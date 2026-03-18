&honey の【黒】オイル、誕生。角栓・毛穴ケアで超つるん肌※1へ『&honey クレンジングオイル ブラック』2026年3月25日(水) 発売

株式会社ヴィークレア

株式会社ヴィークレア(本社：東京都港区、代表取締役社長：岸野洋之)は、クレンジングバーム部門でベストコスメを受賞※2した&honey クレンジングシリーズより、オイルタイプの新ライン『&honey クレンジングオイル ブラック』を2026年3月25日(水)より発売いたします。

『&honey クレンジングシリーズ』は「落として肌潤う、ハチミツ＊1美容」をコンセプトとし、保湿力にフォーカスしたシリーズ展開をしております。

クレンジング力に特化したオイルシリーズの新ライン「ブラック」は、2023年に発売したクレンジングバーム ブラックのハニーブラック成分＊2に加えダブル角栓崩壊成分＊3を新たに配合し、超つるん肌※1へ導きます。

また、新成分のハニー酵素＊4の配合により、保湿と角質ケアの両立を実現しました。

製品概要

発売日：2026年3月25日(水)

商品名・内容量・価格

&honey クレンジングオイル ブラック 180mL

1,400円(税抜) / 1,540円(税込)

開発背景

&honeyは、ハチミツ＊1の力を利用した独自成分の開発を行っております。

開発の過程でハチミツ発酵液＊5の持つ「ピーリング※3」という機能に改めて着目し、毛穴や角栓にお悩みの声にお応えすべく新クレンジングシリーズの開発に挑みました。

ハチミツ＊1の持つ効果と皮脂や角栓をケアする成分を融合し、さらなる毛穴ケア需要に対応する高い機能を追加。炭と泥のパワーを感じる「黒」という色にこだわりながら、保湿と角質ケアを両立するアイテムを実現しました。

＆honey クレンジングオイル ブラックのポイント

植物油脂系クレンジング

お肌へのやさしさを考えた、植物油脂系処方を採用。

基剤としてトウモロコシ胚芽油＊1を44％配合しており、汚れをしっかり落としながらも肌へのやさしさにこだわりたい方におすすめです。

使いやすい２つの機能

選べる3つのクレンジングオイル

ブラックの仲間入りで、&honey クレンジングシリーズは選べる3種展開へ。

お肌悩みやお好みの仕上がりから、お好きなアイテムをお選びいただけます。

※1 当社既存品比

※2 LIPS2023ベストコスメ

※3 肌表面の古い角質の洗浄

※4 基剤を除く、水を含む

※5 一般的なグルー(シアノアクリレート系)を使用したまつ毛エクステンションをご使用の方

※6 汚れや古い角質による

＊1 保湿

＊2 ハチミツエキス、加水分解コンキオリンタンパク、加水分解ダイズエキス（黒大豆）、コメエキス（全て保湿）

＊3 ジカプリン酸ポリグリセリルー6、炭酸ジカプリリル（全て洗浄）

＊4 グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿・洗浄）とリパーゼ、プロテアーゼ（全て洗浄）をリポソーム化したもの

＊5 グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿・洗浄）

＊6 炭（洗浄）

＊7 海シルト（洗浄）

＊8 加水分解コンキオリンタンパク（保湿）

＊9 黒砂糖（保湿）

＊10 アスコフィルムノドスム／ヒバマタ／ヒジキ／トロロコンブ／レソニアニグレスセンス／ミツイシコンブ／リシリコンブ／ワカメエキス（保湿）

＊11 アルガニアスピノサ核油（保湿）

＊12 プロテアーゼ（洗浄）

＊13 リパーゼ（洗浄）

＊14 イライト(毛穴ケア)

＊15 グルコノバクター／ハチミツ発酵液(角質ケア)

○画像・イラストは全てイメージです。