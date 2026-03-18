AI時代に営業生産性を向上させる「ツール運用」を解説するオンラインセミナーにカイロスマーケティングが登壇

カイロスマーケティング株式会社

“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3（カイロススリー）」を提供するカイロスマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐宗 大介、以下「当社」）は、株式会社immedioが主催するオンラインセミナー「営業成果を分ける『ツール運用』とは？商談創出から受注までを改善する生産性向上アプローチ」に、当社取締役 COO 白井 則行が登壇することをお知らせします。

詳細を見る :https://www.immedio.io/event/page-2335/?utm_source=ka

開催の背景・内容

AIの進展やクラウドツールの普及により、営業現場でも業務の効率化やデータ活用が急速に進んでいます。一方で、「ツールを導入したものの、売上向上を実感できていない」といった課題を抱える企業は少なくありません。

その背景には、顧客や商談情報を管理するツールや営業活動を支援するAIなどが、営業現場で十分に連携しておらず、日々の営業活動や成果につながっていないという構造的な問題があります。

本セミナーでは、商談のきっかけづくり、案件の進捗管理、受注といった営業プロセス全体を見直しながら、ツールを導入するだけでなく「営業成果を生み出す仕組み」として活用するための運用の考え方と実践例を解説します。

登壇者

カイロスマーケティング株式会社 取締役 COO 白井 則行

国内大手SIerから外資系メーカー企業でのエンジニアを経て、2012年にカイロスマーケティング株式会社の創業に参画。CTO / プロダクトマネージャーとして、導入件数2,000件のMA+SFA一体型ツール「Kairos3」の設計及び開発を牽引。現在は、取締役COOとしてセールス / マーケティング / カスタマーサクセスの統括を行いつつ、外部講演の登壇やユーザー向け勉強会での講師 / ファシリテーターを務める。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144521/table/103_1_a0d54d5e0542840f9991d1ffca221628.jpg?v=202603181051 ]

■「Kairos3」について

「Kairos3」は、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツールです。見込み客の獲得・管理から営業商談の進捗管理・クロージングまで、マーケティングと営業活動のデータを集約し、部門を横断した施策の実行を促進します。高度な専門知識がなくともデータを活用できるツール設計により、データに基づく意思決定を支援し、企業の売上アップを実現します。

URL：https://www.kairosmarketing.net/kairos3

■カイロスマーケティングについて

「マーケティングを、もっと身近に。」をミッションに掲げ、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3」を開発・提供しています。また、マーケティング・営業の実行方法がわかるメディア「マケフリ」を運営。「ものづくり大国ニッポン」のさらなる発展を支援すべく、業界や従業員数に関わらずあらゆる企業・組織のみなさんがマーケティングを活用した営業活動ができる社会を創造します。

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル 17F

代表者 ：佐宗 大介

設立 ：2012年9月

URL ：https://www.kairosmarketing.net