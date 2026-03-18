【3月31日(火)開催 オンライン無料セミナー】AI時代の工務店経営戦略～設計実務で使えるAI活用のインパクト～
無料参加申込はここから :
https://www.sho-san.co.jp/events/ai/events-10728/?utm_source=prtimes
開催概要
松尾設計室とSHO-SANの共催にて、下記の3部構成でセミナーを開催いたします。
1部 松尾氏が語るAI時代の工務店経営
- AI時代の工務店経営論
- 設計実務で使えるAI活用のインパクト
2部 工務店のAI活用戦略 ─「AI導入したけど定着しない」を終わらせる方法
- 住宅業界のAI活用の現在地
- なぜ「AI活用」は経営者の最優先テーマなのか
- 明日から成果が出る“工務店AI活用“の実践ステップ
3部 松尾氏× SHO-SAN｜経営者同士の本音クロストーク
- AIを導入して「やめた業務」と「筯えた業務」は？
- デジタルに弱いベテラン社員にもAIを使ってもらうコツは？
- AIを使って"これは失敗だった"と思った経験
- 松尾さんが考える、2027年までにAIで変わる住宅業界の姿は？
- これからAIを始める経営者へのアドバイス
■開催日時：2026年3月31日（火） 11:00 ~ 12:30
■募集締切：2026年3月30日（月） 12:00
■開催方法：オンライン開催（Zoom）
■参加費：無料
■参加条件：経営者・役員限定
■参加特典：セミナー後アンケート回答者には以下の特典を特別配布
当日のセミナー内容要約スライド
■参加方法：下記ボタンよりお申し込みください。
参加お申し込みはこちらをクリック :
https://www.sho-san.co.jp/events/ai/events-10728/?utm_source=prtimes
AI人材の育成に困っている方、AI導入に興味はあるが、何から始めればいいか優先順位の整理にお悩みの方、ぜひご参加ください。
こんな人におすすめ
※下記の項目に一つでも該当した方は是非ご参加ください！
■今後の工務店経営に“危機感”を感じている
■AI導入に興味はあるが、何から始めればいいか優先順位が整理できない
■人手不足が深刻で、少人数でも回せる仕組みを本気でつくりたい
■ChatGPTは触ったことがあるが、経営レベルでの活かし方が見えていない
■松尾氏のYouTubeや講演を見て、AI活用の考え方をもっと深く聞きたい
■社員に「AI使って」と言っても動かない・続かない、定着しない
セミナー参加方法
下記ボタンよりお申し込みをお願いいたします。
お申し込みはこちらから :
https://www.sho-san.co.jp/events/ai/events-10728/?utm_source=prtimes
予約受付締切：2026年3月30日（月） 12:00
※同業他社の方のご参加はお断りする場合がございます。
登壇者ご紹介
松尾 和也氏
株式会社松尾設計室 代表取締役 / 一級建築士 / APECアーキテクト
1975年兵庫県出身。九州大学工学部建築学科卒業（熱環境工学専攻）。
「健康で快適な省エネ建築を経済的に実現する」をモットーに、設計活動のほか断熱・省エネに関する講演を行い、受講した設計事務所・工務店等は延べ6,000社超。YouTubeチャンネル登録者数7万人超。パッシブハウスジャパン理事。
近年はAIを活用したCADパースの高品質化、AI動画生成などを自ら実践し、住宅業界初の実践型AI学習コミュニティ「Build AI Academy（BAA）」でも講座を担当。
高谷 一起
株式会社SHO-SAN 代表取締役
千葉県出身。早稲田大学商学部卒業。
2016年、株式会社リクルート住まいカンパニー（現リクルート）入社。注文住宅領域の関東エリア配属になり、工務店営業と営業推進を経験し、延べ50社以上の工務店を支援。
2018年10月、東京の工務店に入社。マーケティング部長としてマーケティング強化を牽引し、半年で集客を3倍、広告経費を半分にする。年間20棟から2年で80棟に成長させる自社集客を実現。
2019年、株式会社SHO-SAN創業。大手ハウスメーカーから、全国の工務店まで300社以上のマーケティングを支援。
2025年より一般社団法人住宅業界AI活用推進機構 代表理事を務める。
サービス概要
１.工務店のマーケティング支援
住宅・工務店向けに、マーケティング戦略立案から各種クリエイティブ制作、広告・Web運用までを一気通貫で支援。各社の課題や目的に応じて、集客・採用・ブランディング施策を伴走型で提供しています。
２.AI活用支援事業
住宅業界の業務課題に応じて、AI活用のレクチャーから業務設計、運用支援、ツール導入・開発までを段階的にサポート。現場で継続的に活用できる実用性を重視した支援を行っています。
会社概要
株式会社SHO-SAN
所在地：東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-18-6 第七スカイビル301
代表：代表取締役 高谷 一起
従業員数：176名
事業内容：広告制作事業、広告運用事業、事業承継支援事業、AI活用支援事業、SNS運用事業、WEB制作事業
URL： https://www.sho-san.co.jp/