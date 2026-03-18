【大好評につき今年も登場！】デニッシュ食パン専門店があの味を美味しくパンにしました！パインアメ × ANDE のコラボ商品「パインアメデニッシュ」2026年4月1日から期間限定で再発売！

株式会社アンデ

京都のデニッシュ食パン専門店の株式会社アンデ（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：矢澤孝樹）は、パイン株式会社（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：上田真弘）の「パインアメ」とコラボレーションした「パインアメデニッシュ」を、2026年4月1日より発売します。

2025年3月～8月の期間限定で販売され、大好評だったコラボ商品。お客様の「また食べたい！」との声に、再発売が決定しました。

■京都生まれのデニッシュ食パン専門店【アンデ】が【パインアメ】をイメージしたデニッシュパンを期間限定販売

同じ関西で大人気の「パインアメ」をデニッシュパンで再現したい！その想いをパン職人が熱意を持って作り上げました。幾度も試作を重ね「パインアメ」をイメージした自信作が完成しました！

商品名： パインアメデニッシュ

発売日： 2026年4月1日

価格： 864円（税込）

内容： パインアメの香りと味わいをイメージしたデニッシュの中に、パインの果肉を散りばめた贅沢でフルーティーなデニッシュパンです。軽くトーストしていただくと、甘みが増して「もちもち」「ふわふわ」の食感が楽しめます。

■春の季節限定品が新登場！

春夏秋冬、その季節にマッチしたデニッシュパンを発売。

今しか味わえない季節限定デニッシュをお試しください。

商品名： キャラメルバナナデニッシュ

発売日： 2026年3月1日

価格： １斤 1,512円（税込）

ハーフ【3枚】810円（税込）

内容： バナナの風味豊かなデニッシュの中にキャラメルチョコを散りばめました。バナナとキャラメルの２つの甘さがマッチしたデニッシュです。

商品名： ダブルチーズデニッシュ

発売日： 2026年3月1日

価格： １斤 1,620円（税込）

ハーフ【3枚】864円（税込）

内容：モッツァレラとチェダー、2種類のチーズを贅沢に使用し焼き上げました。チーズ感たっぷりのデニッシュです。

■デニッシュ食パン専門店『アンデ』

『世界中の朝に、おはよう』

何重にも折り重ねられ作られる層は、デニッシュ独特の食感とふんわり感を生み出す。

食パンでは味わえない口どけを味わってもらいたい。

■会社概要

社名 ： 株式会社アンデ

代表者 ： 代表取締役社長 矢澤 孝樹

所在地 ： 〒612-8392 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町58

設立 ： 2010年7月

事業内容 ： デニッシュ食パン 製造・販売

資本金 ： 700万円

URL ： https://ande.co.jp/