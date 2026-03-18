ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店2026年3月18日（水）よりオープン

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、千葉県習志野市のイオンモール津田沼South 4Fにて「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店」を3月18日（水）よりオープンします。

■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店 特徴

子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案する「ABC-MART」と、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をするABC-MART GRAND STAGEが、イオンモール津田沼North&Southに3月18日（水）よりオープンします。

オープンを記念して、「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店」にて3月18日（水）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。

【オープン記念キャンペーン】

１.アプリポイント3倍付与

通常、1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに1ポイント付与のところ、

1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに3ポイント付与します。

２.まとめ買い割引

2点合計

\10,000円（税込）以上お買上で\1,000円OFF

\20,000円（税込）以上お買上で\2,000円OFF

※一部対象外商品あり

※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可

※1点税込3,000円以上の商品に限ります。

開催期間：3/18（水）～3/30（月）

■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店 店舗情報

店舗名 ：ABC-MARTｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼South店

ABC-MART GRAND STAGE イオンモール津田沼South店

所在地 ：〒275-0016千葉県習志野市津田沼1-10-30 4F

電話番号：047-455-3248

営業時間：10：00～21：00

ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/

ABC-MART GRAND STAGE サイトURL：https://sports.abc-mart.net/

■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店 注目商品

【NIKE】

商品名：W ASTROGRABBER LTHR

カラー：300FIR/MUSLIN

サイズ：23~28cm（0.5cm刻み）

価格 ：\15,730（税込）

【New Balance】

商品名：M1000DD(D)

カラー：LIME/BLACK

サイズ：25.5cm~28cm（0.5cm刻み）

価格 ：\19,800（税込）

【adidas】

商品名：GAZELLE LO PRO W

カラー：DUSK/OFFW/GUM3

サイズ：22.5cm~25cm（0.5cm刻み）

価格 ：\15,400（税込）

【PUMA】

商品名：SPEEDCAT OG

カラー：84SAND DUNE

サイズ：22.5cm~25cm（0.5cm刻み）

価格 ：\15,400（税込）

【HAWKINS】

商品名：CHERIE 6.5

カラー：IVORY/PINK

サイズ：22.5cm~25cm（0.5cm刻み）

価格 ：\7,590（税込）

【KIDS】

商品名：17-22 DYNAMO FREE(PS)

カラー：033VASTGY/UNVBL

サイズ：17cm~22cm（1.0cm刻み）

価格 ：\7,150（税込）

■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。

『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）