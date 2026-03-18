ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店2026年3月18日（水）よりオープン

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株式会社エービーシー・マート

　株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、千葉県習志野市のイオンモール津田沼South 4Fにて「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店」を3月18日（水）よりオープンします。






■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店 特徴

　子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案する「ABC-MART」と、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をするABC-MART GRAND STAGEが、イオンモール津田沼North&Southに3月18日（水）よりオープンします。



　オープンを記念して、「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店」にて3月18日（水）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。



【オープン記念キャンペーン】


１.アプリポイント3倍付与


通常、1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに1ポイント付与のところ、


1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに3ポイント付与します。


２.まとめ買い割引


2点合計


\10,000円（税込）以上お買上で\1,000円OFF


\20,000円（税込）以上お買上で\2,000円OFF



※一部対象外商品あり


※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可


※1点税込3,000円以上の商品に限ります。



開催期間：3/18（水）～3/30（月）




■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店 店舗情報

店舗名　：ABC-MARTｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼South店


　　　　　ABC-MART GRAND STAGE イオンモール津田沼South店


所在地　：〒275-0016千葉県習志野市津田沼1-10-30 4F


電話番号：047-455-3248


営業時間：10：00～21：00


ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/


ABC-MART GRAND STAGE サイトURL：https://sports.abc-mart.net/　



■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店 注目商品

【NIKE】



商品名：W ASTROGRABBER LTHR


カラー：300FIR/MUSLIN


サイズ：23~28cm（0.5cm刻み）


価格　：\15,730（税込）






【New Balance】



商品名：M1000DD(D)


カラー：LIME/BLACK


サイズ：25.5cm~28cm（0.5cm刻み）


価格　：\19,800（税込）






【adidas】



商品名：GAZELLE LO PRO W


カラー：DUSK/OFFW/GUM3


サイズ：22.5cm~25cm（0.5cm刻み）


価格　：\15,400（税込）






【PUMA】



商品名：SPEEDCAT OG


カラー：84SAND DUNE


サイズ：22.5cm~25cm（0.5cm刻み）


価格　：\15,400（税込）






【HAWKINS】



商品名：CHERIE 6.5


カラー：IVORY/PINK


サイズ：22.5cm~25cm（0.5cm刻み）


価格　：\7,590（税込）






【KIDS】



商品名：17-22 DYNAMO FREE(PS)


カラー：033VASTGY/UNVBL


サイズ：17cm~22cm（1.0cm刻み）


価格　：\7,150（税込）






■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。


『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。






会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：服部喜一郎


所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号　麻布台ヒルズ森JPタワー48階


設立 ：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）