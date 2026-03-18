中目黒の「おでん きんぎょと風鈴 目黒川」が3月20日(金)より花見シーズン限定テイクアウトメニューを販売！桜まつりで春一番おでんを食べ歩き

株式会社ミナミ

株式会社ミナミ（本社・東京都墨田区）が運営する「おでん きんぎょと風鈴 目黒川」（東京都目黒区青葉台1-30-2）では、目黒川の花見シーズンにあわせて期間限定のテイクアウトメニューを販売。食べ歩きできるカップおでんや、フルーツ入りスパークリングロゼワインを2026年3月20日（金）より花見シーズン限定で販売開始。

店内では春が旬の食材を使ったおでんや、熱燗を当店自慢のおでん出汁で割った”出汁割”などがお楽しいいただけます。

おでん きんぎょと風鈴 目黒川 Instagram(https://www.instagram.com/kingyo_megurogawa/)

おでん きんぎょと風鈴 目黒川 期間限定テイクアウトメニュー

【おでんきんぎょと風鈴 花見限定テイクアウトメニューのおすすめポイント】

１.春を彩る”9種のおでん種”と独自開発の”優しいお出汁”

鰹・煮干・鶏・野菜・昆布を贅沢に使用した「きんぎょと風鈴」のおでん出汁が染みた、さくら麩や海老団子など、春らしい9種のおでんが食べ歩き向けにカップおでんに！

２.店主厳選の華やかな花見酒も2種ご用意！

店主が厳選した春らしい華やかなスパークリングロゼワインと澱が美しいスパークリング日本酒の2種類のドリンクをテイクアウト用にご用意しました。

おでんきんぎょと風鈴 花見限定テイクアウトメニュー 概要

■販売期間

2026年3月20日(金) ～ 4月5日(日)

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

お花見シーズンの営業カレンダー

■対象メニュー

“さくら麩”と“海老団子“で春を彩るカップおでん

五種合せ出汁 SAKURAおでん

税込1,500円

五種合せ出汁 SAKURAおでん

9種のおでん種がお花見を楽しみながら手軽に食べられるようになったカップおでん。おでん種はすべて一口サイズになっておりますので、付属のスプーンで歩きながらでもお召し上げりいただけます。

さくら麩と海老団子で春色に彩られるカップおでんには、抗アレルギー効果のあるケルセチンを豊富に含むペコロスも入っており、花粉症対策にも◎

五種合せ出汁 SAKURAおでん

【SAKURAおでんのおでん種】

・さくら麩

・海老団子

・フランクフルト

・チェリートマト

・ペコロス

・なると巻

・うずらの卵

・こんにゃく

・タピオカ

スープジャーなどの容器をご持参いただけますと、100円引きとさせて頂きます。

鰹・煮干・鶏・野菜・昆布を贅沢に使用した「きんぎょと風鈴」のおでん出汁とともにぜひご堪能ください。

※販売数により内容が一部変更になる場合があります

きんぎょと風鈴のおでん

きんぎょと風鈴のおでんについてはコチラ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000166255.html)

花見酒にピッタリな2種の華やかドリンク

SAKURAスパークリングSAKURAスパークリング

税込1,600円

店主が厳選した春らしいロゼスパークリングワインにイチゴ・マンゴー・パインが入った華やかな一杯です。

COLORFULスパークリングCOLORFULスパークリング

税込1,500円

澱が白い妖精のようにただよい、カラフルな海藻ビーズが泡に踊るかわいらしいスパークリング日本酒。

■販売について

さくらステッカー

期間中（3/20～4/5）イートインをご利用の際、テイクアウトメニューに付属している”さくらステッカー”をお持ちいただけますと、ワンドリンクサービスさせていただきます。

ぜひお得にご利用ください。

※テイクアウト商品のご注文は店内で受け付けております、スタッフにお気軽にお声がけください。

おでん きんぎょと風鈴 目黒川

【「おでん きんぎょと風鈴 目黒川」店舗概要】

店名：おでん きんぎょと風鈴 目黒川

電話：03-6452-2302

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-30-2

THE CITY 中目黒II 1F

アクセス：東京メトロ日比谷線・東急東横線 中目黒駅より徒歩5分

お花見期間中の営業時間：2026年3月20日（金）～4月5日（日）

土日祝：13:00～22:00 平日：15:00～22:00

通常営業時間：17:00～24:00

※営業時間は変動する場合がございます。

定休日：無し

座席数：38席（カウンター席9席 テーブル席29席）

禁煙・喫煙：分煙・店内喫煙室あり

決済方法：現金・クレジット・PayPay

Instagram：https://www.instagram.com/kingyo_megurogawa/

予約サイト：https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13314062

イートインも可能！今しか食べられない春が旬の食材を使ったおでんも◎

テイクアウトだけじゃない、店内の春季限定メニュー

春季おすすめメニュー菜の花 梅おでん菜の花 梅おでん

税込580円

叩き梅を混ぜたおでん出汁でお召しあがりいただく菜の花のおでん。ビタミン豊富な菜の花は、のどや鼻、眼の粘膜を強化し免疫力を高める効果が期待できる食材としてもこの時期にぜひお召し上がりいただきたい一品です。歯ごたえと栄養素を損なわないよう茹であげてご提供いたします。

牛と新玉ねぎ肉吸牛と新玉ねぎ肉吸

税込780円

大阪名物の肉吸を当店自慢のおでん出汁と旬の新玉ねぎでアレンジした一品。おでん出汁、牛肉、新玉ねぎの旨みがたっぷりと詰まったおでんです。

春にこそ食べてほしい定番おでんとおすすめ料理

おでん大根大根

税込380円

3日間にわけて炊き育てる大根は出汁がしっかりと染みて、透き通った黄金色に輝く。噛むごとに溢れる出汁と炊き崩れのない大根の食感が口の中に広がります。

自家製蓮根つくねの薩摩揚げ自家製蓮根つくねの薩摩揚げ

税込580円

蓮根つくねのさつま揚げは完全自家製！！

揚げたてのさつま揚げにおでん出汁をかけご提供いたします。カリっと揚がったさつま揚げからジュワっとお出汁が溢れ出す！

根菜は腸内環境を整える食物繊維が豊富！腸内環境を整えることは、免疫バランスを改善することにもつながります。感染症やアレルギーなどに悩まされがちな春にも根菜おでんはおすすめです。もちろんおでん以外のメニューも、焼きものから、揚げもの、お肉にお魚、各種和酒にあう一品料理も取り揃えております。ぜひご堪能ください。

おでん以外の和食メニュー

料理メニュー : おでん きんぎょと風鈴 目黒川 - 中目黒/居酒屋 | 食べログ(https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13314062/dtlmenu/)

おでん きんぎょと風鈴 目黒川について

- 居心地の良さを重視したこだわりの内装会食やデート、女子会などシーンに合わせて使い分けいただけます。- 定番から変わり種まで、こだわり出汁のおでん大根、卵子などの定番おでんはもちろん、旬の食材や、こんなものまで！？という変わり種おでんまで種類豊富なおでん種をご用意しております。- おでんだけじゃない！こだわりの出汁を使った和食メニューメニューに飽きずに何度でも足を運んでいただけるよう、おでん以外にも、お刺身やステーキ、おでん出汁を使った逸品料理や和酒にあう肴まで各種取り揃えております。

モダンな店内は、円卓を囲むテーブル席、スタッフとの会話が楽しめるカウンター、4名掛けの半個室など、お一人様から会食やデート、女子会など人数やシーンに合わせて使い分けができるこだわりの空間が盛りだくさん。

ホワイトアッシュの無垢カウンター席

円卓ベンチシート

障子で区画できる個室

最大12名様まで対応可能テーブル席

濃厚な味わいの奥久慈赤卵やこんにゃくなどの定番おでん種から、カマンベールチーズやレタスなどの変わり種おでんまで種類豊富に取り揃え、旬の食材をおでんにすることで、四季折々のおでんもお楽しみいただけること間違いなし！

奥久慈赤卵子

カマンベールチーズ

車麩

九条葱と生姜のとうふ天

おでんはもちろん、おでん以外の絶品和食メニューも各種取り揃えております。おでん出汁を活かした料理から、刺身、天ぷら、ステーキまで魚もお肉も野菜もバランスよくお選びいただけます。

おでん出汁の蟹茶碗蒸し

おでんじゃが芋の揚出し

江戸前煮穴子天ぷら

豚しゃぶピリ辛

目黒川から”おでん きんぎょと風鈴”まで

周辺地図

”おでん きんぎょと風鈴 目黒川”は、目黒川に架かる「朝日橋」から山手通り側に一本入った中道にございます。お花見の合間にぜひお立ち寄りください。

【会社概要】

社名：株式会社ミナミ

本社所在地：東京都墨田区錦糸1-14-7

ティックハウス2F

電話：03-5809-7740

代表取締役：南 大佑

事業内容： 飲食業

設立： 昭和43年7月1日

HP：https://373minami.com/

【「おでん きんぎょと風鈴 目黒川」店舗概要】

店名：おでん きんぎょと風鈴 目黒川

電話：03-6452-2302

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-30-2

THE CITY 中目黒II 1F

アクセス：東京メトロ日比谷線・東急東横線 中目黒駅より徒歩5分

お花見期間中の営業時間：2026年3月20日（金）～4月5日（日）

土日祝：13:00～22:00 平日：15:00～22:00

通常営業時間：17:00～24:00

※営業時間は変動する場合がございます。

定休日：無し

座席数：38席（カウンター席9席 テーブル席29席）

禁煙・喫煙：分煙・店内喫煙室あり

決済方法：現金・クレジット・PayPay

Instagram：https://www.instagram.com/kingyo_megurogawa/

予約サイト：https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13314062