大型ほ場の水管理をさらに便利に！“手頃で手軽”な水田用自動給水機アクアポートから『Plus Wide』『Timer Wide』が登場！

北菱電興株式会社

北菱電興株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長 小倉一郎）は、稲作の水管理を省力化する水田用自動給水機 Aquaport（アクアポート）の大口径シリーズとして、高機能モデルの「Aquaport Plus Wide（アクアポート プラス ワイド）」、タイマー機能に特化した「Aquaport Timer Wide（アクアポート タイマー ワイド）」を、全国のJA、農機具販売店およびオンラインストアにて、2026年4月1日より順次販売開始いたします。

Aquaport（アクアポート）シリーズは、皆さまにご愛顧いただき、累計販売台数6,000台を突破しました。「Aquaport Plus（アクアポート プラス）」「Aquaport Timer（アクアポート タイマー）」の発売開始からも約2年が経過し、多くの農家さまにご利用いただいております。さらに、2025年5月に発売した大口径モデル「Aquaport Wide（アクアポート ワイド）」がご好評をいただいたことを受け、口径のサイズはそのままに、機能の異なる2つの新モデルが誕生しました。

Aquaport Plus Wide（アクアポート プラス ワイド）

Aquaport Plus Wide（アクアポート プラス ワイド）

現在発売中の「Aquaport Plus（アクアポート プラス）」の大口径モデル。タイマーによる給水開始時刻の設定ができる高機能モデルです。設定した時刻に給水を開始し、水位センサーをセットした位置まで自動で給水します。一度設定すれば、毎日同じ時刻に給水を開始するため、都度設定作業のためにほ場へ足を運ぶ必要がありません。給水する時間帯を夜間（昼間）に限定したい、大型ほ場でも利用したい、という農家さまの声から生まれました。

Aquaport Timer Wide（アクアポート タイマー ワイド）

Aquaport Timer Wide（アクアポート タイマー ワイド）

現在発売中の「Aquaport Timer（アクアポート タイマー）」の大口径モデル。給水・止水する時刻を設定できるタイマー機能のみのモデルです。給水開始時刻と止水までの時間を設定することで、自動で給止水します。一度設定すれば、毎日同じ時刻に給水・止水をおこなうため、都度設定作業のためにほ場へ足を運ぶ必要がありません。もっとシンプルに水管理をおこないたい、大型ほ場でも利用したい、という農家さまの声から生まれました。

125A、150Aに直接接続でき、給水量や方向も簡単調節

塩ビ管125Aを接続塩ビ管150Aを接続125A各種継手を接続

本製品は、現在発売中の「Aquaport Plus（アクアポート プラス）」「Aquaport Timer（アクアポート タイマー）」と比較して、ゲート開口部の面積が約2倍であり、大型ほ場での使用に対応しています。塩ビ管125Aを本体円筒部の内側に差し込んで接続、もしくは150Aを本体円筒部の外側にかぶせることで接続ができ、アタッチメントを使わず2種類のサイズに対応します。また、水の出口側に125Aの塩ビ管各種継手を直接接続することができ、水の出る方向を横向きにしたり、少し上に向けて給水量を調整したりといったカスタマイズを簡単におこなうことができます。

メーカー希望小売価格（税込）

「Aquaport Plus Wide（アクアポート プラス ワイド）」 ：71,500円（送料別）

「Aquaport Timer Wide (アクアポート タイマー ワイド）」：61,600円（送料別）

製品サイズ：H425mm、W280mm、D220mm

重量 ：5.8kg（電池込）

接続管 ：塩ビ管（VU管125A/150A VP管125A）

電源 ：単一乾電池4本

動作時間：約6か月（周囲25℃）

防水性 ：IP65相当

動作周囲温度：10℃～40℃

販売場所：全国のJA、農機具販売店

公式オンラインストア（https://aquaport.base.shop/(https://aquaport.base.shop/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_202603)）をはじめ、各種オンラインストア

Aquaportシリーズについて

農家目線を取り入れた、シンプルな操作性と導入しやすい価格帯の“手頃で手軽”な水田用自動給水機。2021年に販売開始し、累計販売台数6,000台を突破しました。

《企業概要》

会社名 ： 北菱電興株式会社

所在地 ： 石川県金沢市古府3-12

代表者 ： 代表取締役社長 小倉一郎

設立日 ： 1947年1月20日

三菱電機代理店業務を主に、FA機器の販売、電設・空調設備工事の設計・施工管理、電子機器の開発・設計・製造まで幅広く展開。技術商社として、ユーザーのあらゆる要望に最適なシステムで対応する総合力を構築しています。