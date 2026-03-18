ecmile.が映画『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』とコラボ。梶原 叶渚氏が「廃材100%」の“世界に一着のドレス”でランウェイに登場！

株式会社tashidelek.

ファッションブランド ecmile.（エクミール）を運営する株式会社tashidelek.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：北村風優）は、2026年3月14日（土）に開催された 『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）にて、映画『えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』とのスペシャルコラボレーションステージを披露しました。本ステージでは、ecmile.の制作過程で生まれた端材のみを使用した「廃材100%」の世界に一着だけのドレスを初公開。女優・モデルの梶原叶渚氏と、実父である梶原雄太（キングコング）氏の親子共演により、会場を熱狂させました。

@マイナビ TGC 2026 S/S

■ ステージレポート：西野亮廣（キングコング）氏の語りから始まる、親子初共演のランウェイ

『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』とecmile.によるスペシャルコラボレーションステージは、西野亮廣（キングコング）氏による語りから幕を開けました。ドレスを纏うモデルとして梶原叶渚氏が登場し、さらに親子2人でのイベント初共演となる梶原雄太（キングコング）氏がエスコート役としてサプライズ登場。

叶渚氏が着用したのは、ecmile.代表兼デザイナーの北村風優が、プペルの世界観に共鳴し制作した「世界に一着だけのドレス」です。終盤には北村も登壇し、衣装に込めた「廃材の可能性」について語りました。

@マイナビ TGC 2026 S/S@マイナビ TGC 2026 S/S

◼️ 廃材100%で制作された、異なる端材が織りなす、“異端な奇跡の一着”

ファッション業界では、大量生産・大量廃棄といった構造的な課題が指摘されており、衣服の生産過程で生まれる端材や未活用素材の扱いもその一つとされています。ecmile.は、こうした課題に対し 「可愛いと思って手に取ったものが、人や地球に少しだけやさしい選択だった」 という思想のもと、ファッションとしての魅力を起点に社会課題に向き合うものづくりに取り組んできました。

今回のドレスは、その思想を象徴する取り組みとして制作されたものです。

本ドレスの生地は、ecmile.の生産工程で発生した端材のみを使用して制作されています。

新たな生地を一切使用せず、糸やファスナーなどの副資材に至るまで廃材由来の素材を採用しました。素材に制約がある中でも、ファッションとしてのデザイン性を成立させることに挑戦しています。

■ 1ステージで3つの姿に変化するドレス

今回披露されたドレスは、ランウェイの中で3つの姿へと変化する構造で制作されています。

1.OPP袋のみで制作されたプラスチックドレス

1着目は、新品の在庫商品を包むために使用されるOPP袋のみで制作されたドレス。

本来であれば商品を保護するために使用され、その役目を終えると廃棄されてしまうことも多い素材です。

その透明な質感を活かし、プラスチック素材のみで構成されたドレスとして再構築しました。

@マイナビ TGC 2026 S/S

2.廃材を詰め込んだ“宝箱”のドレス

2着目は、バルーンスカート部分にさまざまな端材やパーツを詰め込んだ“宝箱”のようなドレス。

服づくりの過程では、どうしても使われないまま残るものが生まれます。

小さすぎる端切れ

印刷がズレて使えなくなったタグ

量産の中で余った予備ボタン など

それらはいつも「使えなかったもの」として、静かに手放されてきました。

このドレスは、ゴミを再利用した服ではありません。

価値を信じ続ける宝探しの過程をかたちにしたドレスです。

@マイナビ TGC 2026 S/S

3.端材を“リボン”として再構築したドレス

3着目は、残反生地を中心に仕立て、裾にさまざまな素材の端材で作られたリボンを連ねたドレスです。

使用されている素材はすべて、ecmile.の服づくりの過程や、その周りで生まれてきたものです。

本来であれば工場がお金を払って処分する「産業廃棄物」とされる端材。

服づくりに関わる人であっても、普段は目にすることなく過ぎていく存在です。

このドレスでは、それらすべてを「リボン」に再構築。

それぞれの素材が持つ背景や物語を結び直し、ひとつのドレスとして形にしています。

@マイナビ TGC 2026 S/S

■ 協賛・技術協力

本ドレスの制作にあたり、素材・技術の専門性を持つ以下の企業様より、貴重な未活用資産のご提供をいただきました。

株式会社オーティーエス 様

（ファッション、アパレル、ジュエリー製品に特化した高品質な物流・流通加工サービスを提供する企業）

提供素材：新規事業用に保管されていた未使用のレース生地

協力の背景：社内に保管されていた未活用素材をご提供いただき、ドレスの装飾および構造部分に使用しています。ミニスカートの廃材を活かす背景素材として用いるほか、リボン装飾などにも展開し、デザインの重要な要素として活用させていただいています。

三洋ライフマテリアル株式会社 様

（東証プライム上場・三洋貿易グループ。化学品・機能性材料を扱う専門商社）

提供素材：廃盤となり、倉庫に保管されていた家庭用グルーガン

協力の背景：

「OPPドレス」の接着という特殊な工程に対し、素材分野の専門企業としてご協力いただきました。本来であれば廃棄されるはずだった資材（接着剤：グルースティック及びホットメルトガン）を、「造形を支える重要な素材」としてご提供いただいています。

株式会社HOZUBAG 様

（廃棄されるパラグライダーの回収・アップサイクルを行うブランド）

提供素材：活用方法が決まっておらず、ストックされていた「ワイヤー」

協力の背景：

アップサイクルを行う同ブランドの中でも、活用方法が決まっていないストックされていた「ワイヤー」の存在を、北村が工場見学の際に知ったことがきっかけとなりました。

アップサイクルブランドにおいても活用方法を模索していた素材を、本ドレスの「シルエットを美しく保つための構造素材」として活用させていただいています。

本プロジェクトでは上記の企業様のほかにも、

糸や副資材など、さまざまな素材を提供してくださった企業・関係者のご協力により制作が実現しています。

■ 今後の展望

ecmile.では、今回のプロジェクトを通じて、端材や残反を“可愛い”という視点で生まれ変わらせる新たな可能性を広げていきたいと考えています。

今後も、デザインとしての魅力を大切にしながら、“可愛い”を起点に社会課題に向き合うものづくりを続け、サステナブルなファッションの新しい選択肢を提案していきます。

■ コメント

株式会社tashidelek. 代表 / ecmile. デザイナー

北村 風優

服づくりの中では、どうしても使われないまま残ってしまう素材が必ず生まれます。

今回のドレスは、ファッションとしての魅力を大切にしながら、結果として社会課題にもつながる表現を目指して制作しました。

『映画 えんとつ町のプペル』に登場する“ゴミ人間”が、「バケモノ」だと知られ異端者扱いされながらも、その存在の中から友情や希望、新しい可能性が見出されていくように、

端材や残反といった「廃材」も、本来価値がないものとして扱われてきた素材ですが、その中にもまだ見えていない可能性があるのではないかと感じています。

今回のドレスは、そんな想いがどこか重なるものとして生まれました。

これから先も、おしゃれを楽しむ世界を続けていくために。

このドレスが、捨てられるはずだった素材の可能性や、端材や残反の存在を知るきっかけになれば嬉しいです。



■ 北村風優 プロフィール

株式会社tashidelek. 代表 / ecmile. デザイナー 北村 風優

北村 風優 / Fuyu Kitamura

大学在学中よりアパレルブランドにて販売員としてキャリアをスタートし、副店長を経て正社員に昇格。本部EC運用担当としてECサイトの運営やSNSマーケティングに携わるなど、販売からデジタル領域まで幅広く経験する。

キャリアを通じて、ファストファッションによる大量生産・大量廃棄など「衣服を取り巻く社会課題」に問題意識を持ち、2023年に独立。同年、自身のブランド 「ecmile.（エクミール）」 を立ち上げる。

クラウドファンディングを実施し、廃棄を素材に用いたドレスのファッションショー「PLA COLLECTION」に参画。地域創生とエシカルファッションを掛け合わせた取り組みを行うなど、ファッションを通じた社会課題へのアプローチを続けている。

現在は、端材や未活用素材を活かしたものづくりを通じて、“可愛い”を起点に社会課題に向き合う新しいファッションのあり方を提案している。

『映画 えんとつ町のプペル~約束の時計台~』 作品概要

もう一度、君に会いたい。 世界三大映画祭ベルリン国際映画祭ノミネート! 世界大熱狂!

日本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅了し、 国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメーション 『映画えんとつ町のプペル』。

原作累計発行部数は超異例の80万部を突破し、 歌舞伎、 バレエ、そしてミュージカルなど広がり続ける「プペルワールド」の映画最新作がついに公開!

最新作は、前作で遠くに行ってしまった大切な友達・ゴミ人間のプペルに、 少年ルビッチがもう一度出会うまでの物語。 世界を魅了した “信じる心” が再び贈り出す、 感動の冒険ファンタジー。

物語

大切な親友・ ゴミ人間のプペルを失い、 悲しみに暮れていた少年・ルビッチ。

しかし、 信じて待つことを諦め、 前に進みだそうとしていた彼はある日、 時を支配する異世界“千年砦”へと迷い込んでしまう。

時を刻まなくなった時計は処分されるこの世界で、 壊れてないのに11時59分で止まっている不思議な時計台があった。 ルビッチが元の世界に戻る唯一の方法は、 「止まってしまったこの時計台を動かす」こと一一。 新たな相棒 異世界ネコのモフと共に時計台の謎を追うルビッチはやがて、 100年間約束を信じて待ち続ける男・ガスと出会い、 人に化けた植物ナギとの叶わぬ約束の物語を知る。

ルビッチがもう一度“信じる勇気”を取り戻したとき、ハロウィンの夜に奇跡が起こる。

■タイトル:『映画 えんとつ町のプペル~約束の時計台~』

■公開: 3月27日 ( 金 )

■製作総指揮・原作・脚本:西野亮廣

■監督:廣田裕介

■出演:永瀬ゆずな 窪田正孝 / MEGUMI

小芝風花 吉原光夫 土屋アンナ 山寺宏一

藤森慎吾 伊藤沙莉/ 東野幸治 錦鯉/ 森久保祥太郎

■アニメーション制作: STUDIO4°C

■原案:「チックタック ~約束の時計台~」 にしのあきひろ著 (幻冬舎)

■主題歌:「えんとつ町のプペル」 ロザリーナ (ソニー・ミュージックレーベルズ)

■配給: 東宝 CHIMNEY TOWN

■(C) 西野亮廣/「映画 えんとつ町のプペル~約束の時計台~」製作委員会

■公式サイト: poupelle.com

■公式 X/TikTok/Facebook @poupellemovie

■公式Instagram @poupelleofchimneytown

#えんとつ町のプペル #映画えんとつ町のプペル約束の時計台



会社概要

社名：株式会社tashidelek.

代表者：代表取締役 北村 風優

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-4-8 ウィンド恵比寿ビル8F

設立：2024年12月10日

事業内容：アパレルブランド「ecmile.」の企画・運営



取材・お問合せ先

広報担当 梅原

Email：info@ecmile.shop

URL：https://ecmile.shop/