3月26日より、地域工芸メーカー7社の合同展示会「Roots」開催　津軽びいどろ出展

石塚硝子株式会社

ガラス食器の製造販売を行う石塚硝子株式会社の連結子会社、北洋硝子株式会社(本社：青森県青森市、代表取締役社長：壁屋 知則)が手がける青森県伝統工芸品「津軽びいどろ」は、2026年3月26日(木)から29日(日)まで、神楽坂のAKOMEYA TOKYO in la kagūにて開催される合同展示会「Roots ～『食』を演出するモノ(者/物)たち」に出展いたします。

合同展示会「Roots」は、岐阜・福井・石川・新潟・静岡・青森の工芸メーカー7社が参加し、各地域で受け継がれてきた工芸や職人技術を通じて“食”を演出する道具の魅力を紹介する展示会です。岐阜、福井、石川、新潟、静岡、青森の地域工芸メーカー7社が、日々の食卓や暮らしを彩る品々を展示します。会場となるAKOMEYA TOKYO in la kagūは、日本の食文化や暮らしの道具を発信するライフスタイルショップであり、食にまつわる道具や地域のものづくりを大切にする場として、本展示会の趣旨と重なることから開催に至りました。

津軽びいどろからは、新シリーズや定番の「ねぶた」シリーズの食器類、人気の盃や一輪挿し、箸置きなどを出品予定。色彩豊かなガラスの器が、新生活の食卓を彩ります。また、会期中には、一般のお客様向け販売スペース「SELECT BOOTH」も同時開催いたします。この機会にぜひお立ち寄りください。

シックでモダンな新シリーズ「六の色(むつのいろ)」職人の技が光る品を手に取り感じる定番の「ねぶた」シリーズ昨年開催時の展示会場の様子（参考）【開催概要】

開催期間：2026年3月26日(木)～3月29日(日）

*卸・小売向け展示会

3月26日(木)・27日(金) 11:00～18:00

*一般販売会

3月28日(土)・29日(日) 11:00～20:00

(最終日は17:00まで)

開催場所：AKOMEYA TOKYO in la kagū 2F

https://www.akomeya.jp/shop/pg/1event-roots7/