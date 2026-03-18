坂田記念ジャーナリズム賞2026年度特別賞受賞！ 『京都戦時新聞』刊行へ

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株式会社京都新聞社


　このたび、京都新聞紙上で大きな反響を呼び、坂田記念ジャーナリズム賞2026年度特別賞を受賞した連載企画「京都戦時新聞」の書店での発売が決定しました。


　太平洋戦争中の「京都新聞」の全紙面8786ページから、大きなニュースや世相を反映した記事を厳選し、読みやすい文章で再構成しました。


　今回新しく新聞紙に印刷し、当時の「時代の空気」をリアルな手触りとともに再現します。


　現代の視点から見た特集記事もすべて収録した、オールカラー・60ページの保存版です。一般読者から教育現場まで幅広い層におすすめいたします。





特製ケース入り　（装画　今日マチ子）

■主な記事・内容

I　1941年12月～1944年12月


米英に宣戦布告／ミッドウェー海戦、大戦果／戦時中の祇園祭・五山の送り火


ガダルカナル島から転進／戦時増税、京都の花街閑散


神風特攻隊、京都の３勇士　など



II　1945年1月～1945年7月


京都市初の空襲「馬町空襲」／気球爆弾、米国に着弾


京都市に「紙爆弾」／京都市最大の被害「西陣空襲」


特集　沖縄戦（琉球新報社と共同制作）　など



III　1945年8月～1945年9月


ソビエト連邦、参戦／広島、長崎に新型爆弾


灯火管制解除、京都の街に明かりが戻る／進駐軍が到着


特集　「もし、京都市に原爆が落ちていたら」詳しく想定


特集　「生めよ殖やせよ」戦時中の女性を巡る報道　など


《より理解を深めるためのブックレット・解説付》



監修・解説　西山 伸（京都大学文書館教授）


装画　今日マチ子／イラスト　ぱらり






■ 書籍情報

『京都戦時新聞 ～あのとき、京都新聞はどう伝えたのか～』


京都新聞社 編／西山 伸 監修


ブランケット判新聞紙60頁／オールカラー／A4変型特製ケース入り／ブックレット付


定価2,700円＋税／ISBN978-4-7638-0806-6


発行・発売 京都新聞出版センター　2026年4月10日全国の書店にて発売


■ 京都戦時新聞特集ページ

https://www.kyoto-np.co.jp/subcategory/senjishimbun


■ 内容に関するお問い合わせ・取材申し込みはこちら

（個別インタビュー・絵取りにも応じます）


京都新聞社報道部　担当：辻 智也・宇都 寿


tomoya-tsuji@mb.kyoto-np.co.jp


090-8983-7886（辻）


hisashi-uto@mb.kyoto-np.co.jp


090-1075-2290（宇都）


■ 書店発売に関するお問い合わせ・ご注文はこちら

京都新聞出版センター　担当：吉田千恵


chie-yoshida@mb.kyoto-np.co.jp


075-241-6192（平日9:00～18:00）