【広島／世羅】2026年3月28日OPEN！どこまでも広がるピンクとブルーの丘「芝桜とネモフィラの丘」《Flower village 花夢の里》

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株式会社 世羅高原農場

人気のネモフィラブルーを堪能できる世羅、花夢の里

西日本最大級40,000平方メートル の丘を覆いつくす30万株の芝桜と120万本のネモフィラ。どこまでも広がるピンクとブルーの花の世界へようこそ。




「芝桜とネモフィラの丘」2025年の様子

イベント概要

【期間】2026年3月28日（土）～5月10日（日）


【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)


【早朝開園】8:00～17:00（最終入園16:30)　4月25日（土）、26日（日）、29日（水祝）


【早朝・延長開園】7:00～17:30（最終入園17:00)　5月2日（土）～5月5日（火祝）


【休園日】期間中なし
【入園料】大人700～1,200円／小人（4歳～小学生）300～600円 ※開花状況により変動します。
【会場】Flower village 花夢の里（広島県世羅郡世羅町上津田3-3）


おすすめスポット


あおぞらの丘　ネモフィラ

一面をブルーに染めるネモフィラ畑（写真は2025年の様子）

出会いの丘　芝桜

はっとするほど鮮やかなピンクに囲まれて。川に見立てた芝桜にかかる「はるゆめ橋」（写真は2025年の様子）

春のパッチワーク　春の花々

色とりどりの春の花々をパッチワークのように植栽します。2025年より規模を拡大しています（写真はイメージです）

期間限定イベント



ネモフィラ和菓子

世羅町の和菓子店「大手門」さんの桜餅や、ネモフィラの練り切りと世羅茶をセットで販売します。



【場所】花かご


【時間】9：00～16：45


【料金】700円　※入園料別途



※なくなり次第終了


※イートイン限定






フードトラックDAY

期間限定、日替わりでフードトラックが出店します。お花見のおともに地元のグルメをご賞味ください。



【開催日】5月3日（日）～5日（火祝）


【場所】園内　屋台付近または花畑






写真は2025年の様子
ロケーション撮影会

フォトスタジオカメラマンによる撮影会です。



【開催日】4月12日（日）


【時間】10：00～16：00


【コース】２コース　※詳細は公式サイトをご覧ください



１カットコース（予約不要）


【料金】1,000円（税込み・入園料別途）
【撮影時間】約5分



20カットコース（要予約）


【料金】8,000円（税込み・入園料別途）
【シェア割】500円引きで7,500円
【撮影時間】約20分



【予約】公式オンラインストア







公式オンラインストア :
https://kogensera.stores.jp/



写真はイメージです
フラワーワークショップ

広島市安芸区「太陽樹林」さんによるワークショップを開催します。Flower village 花夢の里生花を使って作ります。



【開催日】4月19日（日）、25日（土）


【時間】9：00～17：00（最終受付16：00）


【予約】10：00・14：00の回のみ要予約


【コースと料金】


19日：リースまたはブーケ　3,850円


25日：寄せ植え体験　小　2,750円／大　3,850円


※入園料別途


【所要時間】約60分


【申込先】太陽樹林（info@taiyojurin.jp）







写真は2025年の様子
花畑ポニーこども乗馬体験

毎年人気のポニー乗馬体験。今年は開催日を変更しています。



【開催日】4月25日（土）・26日（日）


【料金】乗馬：1,000円／エサやり：100円


【対象】こども限定



※入園料別途







グルメ＆ショップ


ソフト屋台　花かご

季節のソフトクリームを販売しています。


【営業時間】9：00～16：45（ラストオーダー16：45）



お土産処　なごみ

地元世羅のお菓子や特産品、オリジナルの商品などを販売しています。季節の花モチーフの雑貨を取りそろえています。


【営業時間】9：00～17：00



ひだまり屋台

ソーダなどのドリンクやポテトフライなどテイクアウトメニューを販売しています。


【営業時間】9：00～16：45（ラストオーダー16：45）



あおぞら食堂

うどんやカレーなどの軽食メニューを販売しています。


【営業時間】10：00～15：00（ラストオーダー15：00）



花はな

花苗やガーデン雑貨を販売しています。


【営業時間】9：00～16：45