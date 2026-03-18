「エネルギー安全保障2.0に向けた全貌」と題して、エナジープールジャパン株式会社 市村 健氏によるセミナーを2026年4月28日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

エネルギー安全保障2.0に向けた全貌

～DR Ready政策が示唆する2050年の電気事業と課題～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26239

[講 師]

エナジープールジャパン株式会社 代表取締役社長兼CEO

委員等受嘱の審議会（2026年3月現在）

・資源エネルギー庁 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ

・資源エネルギー庁 次世代の分散型電力システムに関する検討会

・資源エネルギー庁 ERAB検討会

・資源エネルギー庁 同時市場の在り方等に関する検討会

・電力広域的運営推進機関 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

・電力広域的運営推進機関 需給調整市場検討小委員会

・電力広域的運営推進機関 将来の電力需給シナリオに関する検討会

市村 健 氏

[日 時]

２０２６年４月２８日（火） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

再生可能エネルギーの主力電源化が進む中、エネルギー安全保障の概念は大きく変わりつつあります。本講演では、需要側リソースを活用する「DR Ready」の時代における電力システムの構造変化を踏まえ、日本のサイバーセキュリティ体制やアグリゲーターの課題を考察します。特に、JC-STAR制度の位置づけと欧米の制度との比較を通じ、日本が“セキュリティホール”とならないために必要な政策と制度の方向性を提示し、2050年に向けたエネルギー安全保障2.0の概念や展望を、資源エネルギー庁や電力広域的運営推進機関で審議会委員を務め、「エネルギー業界の憲法」と言える「エネルギー政策基本法」起草に携わった講師により、幅広い視点で解説します。

１．再エネ主力電源化時代のエネルギー安全保障

２．DR Readyの時代

３．日本がセキュリティホールになる

４．JC‐STAR制度とは

５．欧米との比較で考えるJC‐STAR制度の先

６．DR Ready × サイバーセキュリティ≒エネルギー安全保障２．０

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

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