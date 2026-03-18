エームサービス株式会社、Flora株式会社のフェムテックサービス『Wellflow』健康課題に関する動画研修を導入

Flora株式会社

Flora株式会社（本社：京都市左京区、代表取締役：クレシェンコ アンナ、以下「Flora」）は、エームサービス株式会社のグループ企業内大学の研修コンテンツに、法人向けフェムテックサービス『Wellflow（ウェルフロー）』の動画研修コンテンツが導入されたことをお知らせします。

本研修は、同社がグループ企業内大学「わたしアカデミー」で展開する独自の従業員向けオンライン学習システムに性別特有の健康課題に関する学習コンテンツを拡充する目的で導入されました。

導入の背景

近年、企業における健康経営やDE&I（多様性・公平性・包括性）への関心が高まる中、性別やライフステージに応じた健康課題への理解と支援は、重要な経営テーマの一つとなっています。

特に更年期は、女性だけでなく男性にも起こり得る心身の変化である一方、職場において正しく理解される機会は限られているのが現状です。エームサービスでは、従業員一人ひとりが自身に起こり得る心身の変化を理解し、周囲も含めて支え合える職場づくりを目指し、学習機会の充実に取り組んでいます。

女性従業員の比率が高い同社において、まずは更年期に関する基礎知識や対処法を学ぶ機会を設けることで、当事者のセルフケア促進に加え、周囲の理解向上にもつなげたいという考えから、本研修の導入に至りました。

導入内容

今回導入された『Wellflow』の動画研修は、以下の3本で構成されています。



・女性の更年期編

・男性の更年期編

・育児編【男性】

各動画では、テーマごとの基礎知識に加え、仕事や日常生活との向き合い方、心身の変化への対処のヒントを分かりやすく解説しています。動画形式とすることで、従業員が自身のタイミングで無理なく学べる設計となっています。

導入の目的

更年期動画研修のサンプル

本研修は、「わたしアカデミー」における学習コンテンツの一環として、性別特有の健康課題に対する理解を深めることを目的としています。

更年期や育児といったテーマを性別を問わず学べる環境を整えることで、従業員同士の相互理解を促進し、誰もが安心して働き続けられる職場づくりを目指しています。

エームサービス株式会社 わたしアカデミー研修ご担当者様コメント

安心して働ける職場をつくるためには、ライフステージへの理解が欠かせないと考えています。 特に更年期や育児は、当事者だけでなく周囲の支えも重要でありながら、正しい知識を得る機会がなかなか無い領域です。

そこで性別や経験に関わらず学べる環境を、という思いから更年期と育児に関する動画を導入しました。これらの動画が相互理解を深め、より働きやすい職場づくりへと繋がることを期待しています。

『Wellflow（ウェルフロー）』について

『Wellflow』は、Floraが展開する法人向けフェムテックサービスです。働く女性の健康支援を起点に、職場全体のウェルビーイング向上を支援しています。

AIとデータ分析を活用し、月経・更年期・不妊など多様な健康課題に対応することで、全従業員が働きやすい環境づくりをサポートします。また、健康施策の効果を可視化し、企業ニーズに応じた健康支援とリテラシー向上を実現します。

『Wellflow』の研修プログラムでは、基礎知識からセルフケアや治療の考え方、仕事と両立するために欠かせない職場でのコミュニケーションまでを体系的に網羅。『Wellflow』ならではのデータや事例を用い、「分かりやすく、行動につながる」コンテンツとして提供しています。

対応可能な研修テーマ（一例）

月経／不妊治療／育児うつ／更年期 など

研修方法

動画研修／ウェビナー／対面研修／ワークショップ型（生理痛体験含む） など

詳細はこちら(https://biz.flora-tech.jp/ja/wellflow)

Flora株式会社について

お問い合わせはこちら :https://biz.flora-tech.jp/ja/contact-us

Flora株式会社は、「Empowering women through data」をミッションに、女性の健康データを活用したヘルスケアサービス、研修コンテンツ、事業開発支援を行うフェムテック企業です。女性特有の健康課題を科学的に支援し、誰もが自分らしく働ける社会の実現を目指しています。

会社概要

会社名：Flora株式会社

所在地：京都市左京区吉田橘町32番地

代表者：クレシェンコ アンナ

設立：2020年12月

URL：https://biz.flora-tech.jp/ja

お問い合わせ：admin@floramaternity.com