Makuakeで支持を集めたワイヤレス画面共有デバイス『foza share（フォーザシェア）』一般販売開始。押すだけで画面共有、Wi-Fi不要の次世代プレゼンソリューションが主要ECサイトに登場！

ソウイジャパン株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JgeCueVob0M ]

ソウイジャパン株式会社（本社：東京都品川区）は、ワイヤレス画面共有デバイス『foza share（フォーザシェア）』（品番：FA-001）の一般販売を開始いたしました。

本製品はクラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売され、多くの支援者から支持を集めた次世代画面共有ソリューションです。

誰でも直感的に使える操作性と、設定不要のシンプルな接続方式が評価され、このたび公式オンラインショップおよび主要ECサイトでの一般販売を開始いたします。

押すだけで画面共有できる『foza share』

『foza share』は、送信機（TX）と受信機（RX）を接続し、ボタンを押すだけで画面共有を開始できるワイヤレスデバイスです。

従来の画面共有で必要だった、

- Wi-Fi接続設定- アプリインストール- 複雑なペアリング操作

を不要とし、会議や授業の開始時間を短縮します。

IT機器の操作に慣れていないユーザーでも迷わず使用できる設計により、ビジネス・教育・イベント・家庭用途まで幅広く活用可能です。

主な特長

押すだけ画面共有。

Wi-Fi不要

アプリ不要

Bluetooth不要

ケーブル不要

一瞬で画面切り替え。

複数人でのプレゼンも、ワンタッチで画面切り替え。

最大8台同時接続。

フルHD対応

最大フルHD対応。

細部までクリアな高画質。

50m通信

50m先まで届く安定接続。

広い会議室にも。

※50mは障害物無し・直線環境

セキュリティー

情報漏洩・ウィルス対策の全方位セキュア設計。

低遅延

80ms以下の表示速度。

動画や音声もスムーズ。

※本製品は DP-Altモードに対応したUSB-C端子またはHDMI出力を備えたPC、スマートフォン、タブレット、カメラなど多様なデバイスで利用可能です。

foza（フォーザ）情報

foza公式サイト

https://www.foza.jp/

foza公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@024fsivg

主要ECサイト

- ソウイ公式ショップhttps://www.souyi-japan.shop/view/item/000000000428- Amazon（foza）https://www.amazon.co.jp/stores/foza/page/FF392E6F-C37D-4072-850B-E71C34A69662?lp_asin=B0G4ZTDF2P&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/foza/page/FF392E6F-C37D-4072-850B-E71C34A69662?lp_asin=B0G4ZTDF2P&ref_=ast_bln)- 楽天市場（購入ページ）https://item.rakuten.co.jp/souyi-japan/fa-001/

会社概要

会社名: ソウイジャパン株式会社

所在地: 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ 3F

設立: 2010年12月10日

事業内容: デザイン家電、インテリア雑貨の企画・製造・輸入卸および販売

公式ホームページ：https://souyi-japan.com/

X(旧twitter)：https://twitter.com/souyijapan

Instagram：https://www.instagram.com/souyijapan/