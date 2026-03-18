【3月31日(火)開催　オンライン無料セミナー】AI時代の工務店経営戦略～設計実務で使えるAI活用のインパクト～

開催概要

株式会社SHO-SAN無料参加申込はここから :https://www.sho-san.co.jp/events/ai/events-10728/?utm_source=prtimes

松尾設計室とSHO-SANの共催にて、下記の3部構成でセミナーを開催いたします。

1部 松尾氏が語るAI時代の工務店経営

- AI時代の工務店経営論- 設計実務で使えるAI活用のインパクト

2部 工務店のAI活用戦略 ─「AI導入したけど定着しない」を終わらせる方法

- 住宅業界のAI活用の現在地- なぜ「AI活用」は経営者の最優先テーマなのか- 明日から成果が出る“工務店AI活用“の実践ステップ

3部 松尾氏× SHO-SAN｜経営者同士の本音クロストーク

- AIを導入して「やめた業務」と「筯えた業務」は？- デジタルに弱いベテラン社員にもAIを使ってもらうコツは？- AIを使って"これは失敗だった"と思った経験- 松尾さんが考える、2027年までにAIで変わる住宅業界の姿は？- これからAIを始める経営者へのアドバイス



■開催日時：2026年3月31日（火） 11:00 ~ 12:30

■募集締切：2026年3月30日（月） 12:00

■開催方法：オンライン開催（Zoom）

■参加費：無料

■参加条件：経営者・役員限定

■参加特典：セミナー後アンケート回答者には以下の特典を特別配布

当日のセミナー内容要約スライド

■参加方法：下記ボタンよりお申し込みください。

参加お申し込みはこちらをクリック :https://www.sho-san.co.jp/events/ai/events-10728/?utm_source=prtimesAI人材の育成に困っている方、AI導入に興味はあるが、何から始めればいいか優先順位の整理にお悩みの方、ぜひご参加ください。

こんな人におすすめ

※下記の項目に一つでも該当した方は是非ご参加ください！

■今後の工務店経営に“危機感”を感じている

■AI導入に興味はあるが、何から始めればいいか優先順位が整理できない

■人手不足が深刻で、少人数でも回せる仕組みを本気でつくりたい

■ChatGPTは触ったことがあるが、経営レベルでの活かし方が見えていない

■松尾氏のYouTubeや講演を見て、AI活用の考え方をもっと深く聞きたい

■社員に「AI使って」と言っても動かない・続かない、定着しない

セミナー参加方法

下記ボタンよりお申し込みをお願いいたします。

お申し込みはこちらから :https://www.sho-san.co.jp/events/ai/events-10728/?utm_source=prtimes



予約受付締切：2026年3月30日（月） 12:00

※同業他社の方のご参加はお断りする場合がございます。

登壇者ご紹介

松尾 和也氏

株式会社松尾設計室 代表取締役 / 一級建築士 / APECアーキテクト

1975年兵庫県出身。九州大学工学部建築学科卒業（熱環境工学専攻）。

「健康で快適な省エネ建築を経済的に実現する」をモットーに、設計活動のほか断熱・省エネに関する講演を行い、受講した設計事務所・工務店等は延べ6,000社超。YouTubeチャンネル登録者数7万人超。パッシブハウスジャパン理事。

近年はAIを活用したCADパースの高品質化、AI動画生成などを自ら実践し、住宅業界初の実践型AI学習コミュニティ「Build AI Academy（BAA）」でも講座を担当。



高谷 一起

株式会社SHO-SAN 代表取締役

千葉県出身。早稲田大学商学部卒業。

2016年、株式会社リクルート住まいカンパニー（現リクルート）入社。注文住宅領域の関東エリア配属になり、工務店営業と営業推進を経験し、延べ50社以上の工務店を支援。

2018年10月、東京の工務店に入社。マーケティング部長としてマーケティング強化を牽引し、半年で集客を3倍、広告経費を半分にする。年間20棟から2年で80棟に成長させる自社集客を実現。

2019年、株式会社SHO-SAN創業。大手ハウスメーカーから、全国の工務店まで300社以上のマーケティングを支援。

2025年より一般社団法人住宅業界AI活用推進機構 代表理事を務める。

サービス概要

１.工務店のマーケティング支援

住宅・工務店向けに、マーケティング戦略立案から各種クリエイティブ制作、広告・Web運用までを一気通貫で支援。各社の課題や目的に応じて、集客・採用・ブランディング施策を伴走型で提供しています。

２.AI活用支援事業

住宅業界の業務課題に応じて、AI活用のレクチャーから業務設計、運用支援、ツール導入・開発までを段階的にサポート。現場で継続的に活用できる実用性を重視した支援を行っています。

会社概要

株式会社SHO-SAN

所在地：東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-18-6 第七スカイビル301

代表：代表取締役 高谷 一起

従業員数：176名

事業内容：広告制作事業、広告運用事業、事業承継支援事業、AI活用支援事業、SNS運用事業、WEB制作事業

URL： https://www.sho-san.co.jp/