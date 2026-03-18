【広島／世羅】2026年3月28日OPEN！どこまでも広がるピンクとブルーの丘「芝桜とネモフィラの丘」《Flower village 花夢の里》

株式会社 世羅高原農場人気のネモフィラブルーを堪能できる世羅、花夢の里

西日本最大級40,000平方メートル の丘を覆いつくす30万株の芝桜と120万本のネモフィラ。どこまでも広がるピンクとブルーの花の世界へようこそ。

「芝桜とネモフィラの丘」2025年の様子イベント概要

【期間】2026年3月28日（土）～5月10日（日）

【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)

【早朝開園】8:00～17:00（最終入園16:30) 4月25日（土）、26日（日）、29日（水祝）

【早朝・延長開園】7:00～17:30（最終入園17:00) 5月2日（土）～5月5日（火祝）

【休園日】期間中なし

【入園料】大人700～1,200円／小人（4歳～小学生）300～600円 ※開花状況により変動します。

【会場】Flower village 花夢の里（広島県世羅郡世羅町上津田3-3）

おすすめスポット

期間限定イベント

あおぞらの丘 ネモフィラ一面をブルーに染めるネモフィラ畑（写真は2025年の様子）出会いの丘 芝桜はっとするほど鮮やかなピンクに囲まれて。川に見立てた芝桜にかかる「はるゆめ橋」（写真は2025年の様子）春のパッチワーク 春の花々色とりどりの春の花々をパッチワークのように植栽します。2025年より規模を拡大しています（写真はイメージです）ネモフィラ和菓子

世羅町の和菓子店「大手門」さんの桜餅や、ネモフィラの練り切りと世羅茶をセットで販売します。

【場所】花かご

【時間】9：00～16：45

【料金】700円 ※入園料別途

※なくなり次第終了

※イートイン限定

フードトラックDAY

期間限定、日替わりでフードトラックが出店します。お花見のおともに地元のグルメをご賞味ください。

【開催日】5月3日（日）～5日（火祝）

【場所】園内 屋台付近または花畑

写真は2025年の様子ロケーション撮影会

フォトスタジオカメラマンによる撮影会です。

【開催日】4月12日（日）

【時間】10：00～16：00

【コース】２コース ※詳細は公式サイトをご覧ください

１カットコース（予約不要）

【料金】1,000円（税込み・入園料別途）

【撮影時間】約5分

20カットコース（要予約）

【料金】8,000円（税込み・入園料別途）

【シェア割】500円引きで7,500円

【撮影時間】約20分

【予約】公式オンラインストア

公式オンラインストア :https://kogensera.stores.jp/

写真はイメージですフラワーワークショップ

広島市安芸区「太陽樹林」さんによるワークショップを開催します。Flower village 花夢の里生花を使って作ります。

【開催日】4月19日（日）、25日（土）

【時間】9：00～17：00（最終受付16：00）

【予約】10：00・14：00の回のみ要予約

【コースと料金】

19日：リースまたはブーケ 3,850円

25日：寄せ植え体験 小 2,750円／大 3,850円

※入園料別途

【所要時間】約60分

【申込先】太陽樹林（info@taiyojurin.jp）

写真は2025年の様子花畑ポニーこども乗馬体験

毎年人気のポニー乗馬体験。今年は開催日を変更しています。

【開催日】4月25日（土）・26日（日）

【料金】乗馬：1,000円／エサやり：100円

【対象】こども限定

※入園料別途

グルメ＆ショップ

ソフト屋台 花かご

季節のソフトクリームを販売しています。

【営業時間】9：00～16：45（ラストオーダー16：45）

お土産処 なごみ

地元世羅のお菓子や特産品、オリジナルの商品などを販売しています。季節の花モチーフの雑貨を取りそろえています。

【営業時間】9：00～17：00

ひだまり屋台

ソーダなどのドリンクやポテトフライなどテイクアウトメニューを販売しています。

【営業時間】9：00～16：45（ラストオーダー16：45）

あおぞら食堂

うどんやカレーなどの軽食メニューを販売しています。

【営業時間】10：00～15：00（ラストオーダー15：00）

花はな

花苗やガーデン雑貨を販売しています。

【営業時間】9：00～16：45