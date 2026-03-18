『もっと』子育てしやすい町に！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国初！　宇美町妊産婦応援事業を電子クーポン化

スマホで完結する新しい助成制度

宇美町* mila-eにおける複数サービス共通利用クーポンとして全国初の事例

宇美町では、令和8年4月1日（水）から妊産婦応援事業を電子クーポン化し、国内で唯一、妊産婦応援事業の電子クーポン化に対応したシステム「mila-eクーポン」を導入します。

これまで本町は、すべての妊産婦が安心して出産・子育てに臨めるよう、

妊産婦応援事業「うみパック」として、産後ケアや妊産婦タクシー、妊産婦ヘルパーなどのサービス利用料を最大4万円まで助成してきました。

利用方法は、紙の通帳で個々の利用者のサービス利用実績を管理し、サービスを利用する際に、一度自己負担をした後、町へ償還払い手続きを行うというもので、利用者にとっては、手続き上の負担が生じていました。

こうした負担を少しでも軽減するため、令和8年4月1日、電子クーポン方式を導入します。

妊産婦応援事業において、産後ケアやタクシーなど複数の支援サービスに利用できる助成制度を電子クーポン化する取組は、全国初の取組です。

* mila-eにおける複数サービス共通利用クーポンとして全国初の事例

利用額や残高を自動で管理 償還払い手続き不要でその場で助成が適用！

電子クーポン方式では、対象サービス利用時に事業所に設置された二次元コードをスマートフォンで読み取り、利用額分のクーポンを消費することで、その場で助成が適用されます。

これにより、従来必要だった自己負担や町への償還払い手続きが不要となります。

また、利用額や残高、利用期限はスマートフォン上で自動管理されるため、利用者自身が紙の通帳を確認する必要もなくなります。

妊娠・出産期を一人で抱え込まないための支援体制へ

事業所設置の二次元コードを読み取る電子クーポンの管理画面 利用額や残高、利用期限は自動管理

妊娠期から出産、産後にかけての時期は、心身ともに大きな変化を伴います。

一方で、身近に頼れる人が限られる環境の中で子育てを始める方も少なくありません。

宇美町では、妊産婦さんが安心して出産・子育てに臨めるよう「妊産婦応援事業」を実施しています。

本事業の特長は、特定のサービスに限定せず、利用者一人ひとりの状況や希望に応じて支援を選び、組み合わせて活用できる点にあります。

産後ケアの利用にとどまらず、妊産婦ヘルパーや妊産婦タクシーなど、必要な支援を柔軟に選択することが可能です。

今回の電子クーポン化により、これらの支援をより利用しやすい仕組みへと進化させ、妊娠・出産期を一人で抱え込まない環境づくりをさらに推進していきます。

妊産婦応援事業（うみパック）のご利用について

■対象サービス

・産後ケア

・妊産婦タクシー

・妊産婦ヘルパー

■対象者

令和8年度以降宇美町で母子健康手帳の交付を受けた方

■クーポンの受け取り方法

母子健康手帳交付時に、専用アプリをダウンロードし、その場でクーポンをお受け取りいただきます。

■スマートフォンをお持ちでない方

従来どおり、紙での管理方式および償還払いによりご利用いただけます。

妊産婦応援事業（うみパック）のホームページ

https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/42/62247.html