【広島／世羅】2026年3月28日OPEN！どこまでも広がるピンクとブルーの丘「芝桜とネモフィラの丘」《Flower village 花夢の里》
人気のネモフィラブルーを堪能できる世羅、花夢の里
西日本最大級40,000平方メートル の丘を覆いつくす30万株の芝桜と120万本のネモフィラ。どこまでも広がるピンクとブルーの花の世界へようこそ。
「芝桜とネモフィラの丘」2025年の様子
イベント概要
【期間】2026年3月28日（土）～5月10日（日）
【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)
【早朝開園】8:00～17:00（最終入園16:30) 4月25日（土）、26日（日）、29日（水祝）
【早朝・延長開園】7:00～17:30（最終入園17:00) 5月2日（土）～5月5日（火祝）
【休園日】期間中なし
【入園料】大人700～1,200円／小人（4歳～小学生）300～600円 ※開花状況により変動します。
【会場】Flower village 花夢の里（広島県世羅郡世羅町上津田3-3）
おすすめスポット
あおぞらの丘 ネモフィラ
一面をブルーに染めるネモフィラ畑（写真は2025年の様子）
出会いの丘 芝桜
はっとするほど鮮やかなピンクに囲まれて。川に見立てた芝桜にかかる「はるゆめ橋」（写真は2025年の様子）
春のパッチワーク 春の花々
色とりどりの春の花々をパッチワークのように植栽します。2025年より規模を拡大しています（写真はイメージです）
期間限定イベント
ネモフィラ和菓子
世羅町の和菓子店「大手門」さんの桜餅や、ネモフィラの練り切りと世羅茶をセットで販売します。
【場所】花かご
【時間】9：00～16：45
【料金】700円 ※入園料別途
※なくなり次第終了
※イートイン限定
フードトラックDAY
期間限定、日替わりでフードトラックが出店します。お花見のおともに地元のグルメをご賞味ください。
【開催日】5月3日（日）～5日（火祝）
【場所】園内 屋台付近または花畑
写真は2025年の様子
ロケーション撮影会
フォトスタジオカメラマンによる撮影会です。
【開催日】4月12日（日）
【時間】10：00～16：00
【コース】２コース ※詳細は公式サイトをご覧ください
１カットコース（予約不要）
【料金】1,000円（税込み・入園料別途）
【撮影時間】約5分
20カットコース（要予約）
【料金】8,000円（税込み・入園料別途）
【シェア割】500円引きで7,500円
【撮影時間】約20分
【予約】公式オンラインストア
公式オンラインストア :
https://kogensera.stores.jp/
写真はイメージです
フラワーワークショップ
広島市安芸区「太陽樹林」さんによるワークショップを開催します。Flower village 花夢の里生花を使って作ります。
【開催日】4月19日（日）、25日（土）
【時間】9：00～17：00（最終受付16：00）
【予約】10：00・14：00の回のみ要予約
【コースと料金】
19日：リースまたはブーケ 3,850円
25日：寄せ植え体験 小 2,750円／大 3,850円
※入園料別途
【所要時間】約60分
【申込先】太陽樹林（info@taiyojurin.jp）
写真は2025年の様子
花畑ポニーこども乗馬体験
毎年人気のポニー乗馬体験。今年は開催日を変更しています。
【開催日】4月25日（土）・26日（日）
【料金】乗馬：1,000円／エサやり：100円
【対象】こども限定
※入園料別途
グルメ＆ショップ
ソフト屋台 花かご
季節のソフトクリームを販売しています。
【営業時間】9：00～16：45（ラストオーダー16：45）
お土産処 なごみ
地元世羅のお菓子や特産品、オリジナルの商品などを販売しています。季節の花モチーフの雑貨を取りそろえています。
【営業時間】9：00～17：00
ひだまり屋台
ソーダなどのドリンクやポテトフライなどテイクアウトメニューを販売しています。
【営業時間】9：00～16：45（ラストオーダー16：45）
あおぞら食堂
うどんやカレーなどの軽食メニューを販売しています。
【営業時間】10：00～15：00（ラストオーダー15：00）
花はな
花苗やガーデン雑貨を販売しています。
【営業時間】9：00～16：45