坂田記念ジャーナリズム賞2026年度特別賞受賞！ 『京都戦時新聞』刊行へ
このたび、京都新聞紙上で大きな反響を呼び、坂田記念ジャーナリズム賞2026年度特別賞を受賞した連載企画「京都戦時新聞」の書店での発売が決定しました。
太平洋戦争中の「京都新聞」の全紙面8786ページから、大きなニュースや世相を反映した記事を厳選し、読みやすい文章で再構成しました。
今回新しく新聞紙に印刷し、当時の「時代の空気」をリアルな手触りとともに再現します。
現代の視点から見た特集記事もすべて収録した、オールカラー・60ページの保存版です。一般読者から教育現場まで幅広い層におすすめいたします。
特製ケース入り （装画 今日マチ子）
■主な記事・内容
I 1941年12月～1944年12月
米英に宣戦布告／ミッドウェー海戦、大戦果／戦時中の祇園祭・五山の送り火
ガダルカナル島から転進／戦時増税、京都の花街閑散
神風特攻隊、京都の３勇士 など
II 1945年1月～1945年7月
京都市初の空襲「馬町空襲」／気球爆弾、米国に着弾
京都市に「紙爆弾」／京都市最大の被害「西陣空襲」
特集 沖縄戦（琉球新報社と共同制作） など
III 1945年8月～1945年9月
ソビエト連邦、参戦／広島、長崎に新型爆弾
灯火管制解除、京都の街に明かりが戻る／進駐軍が到着
特集 「もし、京都市に原爆が落ちていたら」詳しく想定
特集 「生めよ殖やせよ」戦時中の女性を巡る報道 など
《より理解を深めるためのブックレット・解説付》
監修・解説 西山 伸（京都大学文書館教授）
装画 今日マチ子／イラスト ぱらり
■ 書籍情報
『京都戦時新聞 ～あのとき、京都新聞はどう伝えたのか～』
京都新聞社 編／西山 伸 監修
ブランケット判新聞紙60頁／オールカラー／A4変型特製ケース入り／ブックレット付
定価2,700円＋税／ISBN978-4-7638-0806-6
発行・発売 京都新聞出版センター 2026年4月10日全国の書店にて発売
■ 京都戦時新聞特集ページ
https://www.kyoto-np.co.jp/subcategory/senjishimbun
■ 内容に関するお問い合わせ・取材申し込みはこちら
（個別インタビュー・絵取りにも応じます）
京都新聞社報道部 担当：辻 智也・宇都 寿
tomoya-tsuji@mb.kyoto-np.co.jp
090-8983-7886（辻）
hisashi-uto@mb.kyoto-np.co.jp
090-1075-2290（宇都）
■ 書店発売に関するお問い合わせ・ご注文はこちら
京都新聞出版センター 担当：吉田千恵
chie-yoshida@mb.kyoto-np.co.jp
075-241-6192（平日9:00～18:00）