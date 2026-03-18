【新刊情報】ステラとプリンセスシリーズ第２巻！ めざすは宇宙でいちばん友達の多い小学生！ ひとり読みにぴったりの幼年童話『ステラとユニコーンの星のプリンセス』発売

株式会社 岩崎書店

ステラとプリンセスシリーズ第２巻！ 主人公のステラが宇宙じゅうのプリンセスと友達になる！

色々なタイプの人間に対し、ステラを通して友達と仲良くなる方法を、読み手である子どもたちが感じ取りながら読み進めることができます。

大きな文字にたくさんのイラストが入り、はじめてのひとり読みにぴったり！

●シリーズのおすすめポイント

・小学生1年生に向けた絵童話

・小学生は初めてのことがいっぱい。友達作り、習い事、お出かけなど、読みながら読者もステラの真似をしながら目指せ友達100人。

・テーマとして、親(大人)からの金言を掲載。本を通して大事な考え方も学ぶことができます。

・宇宙や星に絡んだ可愛いものがいっぱい！ 年長、小学低学年向けに。

●内容紹介

宇宙にすむプリンセス達と友達になりたいステラは次の出かけ先を探していました。すると、お母さんからユニコーンの住む星レインボルンで行われるユニコーンレースのチケットをもらいます。

「“おもいあうこころ” がとってもたいせつなレースよ」とママは言いました。

早速準備をし、レインボルンに向かうステラ。到着したステラはユニコーンを生で見たり、ご当地食べ物やお土産を購入してホクホク。そろそろ時間だとレース観戦に向かうとなぜかレース出場者のところに名前が！ しかも知らない人と2人1組のペアを作って挑むことに。

ユニコーンに乗れるのか？ 知らない人とペアでうまくやれるのか？ そんなドキドキが詰まった第2巻。

●書誌情報

書名：ステラとユニコーンの星のプリンセス

深谷しずく・作

星谷ゆき・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,408円（本体1,280円＋税）

判型：A5判 80ページ

配本日：2026年3月17日

発売日：2026年3月19日

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10158726.html

●好評発売中！ ステラとプリンセスシリーズ第１巻

書名：ステラとチョコレートの星のプリンセス

深谷しずく・作

星谷ゆき・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,320円（本体1,200円＋税）

判型：A5判 80ページ

発売日：2024年11月22日

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10092354.html