズ感」に関する声です。オンラインでの購入が増える中、実際に手に取れないことへの不安は大きな課題となっています。

また「骨格やパーソナルカラーで絞り込みたい」「自分に合ったコーディネートを提案してほしい」といった声もあり、パーソナライズされた提案へのニーズが高まっていることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、20代～40代の女性のうち、トレンド情報を積極的に収集している層は約3割にとどまることがわかりました。情報を集めている方は、Instagramを中心としたSNSを巧みに活用し、視覚的にトレンドをキャッチしています。

トレンドを取り入れる際に最も重視されているのは「自分に似合うかどうか」で、流行よりも自分らしさを大切にしている姿が浮かび上がりました。また、韓国ファッションへの関心は半数に達し、トレンド感と手頃な価格がその魅力として認識されています。

購入先では、総合ECサイトに加えてファッション専門通販サイトが約47％と高い支持を得ており、サイズ感の把握やパーソナライズされた提案といったサービスの充実が、今後のオンラインファッション購入において重要になってきそうです。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとTika（ティカ）による調査」である旨の記載

・Tika（ティカ）（https://www.tika.jp/）へのリンク設置

【Tika（ティカ）について】

販売事業者名：株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名：桐野 春花

所在地：〒150-0041 東京都 渋谷区神南1-20-9

URL：https://www.tika.jp/

事業内容：レディースファッションの小売及びオリジナルブランドの企画及び開発

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作