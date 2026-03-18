ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店2026年3月18日（水）よりオープン
株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、千葉県習志野市のイオンモール津田沼South 4Fにて「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店」を3月18日（水）よりオープンします。
■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店 特徴
子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案する「ABC-MART」と、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をするABC-MART GRAND STAGEが、イオンモール津田沼North&Southに3月18日（水）よりオープンします。
オープンを記念して、「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店」にて3月18日（水）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。
【オープン記念キャンペーン】
１.アプリポイント3倍付与
通常、1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに1ポイント付与のところ、
1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに3ポイント付与します。
２.まとめ買い割引
2点合計
\10,000円（税込）以上お買上で\1,000円OFF
\20,000円（税込）以上お買上で\2,000円OFF
※一部対象外商品あり
※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可
※1点税込3,000円以上の商品に限ります。
開催期間：3/18（水）～3/30（月）
■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店 店舗情報
店舗名 ：ABC-MARTｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼South店
ABC-MART GRAND STAGE イオンモール津田沼South店
所在地 ：〒275-0016千葉県習志野市津田沼1-10-30 4F
電話番号：047-455-3248
営業時間：10：00～21：00
ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/
ABC-MART GRAND STAGE サイトURL：https://sports.abc-mart.net/
■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MARTイオンモール津田沼South店 注目商品
【NIKE】
商品名：W ASTROGRABBER LTHR
カラー：300FIR/MUSLIN
サイズ：23~28cm（0.5cm刻み）
価格 ：\15,730（税込）
【New Balance】
商品名：M1000DD(D)
カラー：LIME/BLACK
サイズ：25.5cm~28cm（0.5cm刻み）
価格 ：\19,800（税込）
【adidas】
商品名：GAZELLE LO PRO W
カラー：DUSK/OFFW/GUM3
サイズ：22.5cm~25cm（0.5cm刻み）
価格 ：\15,400（税込）
【PUMA】
商品名：SPEEDCAT OG
カラー：84SAND DUNE
サイズ：22.5cm~25cm（0.5cm刻み）
価格 ：\15,400（税込）
【HAWKINS】
商品名：CHERIE 6.5
カラー：IVORY/PINK
サイズ：22.5cm~25cm（0.5cm刻み）
価格 ：\7,590（税込）
【KIDS】
商品名：17-22 DYNAMO FREE(PS)
カラー：033VASTGY/UNVBL
サイズ：17cm~22cm（1.0cm刻み）
価格 ：\7,150（税込）
■ABCマートとは
靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。
『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：服部喜一郎
所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）