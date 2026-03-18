企業のPRイベント・プレス発表向けフード制作事業を開始

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、企業のPRイベントやプレス発表会などに向けた「フード制作サービス」の提供を開始いたしました。

近年、商品発表会やメディアイベントにおいて、ブランドコンセプトや商品の魅力を体験として伝える演出が重要視されています。その中でも、食を活用した演出は来場者の記憶に残りやすく、商品理解を深める手段として注目されています。

Smile mealでは、管理栄養士と料理クリエイターによる食のプロフェッショナルチームが、企業のPRイベントやプレス発表会に合わせたオリジナルフードの企画・制作を行います。

■ 商品コンセプトを体験できる「PRフード」

PRイベントやプレス発表会では、商品のコンセプトやブランドストーリーを来場者に体験してもらうことが重要です。

Smile mealでは、商品やブランドの世界観に合わせて、

・商品コンセプトを表現した料理制作

・食材や栄養価を活かしたメニュー設計

・メディア向け試食メニュー

・ブランドイメージに合わせたフード演出

などを企画・制作します。

食を通じて商品ストーリーを伝えることで、来場者やメディアに対してより印象的なPRイベントを実現します。

■ 調理環境がなくても提供可能

Smile mealでは、企業様のプレス発表会やお料理付きイベントなど、ご要望に合わせたお料理を提供いたします。

イベント会場に調理設備がない場合でも、事前に調理した料理を持ち込み、現地で提供することが可能です。

そのため、

・ホテルやイベントスペース

・オフィス内イベント

・展示会ブース

・メディア向け発表会

など、さまざまな会場でフード演出を行うことができます。

■ レシピ開発から再現調理まで対応

Smile mealは、これまで企業の商品開発やレシピ開発、フードコーディネートなどを多数手がけてきました。

過去の実績(果物のPRイベント)

管理栄養士を中心とした食の専門チームが、

・企画・立案

・メニュー開発

・試食料理制作

・イベント当日のフード提供

まで一貫して対応いたします。

また、Smile mealがメニューを企画・開発するだけでなく、企業様やシェフ、ブランドなどが考案したレシピをもとに、イベント用の料理を実際に制作・提供することも可能です。

レシピの再現調理や大量調理にも対応し、PRイベントや試食会などの運営を食の面からサポートします。

■ 企業イベントやメディア向けフード制作をご検討の企業様へ

商品発表会、PRイベント、メディア向け試食会など、食を活用したイベント演出をご検討の企業様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

食のプロフェッショナルチームが、企業のPR戦略に合わせたフード制作をサポートいたします。

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までを一貫してワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：

https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）