御船印めぐりプロジェクトが京都府・京都市と連携し「御船印」で船旅の活性化と周遊観光を促進

有限会社ディスクマイスター

御船印めぐりプロジェクト事務局（運営：有限会社ディスクマイスター、本社：東京都中央区、以下「事務局」）は、「御船印」を活用し、京都府・京都市と連携して京都府内における船旅の活性化と周遊観光の促進を図ります。

御船印プロジェクトが「船旅と地域の活性化」をテーマに地方自治体と連携するのは、神戸市に続き2例目となります。今回の取り組みでは、京都府内の船社の参加拡大とともに、御船印を活用した周遊企画などを通じて、船旅の魅力発信と地域の回遊性向上を目指します。

御船印めぐりプロジェクトは、船の御朱印ともいえる「御船印」の収集をきっかけに、人々が各地を巡りながら船旅の魅力に触れ、地域の活性化につなげることを目的とした取り組みです。

2026年3月現在、全国およそ160の船会社・博物館が参加しており、それぞれが地域性や自社の特色を活かしたオリジナルの御船印をデザインし、販売しています。

一方、京都府および京都市では、観光地への過度な集中を緩和し、府内・市内の多様なエリアを巡る周遊観光を一体的に促進する「まるっと京都」の取り組みを進めています。

事務局では、京都府・京都市と連携し、船と地域との関わりを基盤とした新たな地域活性化事業に努めます。

まず、2025年度中に京都府内の6つの船社が新たにプロジェクトへ参加します。

（なお、新日本海フェリー、舞鶴港めぐり遊覧船はすでに参加しています）

その後、2026年度には新規参加船社すべてで御船印の販売を開始し、御船印を活用した周遊企画の実施を予定しています。

新たに御船印プロジェクトに参加する船社航路および販売予定場所

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75896/table/29_1_1678d816f6a40e78a759cfb4e8b8c5ea.jpg?v=202603181051 ]

※丹後海陸交通が運航

2026年3月20日（金・祝）より「岡崎さくら回廊十石舟めぐり」が先行して販売を開始予定。

その他の船社については準備が整い次第、順次販売を開始する予定です。

京都を中心とした一大収集エリアの形成

2026年3月時点で、京都府と周辺4府県における御船印参加社数は28社となっています。これに京都府内で新たに参加する6社を加えると、計34社が集まる一大エリアが形成されます。

このエリアは、もともと交通の要衝であると同時に、豊かな歴史や自然に恵まれた地域でもあります。

御船印を集めながら周遊観光を楽しむユーザーにとって、今後ますます魅力的な訪問先となることが期待されます。

神戸市との連携事業について

御船印めぐりプロジェクトでは、神戸市と連携し、船と地域の関わりを基盤とした地域活性化事業を2022年4月に開始し、現在も継続して取り組んでいます。

内航旅客船9社と博物館3館がプロジェクトに参加し、これまでに次のような施策を実施してきました。

- 地域称号「神戸ポートエキスパート」の設定（継続中）- スタンプラリーの実施（継続中）- 神戸市とのコラボによる公式船印帳「港街／神戸」の販売（完売）- 地元企業とのコラボ商品の展開（ホテル宿泊の特別プラン、オリジナル駅弁、文房具など／完売）

これらの取り組みを通じて、船旅をきっかけとした地域の周遊促進と魅力発信を進めています。

「御船印めぐりプロジェクト」について

神社仏閣を参拝した証として集められる御朱印。その船版ともいえるのが「御船印」です。日本各地の船会社がそれぞれオリジナルの印を発行しており、港や船内などで購入することができます。

デザインには、航路や船体、地域の観光シンボルなど、各社や各地域の特徴が表現されています。さらに、御船印の収集に便利な「公式船印帳」も各種販売されています。

集めた御船印の数だけ思い出が増えていく――それが、新しい船旅の楽しみ方「御船印めぐり」です。

各社の発行場所や料金、公式船印帳の取り扱い場所、マスター制度の詳細については、公式ホームページをご覧ください。

公式ウェブサイト：https://gosen-in.jp

※「御船印」「船印帳」は登録商標です。（(C)御船印めぐりプロジェクト事務局）

「まるっと京都」について

「まるっと京都」とは、京都府と京都市の連携により「もうひとつの京都」及び「とっておきの京都」エリアの周遊観光の促進を取り組んでいくためのキャッチコピーです。

「まるっと京都」の３つの意味

１.京都は素晴らしいという意味での「〇（まる）」

２.ぐるぐる回るという周遊の意味での「〇（まる）」

３.京都全体をまるごと見てほしいという意味での「〇（まる）」

ウェブサイト：https://totteoki.kyoto.travel/category/area/marutto/