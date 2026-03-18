【新サービス】建設・建築の現場計測を手軽に。高性能ハンディレーザースキャナーをオールインワンレンタル。「ラクソクRent」販売開始。

株式会社FLIGHTS

株式会社FLIGHTS（代表取締役：峠下 周平）は、高性能ハンディレーザースキャナーと点群活用ソフトウェア一式をレンタル提供する3次元計測機器レンタルサービス「ラクソクRent」の申込受付を2026年3月10日より開始しました。

本サービスは、建設・建築現場で頻繁に発生する「ちょっと測りたい」場面に対応するためのサービスです。レーザースキャナー、解析ソフト、高性能PC、スマートフォンなど3次元計測に必要な機材一式をオールインワンでレンタル提供。専門知識がなくても、現場を歩くだけで現況を3Dデータ化し、距離・面積・断面などの計測を即座に行うことが可能です。

これにより、測り忘れによる再訪・現地確認の手間・確認作業の属人化といった課題を解消し、現場計測の内製化と業務効率化を支援します。

Webサイトを見る :https://rent.rakusoku.jp/

■ サービス開発の背景

FLIGHTSではこれまで、建設・測量業界向けにLiDAR計測機器やソフトウェアの開発・提供を行ってきました。その中で、建設現場や建築現場では、以下のような 「ちょっと測りたい」場面が起工から施工中、改修調査まで多くの現場で発生していることを伺ってきました。

建設現場

・仮設進入路の幅員は足りるか

・掘削幅は確保できているか

・仮置き土量はどのくらいか

建築現場

・改修調査で測り忘れた箇所がある

・壁芯と内法が混在している箇所を測り直したい

・図面と現況の差異を確認したい

しかし、

・計測機器は高額

・操作に専門知識が必要

といった理由から、現場での計測は十分に内製化されていません。

そこでFLIGHTSは「誰でも（楽）・すぐに（速）・計測できる（測）」というコンセプトのもと、計測機器とソフトウェアをまとめてレンタル提供する「ラクソクRent」を開発しました。

■ サービス概要と特長

高性能なハンディレーザースキャナーに加え、点群データ活用のためのソフトウェアやアプリケーション、高性能PCやスマートフォンをオールインワンでレンタル提供。

機材選定やソフト導入の手間なく、すぐに3次元計測を開始できます。

1. 計測に必要な機材・ソフトをすべて提供

高性能なハンディレーザースキャナーに加え、点群データ活用のためのソフトウェアやアプリケーション、高性能PCやスマートフォンをオールインワンでレンタル提供。

機材選定やソフト導入の手間なく、すぐに3次元計測を開始できます。

2. プロ向け技術をベースにした高性能デバイス

点群活用ソフトウェアの主な機能- 任意2点間距離計測- 高低差算出- 任意断面抽出- 面積算出- 3DGS

UAVレーザー/ハンディレーザースキャナーの国内トップクラスのシェアを誇る「FLIGHTS SCAN」シリーズを展開する当社が企画し、香港の先進的レーザースキャナーメーカーで開発しました。

“計測のプロフェッショナル”である国内の多くの測量業者様が利用されているハンディレーザースキャナーと比較しても同等レベルのスペックでありながら、初めての方でも容易に扱える操作性を備えた高性能なハンディレーザースキャナーをご利用いただけます。

- ハンディレーザースキャナー組み込みの世界最大シェアのセンサー Livox社製「Mid-360」を搭載- LiDAR SLAM・Visual SLAMによるデータ補完で、非GNSS環境・特徴点の少ない環境でも計測可能- オプションで、先進技術3DGS（3D Gaussian Splatting）モデルの生成も可能

※すべての環境の点群生成を保証するものではございません。

3. 専門知識不要のシンプルなワークフロー

直感的な操作で、誰でも簡単に点群データの生成が可能です。

- 計測： レーザースキャナーを持って現場を歩くだけでスキャン完了。- データアップロード： スマホアプリからデータをアップロードするだけ。- 閲覧・確認： 生成された点群を専用ソフトで即座に活用。

★ リリース記念キャンペーン実施中！

現在、本サービスの申込受付・提供を記念したお得なキャンペーンを実施しております。

導入コストをさらに抑えて最新の3次元計測を試せる好機です。

詳細はWebサイトよりお気軽にお問い合わせください。

Webサイトを見る :https://rent.rakusoku.jp/

■ 販売情報

受注・提供開始日： 2026年3月10日（火）

Webサイト： https://rent.rakusoku.jp

備考：リリース記念キャンペーン実施中 ※詳細はWebサイトよりお気軽にお問い合わせください。

※製品デザインや仕様は予告なく変更となる場合がございます。

株式会社FLIGHTS

建設業界における専門的な計測業務を主な対象とし、ドローン等の技術を用いて「計測業務の効率化」と「計測成果のデジタル化」を推進するテクノロジースタートアップです。大手の建設コンサルタントや航空測量会社での事業開発や研究開発の経験を積んだメンバーを中心に、既存業務の内容や役割、計測手法や成果に求められる要件、関連する法規制等を熟知した上で開発を行うことを特徴としています。 主要な事業として測量業務向けLiDAR「FLIGHTS SCAN」や橋梁点検向けソフトウェア「FLIGHTS CONTROL」を開発、提供しています。

公式HP：https://flightsinc.jp/

愛知本社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号

東京本社：東京都渋谷区道玄坂1丁目19-12道玄坂今井ビル6階



【本プレスリリース掲載の製品・サービスお問い合わせ】

株式会社FLIGHTS

LiDAR事業部：pr@droneagent.jp