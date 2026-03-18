【NHKカルチャー】3月29日（日）由美かおるさんと神戸で会える90分！“健康美”をテーマに講演会を開催。

株式会社エヌエイチケイ文化センター会場受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1324420.html

■スクリーンの中の “あの人” に会える特別な時間

日本中の老若男女から愛され続ける由美かおるさん。

50年以上ほぼ体形が変わらず、年齢を重ねても輝き続ける憧れの女優さんです。

「実際に会ってみたい」「美と健康の秘訣を知りたい」

そんな願いが叶うのが、今回の神戸での講演会です。

健康の秘訣から、前向きに生きる心の持ち方まで、心身のために役立つヒントをたっぷり語っていただきます。

■若さの秘密は“呼吸”にあり？

由美さんはどのようにして、「女優・由美かおる」として変わらぬ魅力を維持しているのでしょうか。

その秘密のひとつが、長年にわたり実践し磨き続けてきた呼吸法にあります。

誰でも、いつでも、どこでも簡単に取り組める「由美かおるコア・ブリージング」で、人生100年時代をしなやかに生き抜くための健康美を手に入れましょう。講座内では、この呼吸法を実際に教えていただける時間も予定していますのでお楽しみに！

■由美かおるコア・ブリージング

由美かおるさんが独自に編み出した、呼吸術と屈伸やストレッチなどの運動の組み合わせによる新たな健康習慣です。

由美かおる 健康美へのパスポート

講師：女優 由美 かおる

開催形式：対面講座

開催日時：2026年3月29日（日）14:00～15:30

主催：NHK文化センター神戸教室

会場：HDC神戸 5階 HDCスタジオ（JR神戸線「神戸」駅 南口すぐ）

申し込み・詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1324420.html