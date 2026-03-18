【ゲラン】人生における象徴的な瞬間すべてに寄り添うライフスタイルコレクション〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉が誕生

ゲラン株式会社

2026年、ゲランのフレグランスに〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉が加わります。ホワイトムスクのやわらかな気配を特徴とするこれらの“セカンドスキン”のような香りは、一つ一つが完成されたフレグランスとして、新たな存在感を放ちます。

マテリアルへのオマージュ

〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉は、〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションの中でも比類なき存在として、肌を包み込むテキスタイル素材、そしてそれらに結びつく感情のすべてに捧げられた

コレクションです。香りと同じように、テキスタイルもまた、日常のささやかなひとときから人生の記念すべき節目まで、私たちの時間を刻み、寄り添ってきました。

人生の瞬間と生地が織りなす特別な関係性への賛歌として誕生した〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉は、香料とテキスタイル素材が呼応し合うスタイルの探求。洗練された繊細なニュアンスの重なりによって、それぞれの感覚的な魅力を引き出します。

触覚的な感覚を、香りの印象へと昇華させたフレグランスです。3つのアイコニックな香りである〈オー ドゥ カシミア〉、〈オー ドゥ ランジュリー〉、〈オー ドゥ コトン〉に加え、ポプリン生地と幼少期の最も美しい記憶を閉じ込めた〈オー ドゥ ポプリン*〉、ウェディングの幻想的な世界から着想を得た〈オー ドゥ チュール〉の全5種の香りの展開です。どの香りも上質な花々によって美しく彩られ、ホワイトムスクの包み込むようなやわらかさを基調とした新たな“スキンパフューム”の表情をもたらします。

*3歳未満の乳幼児には使用しないでください。顔や目の周囲にスプレーしないでください。炎症や損傷のある肌には使用しないでください。

人生の5つの瞬間、5つの素材

〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉によって、〈ラール エ ラ マティエール〉 コレクションはさらなる広がりを見せます。人生のそれぞれの瞬間に捧げられたフレグランスです。5種の香りは、4種のオーデトワレ〈オー ドゥ カシミア〉、〈オー ドゥ ポプリン〉、〈オー ドゥ ランジュリー〉、〈オー ドゥ コトン〉と、1種のオーデパルファン〈オー ドゥ チュール〉として展開されます。

オー ドゥ カシミア

★スターフレグランス

100mL 33,000円（税込）

暖炉のそばで身を委ねるベージュのカシミアショールのように、包み込むようで透き通る存在感。〈オー ドゥ カシミア〉は、ホワイトムスクのコクーンに忍ばせたきらめくウッディノートで、肌をやさしく撫でるような温もりをもたらします。それはフレグランスというよりも、そっと寄り添う抱擁のように、肌に長く留まる存在です。

オー ドゥ ポプリン

★スターフレグランス

100mL 33,000円（税込）

イエローのポプリンアンサンブルのように、やわらかくしなやかな〈オー ドゥ ポプリン〉は、太陽を浴びたパウダリーなミモザと、アプリコットのやさしい甘さをホワイトムスクの雲に包み込み、遊び心あふれる香りで肌を包みます。すべての“はじめて”へのオマージュとして、ノスタルジックな過去の記憶を想起させる一作です。

オー ドゥ ランジュリー

100mL 33,000円（税込）

レースのようにエアリーで、アーモンドグリーンのサテンパジャマのようにシルキー。まるで自分自身のためだけに纏う感覚を映し出す〈オー ドゥ ランジュリー〉は、フローラルな官能性を表現します。アイリス、バニラ、ホワイトムスクが織りなす、センシュアルなタッチの香り。抗いがたい感覚的魅力を備えた“セカンドスキン”フレグランスです。

オー ドゥ コトン

100mL 33,000円（税込）

太陽と風に乾かされたパステルピンクのコットンTシャツのように、清潔感と爽やかさに満ちた〈オー ドゥ コトン〉は、明るくピュアなノートで肌をやさしく照らします。アーモンドとオレンジブロッサムのデュオが、心地よいムスクの余韻の中で輝きます。洗いたてのコットンがもつ、無垢なやわらかさを香りで表現したフレグランスです。

オー ドゥ チュール

100mL 33,000円（税込）

風に揺れる白いチュールのヴェールのように、軽やかでやさしい佇まい。〈オー ドゥ チュール〉は、シュガーアーモンド、オレンジブロッサム、ホワイトムスクのアコードを重ね、抗いがたいほどに明るく幸福感あふれる香りで肌を彩ります。ウェディングの夢幻的な世界から着想を得たこの香りは、時が止まったかのような至福の瞬間を閉じ込めています。

色彩で織りなすフレグランス

やわらかさと素材の対話をテーマとしたこのコレクションのために、ゲランは〈ラール エ ラ マティエール〉のアイコニックなボトルを再解釈しました。〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉コレクションの各フレグランスには、それぞれの素材を象徴するパステルトーンのカラーが添えられています。カシミアラップのベージュ、ポプリンのイエロー、サテンパジャマのアーモンドグリーン、コットンキャンバスのピンク、花嫁のヴェールを思わせるピュアホワイト。テクスチャーのあるテキスタイル調のラベル、ネックを囲むコットンコード、そしてキャップを飾るセラミック調のフラットカラーが、それぞれの香りの色彩を際立たせます。

日常のささやかな喜びから、人生に一度の大きな歓びまで。

〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉は、私たちの人生を貫く感情のすべて、そしてそれに寄り添うテキスタイル素材を讃えます。

ラール エ ラ マティエール レ ゾー

2026年4月1日（水）一部店舗*限定発売 ／ 4月2日（木）ゲラン公式オンラインブティック発売

5種 100mL 33,000円（税込）

ラール エ ラ マティエール レゾー オー ドゥ カシミア

*ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス、銀座三越、西武百貨店池袋本店、伊勢丹新宿店、日本橋高島屋 S.C.、阪急うめだ本店、高島屋大阪店、ジェイアール京都伊勢丹、藤崎

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp

ゲラン公式インスタグラム https://www.instagram.com/guerlain/

ゲラン公式X https://twitter.com/Guerlainjp

ゲラン公式LINE https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc (https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc)