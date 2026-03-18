ミラー ハリスからティー トニック エクストレ ドゥ パルファム新発売

川辺株式会社

【New product】 Tea Tonique Extrait Effortless Clarity, Energised in Green

躍動するグリーンに満ちた、エフォートレスな透明感

心を揺さぶるボタニカルなストーリーと創作の自由で知られるロンドン発のフレグランスメゾン、ミラー ハリスから、パフューマー エミリー・ブージュが手掛けた「ティー トニック エクストレ ドゥ パルファム」が登場。茶葉の弾けるようなエネルギー、朝の空気の清々しさ、そしてさりげない再創造の美学を表現した新作フレグランスです。ブランドを代表する「ティー トニック」をさらに濃密な香りに昇華させたエクストレは、洗練された透明感を体現。爽快感と静けさ、精緻さと晴れやかさが共存し、気持ちを高めながら内なる感覚へと導きます。

軽やかでシャープ、それでいて心の奥深くに響く「ティー トニック エクストレ ドゥ パルファム」は自然と肌になじみ、優しいそよ風のように身を包み、記憶の中にいつまでも余韻を残します。

香りが紡ぐ物語

「ティー トニック エクストレ ドゥ パルファム」は、ベルガモットエッセンス、ナツメグ、ピーチブロッサムが織り成す、生き生きとした清涼感あふれる香りで幕を開けます。ハーバルシトラスの澄んだ輝きがエネルギーを放ち、夜露に濡れた若葉が朝日を浴びてきらめく情景を連想させます。自然体でありながら確かな存在感を放つクリーンで晴れやかなトップノートが、精緻かつ優雅な展開を印象付けます。

ハートノートでは、繊細なフローラルとほのかなスパイスが香り立ちます。ジャスミンとグリーンティーが柔らかな温もりを感じさせ、バイオレットがほのかな陰影を添えます。主張し過ぎることなく、豊かな質感を湛え、静かなモダンエレガンスを醸し出します。陽光が差し込むサロンや磨き上げられた木の質感、そして心を整えるひとときを想起させます。

やがて香りが落ち着き、穏やかな深みを感じさせるベースノートへと移ろいます。ウッディなバーチが人肌のような温もりをもたらし、ほのかなムスクがまろやかであたたかなレジン（樹脂）の香りで包みます。ドライダウンの余韻が澄みわたる静けさの記憶のように寄り添い、さりげなく繊細な存在感を残します。

「ティー トニック エクストレ ドゥ パルファムは清涼感と繊細なニュアンスを兼ね備え、主張し過ぎることなく活力を、気負うことなくエレガンスを表現しています。静かにエネルギーと存在感を印象付ける人のためのフレグランスです」― ミラー ハリス フレグランスチーム

ブリティッシュな感性と創作の自由

ミラー ハリスは「フレグランスは単なる香りの域を超え、生きたアートになる」という大胆なビジョンから誕生しました。画一的なコンポジションが主流であったフレグランス業界において、ミラー ハリスの調香師は完全な創作の自由を認められ、感情や記憶、詩的なインスピレーションから着想した作品を生み出しています。

ミラー ハリスのブリティッシュな感性の根底にあるのは、思慮に富んだ反骨精神、内に秘めた革新性、そして既成概念に挑む毅然とした姿勢です。倫理的に調達した原料のみを使用し、巧みに調香することで、表現力豊かで感情を揺さぶるコレクターズアイテムのようなフレグランスに仕上げています。

Composition & Olfactory Profile

Top Notes : ベルガモット、プチグレン エッセンス、ナツメグ、ピーチブロッサム

Heart Notes : ジャスミン、ティー、バイオレット、マテ アブソリュート

Lasting Impressions : スモークド アコード、ウッディ バーチ、ムスク

ミラー ハリス ティー トニック エクストレ ドゥ パルファム

50mL 27,720円（税込） 数量限定

2026年5月20日（水）店舗限定商品

（4月1日（水）伊勢丹新宿店 本館1階イセタン ビューティー コスメティックス/フレグランス先行発売）

公式ホームページ :https://millerharris.jp/

Best-seller Tea Tonique Eau de Parfum

Tea Tonique Eau de Parfum A Serene Ode to Morning Mist and Tea Gardens

ミラー ハリス ティー トニック 朝霧に包まれたティーガーデンへのオマージュ

ボタニカルなストーリーテリングで知られる英国ロンドン発のフレグランスメゾン「ミラー ハリス」。早朝の茶畑の風景を包み込む朝霧のような、 澄みわたる清々しさを想起させるシグネチャーフレグランス「ティートニック」は、今もなお変わらぬ人気を誇っています。

夜明けのティーガーデンに着想を得たフレグランス

清涼感と静かな洗練を感じさせるフレグランス「ティー トニック オーデパルファム」。朝霧がしなやかな緑の葉を包み込み、摘 みたての茶葉の澄み渡るような輝きが広がる儚い一瞬からイン スピレーションを得ています。この印象を表現したティー トニッ クは、エレガントでありながらエネルギッシュ、そして、シーンを 選ばずに纏えるモダンな香りです。

「ティー トニック」は、ベルガモットエッセンシャルオイル、レモ ン、プチグレンによる爽やかなトップノートで幕を開け、弾けるよ うなシトラスのきらめきとともに瞬時に気分を高揚させます。 ハートノートでは、グリーンティー、アールグレイティー、マテ ティーという3種の茶葉が、ほのかにスパイシーなナツメグに彩 られ、淹れたてのティーを思わせるアロマティックなぬくもりを 呼び起こします。やがて、バーチタールとムスクが織りなす柔ら かなドライダウンへと移ろい、温かな茶葉の上を漂う、涼やかな 空気を思わせる洗練されたスモーキーな余韻が広がります。ク リーンでモダンな奥行きのある香りが、ほのかなスパイスを忍 ばせた清々しく晴れやかなヴェールのようにやさしく包み込む ような印象を残します。

Composition & Olfactory Profile

Top Notes : ベルガモットエッセンシャルオイル、レモン、プチグレン

Heart Notes : グリーンティー、アールグレイティー、マテティー、ナツメグ

Base Notes : バーチタール、ムスク

ミラー ハリス ティー トニック オーデパルファム

50mL 19,800円（税込）

100mL 29,700円（税込）

2016年からインターモード川辺販売開始

公式ホームページ :https://millerharris.jp/

About Miller Harris

Miller Harris（ミラー ハリス）は、英国のフレグランス業界にとって転換点 となった時期に、「フレグランスは単なる香りの域を超えた、クリエイティ ブな芸術作品になり得る」という大胆な発想から誕生しました。当時のフ レグランス業界は大量生産に適したフォーミュラや画一的なコンポジ ションが主流でしたが、ミラー ハリスは「調香師に完全な創作の自由を 与える」という独自のビジョンのもと、ロンドンにスタジオを構えました。 ミラー ハリスのブリティッシュ・スピリットは、単なる伝統にとどまらず、 思慮に富んだ反骨精神、内に秘めた革新性、そして既成概念に挑む毅然 とした姿勢です。流行を追うのではなく、卓越したクラフトマンシップと 天然香料への揺るぎないこだわりによって、新たな価値を生み出してきま した。現在、ミラー ハリスはフレグランスを単なる嗜好品ではなく、表現 力豊かなアートピースとして捉えています。 ミラー ハリスの哲学の中核にあるのは、創作の自由です。そして、すべて のフレグランスの中心にあるのは、調香師というアーティストの存在です。 彼らのスタジオがミラー ハリスのアトリエであり、香りという目に見えな い素材を用い、空気、時間、感情をキャンバスに、唯一無二の嗅覚体験を 描き上げています。ミラー ハリスの調香師たちは商業的なブリーフや予 算の制約に縛られることなく、詩やアート、さまざまな記憶や一瞬の情景 から着想を得た、驚きと魅惑に満ちた香りの物語へと昇華させています。 #millerharris #ミラーハリス