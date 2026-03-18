ABC-MARTモザイクモール港北店2026年3月18日（水）よりオープン

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、神奈川県横浜市都筑区のモザイクモール港北2Fにて「ABC-MARTモザイクモール港北店」を3月18日（水）よりオープンします。

■ABC-MARTモザイクモール港北店 特徴

子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、 足元を提案するABC-MARTが、モザイクモール港北に3月18日（水）よりオープンします。NIKE・adidas・VANSなどの人気ブランドスニーカーから、ビジネスシューズ、レディースパンプス、レディースサンダルやキッズスニーカーまで幅広い取り扱いに加え、ABC-MARTでしか手に入らない限定モデルも多数ご用意しています。

オープンを記念して、「ABC-MARTモザイクモール港北店」にて3月18日（水）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。

【オープン記念キャンペーン】

１.アプリポイント3倍付与

通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、

1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。

２.まとめ買い割引

2点合計

5,000円（税込）以上お買上で500円OFF

10,000円（税込）以上お買上で1,000円OFF

※一部対象外商品あり

※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可

開催期間：3/18(水)～3/30（月）

■ABC-MARTモザイクモール港北店 注目商品

【NIKE】

商品名：AIRMAX INVIGOR

カラー：004BLACK/VOLT

サイズ：25cm~28cm（0.5cm刻み）

価格 ：\12,100（税込）

【adidas】

商品名：BREAKNET SLEEK SUEDE

カラー：AURO/BLUS/FTWR

サイズ：23.0cm~25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：\7,150（税込）

【New Balance】

商品名：U327 4FO(D)

カラー：KHAKI(4FO)

サイズ：23.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：\13,970（税込）

【LEATHER CASUAL】

商品名 : W'S EX SOFT LOAFER 3

カラー：DK.BROWN

サイズ：22.0cm~25.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：\6,490（税込）

【HAWKINS】

商品名：EILEEN

カラー: PINK

サイズ：22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：\7,150（税込）

【キッズ】

商品名：17-22 BRAVO

カラー：WHITE/GREEN

サイズ：17cm~22cm（1cm刻み）

価格 ：\5,390（税込）

■ABC-MARTモザイクモール港北店 店舗情報

店舗名 ：ABC-MARTモザイクモール港北店

所在地 ：〒224-0003神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-2 ﾓｻ゛ｲｸﾓｰﾙ港北2F

電話番号：045-507-5529

営業時間：平日 10：00~20：00

ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/

■ ABCマートについて

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）