坂田記念ジャーナリズム賞2026年度特別賞受賞！ 『京都戦時新聞』刊行へ

株式会社京都新聞社

このたび、京都新聞紙上で大きな反響を呼び、坂田記念ジャーナリズム賞2026年度特別賞を受賞した連載企画「京都戦時新聞」の書店での発売が決定しました。

太平洋戦争中の「京都新聞」の全紙面8786ページから、大きなニュースや世相を反映した記事を厳選し、読みやすい文章で再構成しました。

今回新しく新聞紙に印刷し、当時の「時代の空気」をリアルな手触りとともに再現します。

現代の視点から見た特集記事もすべて収録した、オールカラー・60ページの保存版です。一般読者から教育現場まで幅広い層におすすめいたします。

■主な記事・内容

特製ケース入り （装画 今日マチ子）

I 1941年12月～1944年12月

米英に宣戦布告／ミッドウェー海戦、大戦果／戦時中の祇園祭・五山の送り火

ガダルカナル島から転進／戦時増税、京都の花街閑散

神風特攻隊、京都の３勇士 など

II 1945年1月～1945年7月

京都市初の空襲「馬町空襲」／気球爆弾、米国に着弾

京都市に「紙爆弾」／京都市最大の被害「西陣空襲」

特集 沖縄戦（琉球新報社と共同制作） など

III 1945年8月～1945年9月

ソビエト連邦、参戦／広島、長崎に新型爆弾

灯火管制解除、京都の街に明かりが戻る／進駐軍が到着

特集 「もし、京都市に原爆が落ちていたら」詳しく想定

特集 「生めよ殖やせよ」戦時中の女性を巡る報道 など

《より理解を深めるためのブックレット・解説付》

監修・解説 西山 伸（京都大学文書館教授）

装画 今日マチ子／イラスト ぱらり

■ 書籍情報

『京都戦時新聞 ～あのとき、京都新聞はどう伝えたのか～』

京都新聞社 編／西山 伸 監修

ブランケット判新聞紙60頁／オールカラー／A4変型特製ケース入り／ブックレット付

定価2,700円＋税／ISBN978-4-7638-0806-6

発行・発売 京都新聞出版センター 2026年4月10日全国の書店にて発売

■ 京都戦時新聞特集ページ

https://www.kyoto-np.co.jp/subcategory/senjishimbun

■ 内容に関するお問い合わせ・取材申し込みはこちら

（個別インタビュー・絵取りにも応じます）

京都新聞社報道部 担当：辻 智也・宇都 寿

tomoya-tsuji@mb.kyoto-np.co.jp

090-8983-7886（辻）

hisashi-uto@mb.kyoto-np.co.jp

090-1075-2290（宇都）

■ 書店発売に関するお問い合わせ・ご注文はこちら

京都新聞出版センター 担当：吉田千恵

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075-241-6192（平日9:00～18:00）