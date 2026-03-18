川崎市制100周年記念バナーを再活用 川崎市×フロンターレ×キンコーズのアップサイクル体験 ～役目を終えた地域資源を ファン参加型で“応援アイテム”へ～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺浩基、以下 キンコーズ）は、株式会社川崎フロンターレ（代表取締役社長：吉田明宏、以下 フロンターレ）および川崎市と連携し、フロンターレの全ホームゲーム会場にて、川崎市制100周年記念バナーを再活用したアップサイクル体験ワークショップを実施します。本取り組みは、市制100周年の節目に市内で使用され役目を終えたバナーを、制作体験を通じて“応援アイテム”としてよみがえらせるものです。地域資源をスポーツの場につなぎ、ファンの手によって新たな価値へと循環させることを目指しています。

本企画では、2024年に川崎市制100周年を記念して掲出されたターポリン製バナーを破棄せず、ファン参加型のワークショップで”ボンフィン（リボン型チャーム）”として再生します。参加者は、チームロゴやキャラクターが印刷されたボンフィンに、自身の好みの色や柄を自由に加え、世界にひとつだけの応援アイテムを制作できます。裏面には当時の100周年事業で使用されていたデザインがそのまま残されており、カット位置によってすべて異なる表情を持つ“一点物”として楽しめることも大きな魅力です。

キンコーズは、必要な分だけを印刷するオンデマンド印刷を強みに、環境負荷の低減や資源の循環に取り組んできました。これまでも川崎市およびフロンターレと協働し、市内施設から回収したアクリルパーテーションを素材にしたワークショップを実施してきました。本企画は、こうした三者協働による循環型の取り組みの新たなラインアップとして、“川崎市制100周年バナー” という地域資源に着目し、ファンとともにつくるアップサイクルとして展開するものです。

また、従来から好評の「廃材アクリルを活用したユニフォーム型キーホルダーづくり」も引き続き実施し、地域で役目を終えた素材を新たな価値へつなげる体験を提供します。

川崎市・フロンターレ・キンコーズが連携することで、地域で使用された資源がスポーツの場を通じてファンの手に渡り、「応援の力」として再び循環していく取り組みとなっています。

川崎駅前店の取り組み

本企画を支えるキンコーズ・川崎駅前店は、2015年のオープン以来、「地域に密着し、地元の暮らしと想い出に寄り添う場所」を目指してきました。地域団体とのコラボや学生支援など、身近な活動を積み重ね、多くのお客さまにご利用いただいています。社内でも早くからSDGsに取り組み、その実践を通じて地域とのつながりをいっそう深めてきました。

2025年にはオープン10周年を迎え、地域企業の協力のもと、オリジナルノベルティ配布や共同ワークショップを開催。店内にはリボンプリンターや缶バッジ機など、子どもから大人まで気軽に“つくる”を体験できる環境を整えています。

今後も身近で頼れる“まちのキンコーズ”として、皆さまの創作と日常を支える取り組みを進めていきます。地域のみなさまとともに、楽しく・学びがあり・環境にも配慮した“つくる文化”を育む活動を続けていきます。

川崎駅前店の取り組み紹介Webサイト

https://www.kinkos.co.jp/news/cp-y003-partnership/

お客様からのお問い合わせ先

キンコーズ・川崎駅前店

https://www.kinkos.co.jp/store/kanagawa/y003/

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業と多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺 浩基

設立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

広報・サステナビリティ推進部 E-mail: koho@kinkos.co.jp

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